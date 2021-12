Thông tươi nhập khẩu giá cả chục triệu đồng vẫn đắt khách

Khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, giới nhà giàu Việt sẵn sàng chi số tiền lớn để sở hữu một cây thông tươi được nhập khẩu từ châu Âu. Ban đầu chỉ là vài người gửi mua bán số lượng ít nhưng về sau đã tạo ra trào lưu mỗi dịp Giáng sinh. Cây thông tươi từ đó được nhập phổ biến và đa dạng hơn về kích thước, giá thành…

Với đặc điểm cây thông có tán lá rộng, màu xanh tươi, thân cây tỏa ra mùi hương tự nhiên, cây thông thật hiện được bán với giá dao động từ 1,5 đến 35 triệu đồng/cây tùy vào kích thước lớn nhỏ và độ rộng của tán lá. Cụ thể: cây có chiều cao 120 cm khoảng 1,7 triệu đồng/cây; cây cao 180cm có giá khoảng 3,9 triệu đồng/cây… và kích thước cao nhất là cây khoảng 450 - 500cm có giá từ 35 – 45 triệu đồng/cây.

Đây chỉ là mức giá thông nhập khẩu chơi Giáng sinh chưa trang trí. Tùy phong cách, vật dụng trang trí và nhu cầu của khách mà giá trang trí có thể cao bằng tiền cây thông. Chẳng hạn, tiền trang trí, đèn, quả châu và các nguyên liệu nhập khẩu khác cho cây từ 1 - 2 mét khoảng 12 triệu đồng, cây 2 - 3 mét khoảng 18 triệu đồng. Trung bình, tổng giá trị một cây thông nhập khẩu chơi Giáng sinh đã được trang trí cũng khoảng gần 30 triệu đồng.

Chị Châu Vũ Quỳnh, chủ một tiệm hoa tươi trên đường Trần Hưng Đạo (Q.3, TP.HCM) chia sẻ, mấy năm trở lại đây, cây thông tươi luôn là mặt hàng “hot” dịp Giáng sinh, thường là được nhập khẩu từ Hà Lan, Đan Mạch... Trong đó, cây thông tươi Đan Mạch có hình dáng đẹp, phần lá thông hơi có màu trắng nhìn giống bị tuyết bám vào, nên được ưa chuộng nhất. Cây được nhập khẩu về Việt Nam bằng cách cho "ngủ đông", sau đó bó gọn và đóng vào các thùng gỗ để vận chuyển bằng đường biển hoặc đường hàng không. Mỗi container đều được gắn chíp đo nhiệt độ để đảm bảo chất lượng cho cây khi đến tay khách hàng.

"Hiện nay, trên thị trường thông tươi Noel thường có 3 phân khúc chính. Thứ nhất, là cây thông mini, tùng và thông bán theo cành, đối tượng mua thường là các gia đình trẻ, có thu nhập trung bình. Thứ hai, là tầng lớp trung lưu, có xu hướng chọn cây thông nhập khẩu kích thước vừa phải, với mức chi trả cho mỗi cây từ 3 - 10 triệu đồng. Phân khúc thứ ba chính là các cơ quan, nhà hàng, khách sạn, họ thường mua những cây thông size lớn với giá hàng chục triệu đồng," chị Quỳnh cho hay.

Trong đó, được mua nhiều nhất là cây có kích thước từ 120 cm đến 180 cm vì đây là kích thước phù hợp để trong phòng khách của nhiều hộ gia đình. Hiện tại, cây thông tươi tầm kích thước này ở nhiều cửa hàng đang rơi vào tình trạng cháy hàng.

Giá thông nhập khẩu chơi Giáng sinh năm nay không quá chênh lệch giữa các cửa hàng hoa nhập khẩu.

Theo chủ cửa hàng Liti Florist(Võ Thị Sáu, Q.1, TP.HCM), giáng sinh năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu thị trường giảm khoảng 40%, cửa hàng đã cân đối số lượng hàng nhập về để tránh tồn đọng. "Cây thấp nhất năm nay chúng tôi nhập về có kích thước khoảng 1 mét, giá 8 triệu đồng. Cây cao nhất đến thời điểm này là khoảng 3 mét, giá 38 triệu đồng. Tuy nhiên, khách chuộng nhất là cây thông khoảng 1,5 mét, vì không cồng kềnh vướng víu, lại vẫn dễ trang trí cho đẹp”.

Theo cửa hàng, năm nay, đa số khách hàng phải đặt hàng cây thông tươi từ đầu tháng 11. Nguyên nhân là Covid-19 tác động đến nguồn cung thông tươi tại các nước châu Âu. Song song đó, việc vận chuyển trong thời điểm dịch Covid-19 khó hơn nên khó đảm bảo cây về đúng hạn. Đại diện một cửa hàng hoa trên tại Quận 1 cũng cho biết thông nhập khẩu từ Đức đã về Việt Nam khoảng 1 tuần nay. Cửa hàng vẫn đang tiếp tục nhận đơn cũng như giao cho khách đã đặt cọc trước.

Khảo sát cũng cho thấy, giá thông nhập khẩu chơi Giáng sinh năm nay không quá chênh lệch giữa các cửa hàng hoa nhập khẩu. So với năm ngoái, mức giá tăng khoảng 10 - 15%, chủ yếu do chi phí vận chuyển tăng. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, nhiều khách hàng lựa chọn mua cây online. Nhiều cửa hàng có dịch vụ giao hàng và trang trí tận nhà kèm theo bảo hành về form dáng, độ tươi của cây cho khách.

Nếu không có đủ không gian để bày cây thông thì cắm cành thông cũng làm nên chi tiết trang trí Giáng sinh đẹp.

Chị Minh Viễn, một khách hàng đang chọn mua cây thông tươi tại cửa hàng hoa Royal Flower (Thảo Điền, TP.HCM) cho biết: “Phong trào mua cây thông tươi trang trí Giáng sinh bắt đầu từ cộng đồng người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam. Sau đó, chúng tôi bắt chước không mua cây thông giả để trong nhà nữa vì khá cồng kềnh và lá cây cũng cứng. Cây thông thật dù gì cũng sẽ mềm mại và tự nhiên khiến không gian ngôi nhà có sức sống và chân thật hơn rất nhiều. Cành thông lại có hương thơm nhẹ, rất dễ chịu”.

Chị Minh Viễn cho biết thông Đan Mạch chỉ tươi từ 4 đến 6 tuần vì đã bị cắt hết rễ, mua về cũng không cần chăm sóc, tưới nước nhiều. Nếu muốn giá thành rẻ hơn, người tiêu dùng có thể tìm mua thông tươi trong nước từ hai vùng Sa Pa (Lào Cai), Đà Lạt (Lâm Đồng), chỉ dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng. Hoặc năm nay thắt chặt chi tiêu, nhiều gia đình cũng chuyển sang cắm cành thông có quả tươi, giá bán từ đến 120.000 - 150.00 đồng/bó, gồm ba cành cao từ 1,2 - 1,5 m.

Theo các chủ shop hoa tươi, để có một bình trang trí từ cành thông đẹp, người tiêu dùng nên chọn cành tươi, sau khi cắm xong chỉ cần đổ ít nước vào bình thì có thể tươi được vài ba tuần. Nếu muốn chơi cành thông khô thì không cần cho nước mà cứ cắm cành thông vào bình, cành thông khô dần sẽ chơi được lâu hơn. Tuy vậy, cắm cành thông đòi hỏi sự khéo léo, công phu vì mất nhiều thời gian hơn so với việc trưng bày nguyên cây. Để có một bình thông trông giống cây thật, người tiêu dùng nên lựa chọn cành cứng để làm trụ chính, sau đó xen các cành nhỏ xung quanh sao cho cây thông vát ngọn, tạo dáng thông rậm và chắc.