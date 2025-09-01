Thứ Hai, 01/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Khẳng định tiếng nói trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới

Việt An

01/09/2025, 09:52

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường, nối tiếp chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, thể hiện sự “kề vai sát cánh”, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong phát triển đất nước ngày nay...

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

Trước chuyến công tác tới Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân Thế giới và làm việc tại Trung Quốc, từ ngày 2 - 4/9/2025, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn báo chí.

Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa chuyến của công tác của Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 4/9/2025?

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 - 4/9/2025.

Đây cũng là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc. Chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này mang ba ý nghĩa quan trọng:

Thứ nhất, là một nước điển hình của công cuộc đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình và công lý, ngay sau Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển.

Thứ hai, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra ngay sau chuyến thăm và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của đồng chí Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế cùng đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc và khối quân nhân Quân Giải phóng Trung Quốc. Điều này thể hiện sự “kề vai sát cánh”, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước trong chặng đường lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thứ ba, trong chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có các cuộc gặp với các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc. Đây là dịp lãnh đạo hai nước tiếp tục củng cố và hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước, xử lý các bất đồng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Xin Thứ trưởng cho biết những thế mạnh và tiềm năng hợp tác mà Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh khai thác trong tương lai để củng cố mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước?

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước có nhiều tiềm năng và thế mạnh hợp tác. Hai nước có đường biên giới đất liền dài gần 1450 km, thuận lợi cho giao lưu nhân dân và giao thương giữa hai nước, có chung nhiều điểm tương đồng về văn hóa lịch sử và hệ thống chính trị. Kinh tế hai nước có nhiều mặt bổ sung cho nhau. Trung Quốc là nền kinh tế lớn trên thế giới với thị trường tiêu thụ trên 1 tỷ dân, là cường quốc công nghệ trong nhiều lĩnh vực và có tiếng nói quan trọng về an ninh và phát triển. Việt Nam đang trong giai đoạn then chốt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặt ra mục tiêu khát vọng phát triển 100 năm trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chính những điểm bổ sung cho nhau đặt ra yêu cầu về sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Trong tình hình chính trị an ninh, kinh tế thế giới, khu vực có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, việc phát triển quan hệ hai nước và tranh thủ thế mạnh hợp tác kinh tế phù hợp đường lối đối ngoại của mỗi nước và xu thế chung. Trong tương lai, hai bên cần triển khai các biện pháp thiết thực và hiệu quả nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược theo phướng hướng “6 hơn”, trong đó:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lý luận và định hướng phát triển kinh tế, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương để cùng ứng phó thách thức chung, giải quyết các bất đồng vì an ninh, hòa bình, phát triển của mỗi nước.

Thứ hai, tạo đột phá mới về kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch, phát triển hạ tầng chiến lược và khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, lĩnh vực AI, lượng tử, 5G, 6G, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao...

Thứ ba, tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch và văn hóa trên cơ sở những điểm tương đồng về văn hóa lịch sử và gần gũi về địa lý nhằm tạo gắn kết, thắt chặt tình cảm hữu nghị, củng cố “nền tảng lòng dân” cho sự phát triển lâu dài, bền vững của quan hệ hai nước.

Với bề dày quan hệ giữa hai nước, những định hướng chiến lược rõ ràng từ lãnh đạo cấp cao và với môi trường hòa bình, ổn định làm nền tảng, những tiềm năng, lợi thế hợp tác giữa hai bên sẽ được phát huy mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Đọc thêm

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 2/9/2025...

[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Có thể nói, không khí lễ Quốc khánh 2/9 đang “nóng” lên trên khắp phố phường Hà Nội. Đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân, du khách rộn ràng chụp ảnh check- in cùng cờ đỏ sao vàng...

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Khẳng định tiếng nói trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Khẳng định tiếng nói trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường, nối tiếp chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, thể hiện sự “kề vai sát cánh”, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong phát triển đất nước ngày nay...

Đoàn Ban Lãnh đạo Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á thăm, làm việc và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Đoàn Ban Lãnh đạo Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á thăm, làm việc và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Các nhà lãnh đạo ICAPP bày tỏ vinh dự tham gia sự kiện trọng đại - Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khâm phục sâu sắc những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước...

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc

Ngày 31/8, tại thành phố Thiên Tân, trong chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng, xe điện, hạ tầng và ngân hàng.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

Dân sinh

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9

Tiêu điểm

2

Hai khách hàng bí ẩn đóng góp gần 40% doanh thu quý 2 cho Nvidia

Kinh tế số

3

[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Du lịch

4

Dấu chân người tiên phong

Dân sinh

5

Gần 1 triệu sản phẩm Vinamilk tiếp sức cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Doanh nghiệp

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: