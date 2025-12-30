Thứ Ba, 30/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Nhật Bản "mở cửa" tiếp nhận sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực điện hạt nhân

Bạch Dương

30/12/2025, 08:16

GS. Masaki Saito, Đại học Tokyo, cho biết các trường đại học ở Nhật Bản luôn sẵn sàng và mong muốn tiếp nhận sinh viên Việt Nam sang theo học, không chỉ trong lĩnh vực điện hạt nhân...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Diễn đàn Việt Nam - Nhật Bản thường niên về Nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực công nghệ hạt nhân đã trải qua mười bốn kỳ thành công. 

Tại phiên khai mạc Diễn đàn mới đây, ông Teppei Fukuhara, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, cả Việt Nam và Nhật Bản đều đang đứng trước một giai đoạn chuyển đổi và phát triển mới trong lĩnh vực điện hạt nhân. 

Đó là Việt Nam tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các chính sách thúc đẩy ứng dụng năng lượng hạt nhân khác, trong khi đó,  nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở Nhật Bản vừa được phê duyệt để tái khởi động.

Trong bối cảnh như vậy, Chính phủ Nhật Bản hy vọng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực điện hạt nhân mà Việt Nam và Nhật Bản đã triển khai từ những năm 2000 cho đến nay tiếp tục được làm sâu sắc hơn nữa thông qua Diễn đàn lần này. 

Ông Teppei Fukuhara, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - Ảnh: Viện NLNTVN.
Ông Teppei Fukuhara, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - Ảnh: Viện NLNTVN.

Đại diện cho phía Việt Nam, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ và hợp tác từ phía Nhật Bản trong lĩnh vực điện hạt nhân đối với Việt Nam, và mong muốn phía Nhật Bản tìm được giải pháp tốt cho Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. 

TS. Trần Chí Thành nhấn mạnh các nhiệm vụ quan trọng hiện nay đối với Việt Nam bao gồm đàm phán và ký kết Hợp tác liên Chính phủ giữa Việt Nam với các quốc gia cung cấp công nghệ; phát triển nguồn nhân lực thông qua hợp tác quốc tế, và phát triển các cơ sở đào tạo chuyên môn trong nước liên quan đến điện hạt nhân; đào tạo nguồn nhân lực, cập nhật hệ thống pháp quy và nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, Việt Nam cần phải xây dựng Chương trình nghiên cứu cấp quốc gia để hỗ hợ Chương trình phát triển điện hạt nhân, và tham gia cùng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đánh giá cơ sở hạ tầng.

TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Ảnh: Viện NLNTVN.
TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam - Ảnh: Viện NLNTVN.

Đặc biệt, TS. Trần Chí Thành nêu ra các thách thức hiện nay của Chương trình phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam gồm các vấn đề như: Lựa chọn công nghệ cho Dự án Ninh Thuận 2; đào tạo nguồn nhân lực và các chuyên gia đầu ngành; xây dựng hệ thống pháp quy và cơ sở vật chất; xây dựng năng lực đánh giá an toàn hạt nhân; và việc tham gia vào các Công ước quốc tế về trách nhiệm đối với thiệt hại hạt nhân.

Chia sẻ tình hình tại Nhật Bản, ông Takeshi Makigami, Giám đốc JINED, cho biết, sau sự cố Fukushima 2011, Nhật Bản hiện đã tái khởi động 14 lò phản ứng, 4 lò phản ứng đã vượt qua đánh giá của Cơ quan pháp quy hạt nhân và chuẩn bị để tái khởi động, trong khi 8 lò phản ứng đang trong quá trình đánh giá.

Đặc biệt, chính sách năng lượng cập nhật của Nhật Bản được thông qua vào tháng 1/2025 đã xác định điện hạt nhân, cùng với các nguồn năng lượng tái tạo, là trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng và mục tiêu năng lượng phi cac-bon ở Nhật Bản, thể hiện sự thay đổi so với chính sách năm 2021 vốn hướng tới giảm tối đa sự phụ thuộc vào điện hạt nhân.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2040, Nhật Bản sẽ tối ưu hóa các lò phản ứng hiện có, đồng thời phát triển và xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới, với mục tiêu điện hạt nhân chiếm khoảng 20% tổng sản lượng điện Nhật Bản.

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, GS. Masaki Saito, đại diện cho phía Nhật Bản đánh giá Diễn đàn lần thứ 15 có nội dung phong phú và hữu ích. GS. Masaki Saito cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, và cho biết các trường đại học ở Nhật Bản luôn sẵn sàng và mong muốn tiếp nhận sinh viên Việt Nam sang theo học, không chỉ trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Về vấn đề nguồn nhân lực cho điện hạt nhân ở Việt Nam, GS. Masaki Saito đề xuất thêm ý tưởng Việt Nam có thể mời các chuyên gia Nhật Bản giàu kinh nghiệm sang làm cố vấn, và ông tin tưởng rằng ý tưởng này cùng với việc cử các sinh viên ưu tú Việt Nam sang học tập ở Nhật Bản, là một chu trình hợp tác quan trọng trong việc đào tạo nhân lực.

Trung Quốc thống trị 90% nghiên cứu công nghệ chiến lược, gồm hạt nhân, vệ tinh, AI

09:29, 16/12/2025

Trung Quốc thống trị 90% nghiên cứu công nghệ chiến lược, gồm hạt nhân, vệ tinh, AI

Việt Nam tiếp cận chương trình điện hạt nhân bài bản, phù hợp chuẩn mực quốc tế

11:51, 12/12/2025

Việt Nam tiếp cận chương trình điện hạt nhân bài bản, phù hợp chuẩn mực quốc tế

IAEA bắt đầu đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam

21:24, 01/12/2025

IAEA bắt đầu đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam

Từ khóa:

chính sách năng lượng Nhật Bản Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đào tạo nguồn nhân lực Diễn đàn Việt Nam - Nhật Bản Điện hạt nhân Ninh Thuận Hợp tác năng lượng hạt nhân nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa Thách thức phát triển điện hạt nhân Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản Tổng Giám đốc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Đọc thêm

Trung Quốc thí điểm xe tự hành cấp độ 3

Trung Quốc thí điểm xe tự hành cấp độ 3

Việc Trung Quốc cho phép xe tự hành cấp độ 3 (L3) lưu thông trên một số tuyến đường công cộng đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình phát triển giao thông thông minh. Tuy nhiên, cùng với tiến bộ công nghệ, những vấn đề về pháp lý, trách nhiệm và hạ tầng vẫn là bài toán then chốt cần được giải quyết trước khi triển khai trên diện rộng…

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu VNG giải trình vụ “Zalo thu thập dữ liệu người dùng”

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu VNG giải trình vụ “Zalo thu thập dữ liệu người dùng”

Cơ quan chức năng yêu cầu VNG cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu liên quan đến điều khoản sử dụng Zalo hiện đang áp dụng đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam…

Công bố khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN, quy mô 400 ha tại Tây Ninh

Công bố khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN, quy mô 400 ha tại Tây Ninh

Cùng Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN, tập đoàn CT Group cũng công bố dự án đầu tư trung tâm kinh tế không gian tầm thấp (LAE) với vốn đầu tư lên tới 6.000 tỷ đồng…

Những mô hình kinh doanh mới trên

Những mô hình kinh doanh mới trên "đường cao tốc" 5G ở Việt Nam đang dần xuất hiện

Đầu tư mạng 5G là đầu tư cho hạ tầng số quốc gia, tạo nền tảng cho những mô hình kinh doanh mới, giải pháp số mới, thúc đẩy phát triển kinh tế số theo chiều sâu...

Việt Nam đặt mục tiêu có 7–10 tổ chức nghiên cứu công nghệ công lập trong top 30% thế giới

Việt Nam đặt mục tiêu có 7–10 tổ chức nghiên cứu công nghệ công lập trong top 30% thế giới

Theo Quyết định số 2813/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phát triển được 7 - 10 tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ công lập nằm trong nhóm 30% tổ chức được xếp hạng cao nhất theo đánh giá của các tổ chức quốc tế uy tín...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đánh giá NDC năm 2022, cập nhật các mục tiêu giảm phát thải cho giai đoạn mới đến 2035

Chuyển động xanh

2

Bộ Công Thương chuyển giao MIE và VINAINCON về SCIC

Thị trường

3

TKV sẵn sàng cung ứng đủ than cho sản xuất điện năm 2026

Thị trường

4

Những mô hình kinh doanh mới trên "đường cao tốc" 5G ở Việt Nam đang dần xuất hiện

Kinh tế số

5

Nhật Bản "mở cửa" tiếp nhận sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực điện hạt nhân

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy