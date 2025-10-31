Phương án khu “đất vàng” làm công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Sau khi Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh trình phương án xây dựng công viên cây xanh và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, quận 10 (cũ), Chủ tịch UBND Thành phố đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu bàn giao mặt bằng cho đơn vị tài trợ để triển khai xây dựng, kịp đưa vào sử dụng trước tết nguyên đán sắp tới...

Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được về phương án chỉnh trang khu đất số 1, đường Lý Thái Tổ, quận 10 cũ (nay là phường Vườn Lài).

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất số 1 Lý Thái Tổ (trước kia là nhà Chú Hỏa, sau là nhà khách Chính phủ), phường Vườn Lài cho đơn vị tài trợ là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ (2026). Thời gian bàn giao chậm nhất trước ngày 31/10/2025.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao tổ chức kiểm kê, đánh giá và phân loại các công trình biệt thự tại khu đất trước ngày 10/11; đồng thời hướng dẫn UBND phường Vườn Lài tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại khu đất trên. UBND phường Vườn Lài có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại vị trí khu đất, hoàn thành trước 30/11 để đơn vị tài trợ kịp triển khai thi công.

Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm tổ chức lấy góp ý đóng góp trên môi trường mạng về ý tưởng phương án thiết kế xây dựng khu công viên do nhà tài trợ đề xuất. Trong khi đó, Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xây dựng công viên cho đến khi hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng; đồng thời khẩn trương lập dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng (đoạn quận 10 cũ hiện nay) bằng nguồn ngân sách của Thành phố.

Trước đó, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm đã có văn bản khẩn, báo cáo UBND Thành phố về phương án triển khai các dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ gồm xây dựng công viên, mở rộng đường, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19... Phương án này được trình sau khi Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang công bố về quyết định đối với hai khu “đất vàng” của Thường trực Thành ủy.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, khu nhà đất số 1 đường Lý Thái Tổ với diện tích 4,3 ha có chức năng sử dụng là đất hỗn hợp với chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc; mật độ xây dựng 20%, tầng cao 1 - 15 tầng, hệ số sử dụng đất 2,0 lần. Trong đó, đất hỗn hợp có diện tích 2,1 ha, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị 2,18 ha và khu đất có bố trí nhà ga cho tuyến metro số 1 kéo dài và tuyến metro số 3.

Khu đất 3 mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng này hiện được quy hoạch, xây dựng công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Ảnh: Thế Anh

Về giao thông xung quanh khu đất: Đường Trần Bình Trọng đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến Hùng Vương, dài khoảng 370 m, mặt cắt ngang theo quy hoạch là 17 m; hiện tuyến đường này có chiều rộng trung bình khoảng 5 m và chưa kết nối với đường Lý Thái Tổ (đường cụt - NV). Các tuyến đường xung quanh như Hùng Vương, Lý Thái Tổ đã được đầu tư theo quy hoạch.

Phương án chỉnh trang, Sở Xây dựng Thành phố đề xuất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực để đáp ứng được mục tiêu hình thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 kết hợp khai thác không gian ngầm. Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đề xuất tổ chức thi tuyển kiến trúc về tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa.

Về xây dựng công viên, trên cơ sở quy hoạch 1/2.000 điều chỉnh cục bộ, đầu tư công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng tại số 1 đường Lý Thái Tổ theo hình thức xã hội hóa. Đối với việc mở rộng đường Trần Bình Trọng (như đã nói), lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.073 tỷ đồng.

Đối với đề xuất của UBND phường Vườn Lài về việc bố trí trụ sở làm việc sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp tại khu vực tại số 1 đường Lý Thái Tổ, Sở Xây dựng cho rằng các sở ngành, đơn vị liên quan đã thống nhất bố trí một vị trí đất công khác trên địa bàn phường, dự kiến khu đất tại địa chỉ số 376 đường Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài.

Cùng với kế hoạch xây dựng công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở khu đất số 1 Lý Thái Tổ, Sở Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh cũng đã có công văn gửi Sở Tài chính về phương án sơ bộ quy hoạch tổng thể khu đất cảng Khánh Hội, quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM), đồng thời đề xuất hướng mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành, trục giao thông huyết mạch nối trung tâm thành phố với khu Nam Sài Gòn.

Khu "đất vàng" ở Bến Nhà Rồng - cảng Khánh Hội hiện được quy hoạch thành công viên cây xanh, tiện ích công cộng và khu cảng hành khách quốc tế. Ảnh: Như Ngọc

Theo phương án đề xuất, hướng mở rộng sẽ thực hiện về phía cảng Khánh Hội. Lộ giới cụ thể sẽ được Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất trong giai đoạn tiếp theo, bảo đảm đáp ứng nhu cầu hạ tầng và kết nối đồng bộ với quy hoạch khu vực. Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho rằng việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc, tạo không gian thông thoáng và thuận lợi cho phát triển đô thị ven sông trong tương lai.

Phần còn lại của khu “đất vàng” này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất sơ bộ phương án quy hoạch khu đất cảng Khánh Hội diện tích hơn 31,5 ha với định hướng phát triển không gian xanh kết hợp cảng hành khách quốc tế. Trong đó, khoảng 60% diện tích khu đất (không bao gồm Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh và phần đất quốc phòng) sẽ dành cho công viên cây xanh đa chức năng, kết hợp tiện ích công cộng và không gian vui chơi giải trí. Còn lại sẽ bố trí công trình công cộng và khu cảng hành khách quốc tế.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh (ngày 18/10/2025), Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết Thường trực Thành ủy đã có quyết định dừng dự án khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội để mở rộng không gian văn hóa, quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng các dịch vụ công cộng. Trong khi đó, khu đất ở số 1 Lý Thái Tổ, quận 10 (cũ) sẽ chuyển thành công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.