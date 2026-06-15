Hà Nội: Thị trường lao động bùng nổ nhờ nhu cầu từ các đại dự án hạ tầng và bất động sản

Các đại dự án hạ tầng và bất động sản đang tạo ra lực kéo khổng lồ cho thị trường lao động Hà Nội, tiêu biểu là các đợt tuyển dụng với quy mô hàng chục nghìn nhân sự phục vụ cho các đại dự án trên địa bàn thành phố…

Thị trường lao động Hà Nội trong tháng 5/2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực cùng với đà tăng trưởng của kinh tế Thủ đô. Hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì ổn định. Nhiều dự án đầu tư công trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ đã tạo thêm hàng chục nghìn cơ hội việc làm cho người lao động.

LĨNH VỰC XÂY DỰNG BÙNG NỔ NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng đến từ các dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn đang được triển khai trên địa bàn thành phố.

Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thị trường lao động Hà Nội đang được hưởng lợi trực tiếp từ các siêu dự án bước vào giai đoạn thi công đại trà như: Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, siêu đô thị Vinhomes Global Gate và Khu đô thị thể thao Olympic.

Các dự án này đã tạo ra nhu cầu lớn đối với các vị trí kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ điện, cán bộ quản lý dự án, công nhân kỹ thuật và lao động vận hành máy móc.

Theo thống kê, một số doanh nghiệp tham gia các dự án này đã triển khai các kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn với hàng chục nghìn lao động để phục vụ tiến độ thi công.

Ngành bất động sản cũng bùng nổ nhu cầu với chiến lược tuyển dụng “3 không”, bao gồm không kinh nghiệm, không bằng cấp, không bắt buộc từng làm sales.

Bên cạnh đó, khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng cho thấy, tháng 5 là thời điểm cao điểm mùa du lịch và dịch vụ hè, các doanh nghiệp tại các quận trung tâm đẩy mạnh tuyển dụng lao động dịch vụ.

Đồng thời, các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố vẫn duy trì nhu cầu nhân lực lớn cho sản xuất để kịp tiến độ đơn hàng quý 2. Trong tháng 5, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có nhu cầu tuyển dụng khoảng 57.000 vị trí việc làm.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở nhóm ngành bán buôn, bán lẻ và dịch vụ khác, chiếm 56,6% tổng nhu cầu tuyển dụng; tiếp đến là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo - xây dựng; dịch vụ du lịch và lữ hành.

Điểm đáng chú ý của thị trường lao động hiện nay là xu hướng gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.

Các doanh nghiệp tiếp tục tập trung săn đón lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn mới.

Trong khi đó, lực lượng lao động trực tiếp tại dây chuyền sản xuất có nhu cầu tuyển dụng vừa phải. Các công việc phổ thông, tuyến đầu có lực tuyển dụng duy trì ở mức khá, chủ yếu để bù đắp lượng nhân sự biến động thường xuyên.

“Điều này chỉ ra rằng thị trường lao động Hà Nội đang rơi vào tình trạng thừa lao động phổ thông, nhưng lại thiếu hụt lao động chuyên môn trình độ cao đáp ứng được tiêu chuẩn của doanh nghiệp. Nhân sự thuộc khối chuyên môn, kỹ thuật chất lượng cao sẽ có lợi thế đàm phán rất lớn trong giai đoạn này”, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận định.

CẠNH TRANH TRONG THU HÚT NHÂN SỰ TỪ CÁC DỰ ÁN

Về mức lương, dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho thấy, phân khúc chủ đạo là từ 10 – 20 triệu đồng (chiếm 52,3%) tiếp đến là mức lương từ 5 – 10 triệu đồng (chiếm 42,6%) và mức lương trên 20 triệu đồng (chiếm 4,5%).

Trong bối cảnh mặt bằng chi phí sinh hoạt tại Thủ đô có xu hướng tăng, mức lương dưới 10 triệu đồng hiện nay được cho là rất khó để giữ chân người lao động.

Vì vậy, việc trên 50% vị trí tuyển dụng nằm ở dải lương 10-20 triệu đồng, cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động nâng sàn thu nhập để thu hút nhân tài và phù hợp với mặt bằng giá cả tại Thủ đô.

Bộ phận nhân sự của doanh nghiệp trao đổi với người lao động khi tuyển dụng. Ảnh: Nhật Dương.

Đáng chú ý, ngoài dải lương chủ đạo 10-20 triệu đồng, thị trường chứng kiến sự bứt phá của khối kỹ thuật - xây dựng do cạnh tranh nhân sự khốc liệt. Nhiều vị trí kỹ sư được doanh nghiệp chào tuyển với mức lương từ 30 - 55 triệu đồng/tháng; công nhân kỹ thuật từ 22 - 29 triệu đồng/tháng; thợ lái máy có thể đạt mức thu nhập lên tới 65 triệu đồng/tháng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận định, bước sang tháng 6/2026, kinh tế Thủ đô tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, phản ánh rõ nét qua bức tranh tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Đáng chú ý, ngành xây dựng (chiếm 7,1% tổng cầu) đang trở thành điểm nóng của thị trường. Sự bùng nổ của các đại dự án hạ tầng bước vào giai đoạn thi công đã tạo ra cơn khát nhân lực khổng lồ, kéo theo nguy cơ mất cân đối cung - cầu và sự cạnh tranh gay gắt để thu hút nhân sự.

Sức ép này buộc các tổng thầu lớn phải đẩy mặt bằng lương tăng thêm từ 10-20%. Điểm nghẽn lớn nhất vẫn là nguy cơ thiếu hụt đội ngũ kỹ sư và thợ kỹ thuật bậc cao. Nguồn lao động kỹ thuật có tay nghề - nhóm đang được doanh nghiệp tìm kiếm nhiều vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.