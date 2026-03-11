Doanh nghiệp xây dựng và bất động sản tăng tốc tuyển dụng

Khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, quy hoạch đô thị và các đô thị mới tại Việt Nam được triển khai, nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản được dự báo sẽ tăng mạnh để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình...

Khảo sát Xu hướng tuyển dụng mới nhất của ManpowerGroup (công ty cung ứng giải pháp nhân sự) vừa được công bố, cho thấy các doanh nghiệp tại Việt Nam ghi nhận triển vọng tuyển dụng lạc quan trong quý 2/2026.

Triển vọng tuyển dụng ròng (NEO) đạt mức 47%, vượt xa mức trung bình toàn cầu (31%) và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Trung Đông (APME) (38%).

Được thực hiện từ ngày 1/1 đến 3/2/2026, khảo sát của ManpowerGroup thu thập ý kiến từ hơn 41.700 doanh nghiệp tại 42 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, trong 260 doanh nghiệp được khảo sát, 63% dự kiến tăng tuyển dụng trong quý 2, trong khi 21% có kế hoạch duy trì quy mô nhân sự hiện tại và 16% dự báo giảm tuyển dụng.

“Kỳ vọng tuyển dụng tại Việt Nam hiện cho thấy một bức tranh hai chiều: Các doanh nghiệp vừa theo đuổi mục tiêu mở rộng kinh doanh, vừa đẩy mạnh nâng cao hiệu suất vận hành.

Vì vậy, nhiều vị trí mới được tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, trong khi ở một số tổ chức khác, quá trình tái cấu trúc lực lượng lao động đang diễn ra do công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tối ưu hoá vận hành”, bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc thương hiệu Manpower, Manpower Việt Nam chia sẻ.

Trong quý 2/2026, theo kết quả khảo sát của ManpowerGroup, 52% doanh nghiệp tại Việt Nam cho biết mở rộng quy mô là lý do chính khiến họ tăng tuyển dụng, phản ánh xu hướng chung trên toàn cầu khi tăng trưởng kinh doanh tiếp tục là động lực chủ yếu thúc đẩy nhu cầu nhân sự.

Yếu tố này đặc biệt rõ nét tại các doanh nghiệp khu vực phía Bắc (61%), cho thấy sức ép tuyển dụng lớn đến từ tăng trưởng tại thị trường này.

Ngành xây dựng và bất động sản là nhóm ngành cạnh tranh nhất tại Việt Nam vào quý 2/2026, khi ghi nhận triển vọng tuyển dụng ròng đạt 64% - cao hơn 30 điểm phần trăm so với mức trung bình toàn cầu của ngành.

Thực tế, 75% (3/4) doanh nghiệp xây dựng và bất động sản tại Việt Nam có kế hoạch tuyển dụng thêm trong ba tháng tới. Tỷ lệ này phản ánh nhu cầu lớn về nhân lực khi Việt Nam đang đẩy mạnh các dự án hạ tầng trọng điểm, quy hoạch đô thị và phát triển các thành phố mới trong những năm tới.

Theo sau là dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật (58%); khu vực công, y tế và dịch vụ xã hội (54%); công nghệ và dịch vụ công nghệ thông tin (49%); sản xuất (48%). Lĩnh vực thương mại và logistics có 42% doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng, nhưng cũng có 42% cho biết sẽ giảm tuyển dụng, đưa chỉ số NEO về mức 0%.

Hiiệu quả của AI trong chiến lược nhân sự. Nguồn: Khảo sát Xu hướng tuyển dụng quý 2/2026 của ManpowerGroup.

Bên cạnh kế hoạch tuyển dụng, khảo sát cũng tìm hiểu mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến lược nhân sự của từng quốc gia. Kết quả cho thấy tại Việt Nam, AI đang được triển khai rộng rãi và trở thành công cụ đắc lực cho các doanh nghiệp.

Trong số tất cả doanh nghiệp tham gia khảo sát, chỉ 5% doanh nghiệp chưa ghi nhận giá trị đầu tư (ROI) nào do AI mang lại - thấp hơn nhiều so với khu vực APME (11%) và toàn cầu (16%).

87% doanh nghiệp tại Việt Nam đã ứng dụng AI trong tuyển dụng, tiếp nhận nhân viên mới (onboarding) hoặc đào tạo. Đáng chú ý, 20% doanh nghiệp khẳng định AI hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng của họ, cao gấp đôi tỷ lệ trung bình khu vực APME (10%) và vượt xa mức trung bình toàn cầu (8%).

Các nghiệp vụ mang lại giá trị đầu tư cao nhất từ AI là tuyển dụng, lên kế hoạch và dự báo (22%), sau đó là đào tạo và phát triển và hiệu suất làm việc nhóm (19%). Đặc biệt, doanh nghiệp tại phía Nam đánh giá rất cao hiệu quả mà trí tuệ nhân tạo mang lại trong công tác tuyển dụng.

Tuy nhiên, quá trình ứng dụng AI vẫn gặp một số rào cản. Đứng đầu là lo ngại về quyền riêng tư và pháp lý (17%), lực lượng lao động thiếu kỹ năng AI (15%) và chương trình đào tạo nội bộ chưa đầy đủ (13%).