Thị trường kim loại quý bán tháo: Giá vàng sụt hơn 200 USD/oz, giá bạc giảm hơn 9%

Nguyên nhân chính dẫn tới phiên xả hàng này được cho là hoạt động chốt lời của nhà đầu tư.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York sụt 201,6 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương giảm 4,45%, còn 4.333,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 giảm 4,6%, còn 4.343,6 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm 7,17 USD/oz, tương đương giảm 9,05%, còn 70,46 USD/oz. Giá bạch kim giao ngay giảm hơn 14%, còn 2.117 USD/oz. Giá palladium giảm gần 16%, còn 1.658 USD/oz.

Trước đó, cả giá vàng, giá bạc và giá bạch kim đều lập kỷ lục nội phiên mới, với giá vàng đạt 4.550 USD/oz, giá bạc đạt gần 84 USD/oz, và giá bạch kim đạt 2.514 USD/oz - theo Kitco.

“Giá tất cả các kim loại quý đều đã đạt mức cao kỷ lục. Và bây giờ, chúng ta chứng kiến hoạt động hiện thực hóa lợi nhuận khiến giá sụt giảm mạnh từ những mức cao đó”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Dù giảm mạnh phiên này, giá vàng đã tăng 65% trong năm nay và giá bạc đã tăng 147% từ đầu năm. Giá bạch kim và palladium cũng đang tiến tới hoàn tất một năm tăng.

Nhu cầu “hầm trú ẩn” suy yếu cũng có thể là một nguyên nhân khiến các kim loại quý bị bán tháo trong phiên này. Tổng thống Ukraine Volodymir Zelenskiy ngày thứ Hai cho biết trong cuộc gặp diễn ra vào cuối tuần với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã đề nghị ông Trump đưa ra đảm bảo an ninh 50 năm cho Kiev và phía Ukraine có thể sẵn sàng gặp phía Nga để đàm phán.

Tuy nhiên, tiến trình hòa bình vẫn đầy bấp bênh vì sau đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với ông Trump rằng Nga sẽ rà soát lại lập trường của mình trong các cuộc đàm phán. Nga cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công vào một nơi ở của ông Putin, trong khi Kiev phủ nhận cáo buộc này.

Gần đây, một số nhà phân tích kỹ thuật đã chỉ ra dấu hiệu cảnh báo về một đợt điều chỉnh của thị trường kim loại quý. Dù vậy, nhiều chuyên gia khác cho rằng yếu tố rủi ro địa chính trị, cùng triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất và xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong năm 2026.

Chiến lược gia Daniel Ghali của công ty TD Securities nhận định phiên giảm này của thị trường kim loại quý chẳng qua bị khuếch đại bởi tình trạng thanh khoản thấp trong những ngày cuối năm.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, nâng khối lượng nắm giữ lên gần 1.072 tấn.

Đồng USD giảm giá không đáng kể trong phiên này, với chỉ số Dollar Index trượt 0,01%, đóng cửa ở mức 98,02 điểm.

Thị trường kim loại quý giằng co khi mở cửa phiên mới tại thị trường châu Á sáng nay (30/12). Sau khi khởi động ở trạng thái xanh, giá các kim loại đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái giảm nhẹ.

Lúc 6h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,1 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.333,3 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 137,7 triệu đồng/lượng, giảm 6,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.051 đồng (mua vào) và 26.381 đồng (bán ra).

Trong một báo cáo công bố ngày thứ Hai, UBS nâng dự báo giá vàng năm 2026. Ngân hàng Thụy Sỹ này cho rằng trong vòng 3 quý đầu năm tới, giá vàng có thể đạt mốc 5.000 USD/oz. Trong kịch bản mà căng thẳng chính trị hoặc kinh tế gia tăng liên quan tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, UBS nhận định giá vàng có thể đạt tới 5.400 USD/oz.

Các chiến lược gia của UBS cũng dự báo đến cuối năm 2026, giá vàng có thể thoái lui về mức 4.800 USD/oz, cao hơn 500 USD/oz so với dự báo trước đó là 4.300 USD/oz.