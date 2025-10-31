Thứ Sáu, 31/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Dòng tiền đầu tư bất động sản bắt đầu dịch chuyển

Thanh Xuân

31/10/2025, 01:06

Gá nhà neo cao tại Hà Nội khiến nhiều nhà đầu tư dịch chuyển dòng vốn vào Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận, nơi còn nhiều dư địa tăng trưởng và tiềm năng sinh lời...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), trong 9 tháng đầu năm 2025, thị trường Hà Nội ghi nhận khoảng 22.000 căn hộ mở bán mới, tương đương 64% tổng nguồn cung của năm 2024 và là mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2019-2025. Tuy nhiên, giá bán không hề hạ nhiệt, thậm chí “nóng” hơn khi các dự án mở bán mới có mức giá trên 100 triệu đồng/m2 ngày càng phổ biến. Chỉ số giá chung cư tại Hà Nội quý 3/2025 đã tăng 5% so với quý trước và tăng tới 96,2% so với quý gốc (quý 1/2019) - gấp 1,7 lần mức tăng của Thành phố Hồ Chí Minh cũ cùng giai đoạn.

VARS cho rằng giá nhà “neo” cao khiến biên độ tăng giá thu hẹp, giảm sức hấp dẫn với dòng vốn đầu tư. Đồng thời, giá trị vốn cũng vượt xa khả năng tài chính của nhiều nhà đầu tư, khiến dòng tiền bắt đầu dịch chuyển ra khỏi Hà Nội để tìm kiếm cơ hội mới tại các thị trường có mức giá hợp lý và dư địa tăng trưởng cao hơn.  Cụ thể, ngoài tập trung tại các tỉnh vùng ven Hà Nội có hạ tầng kết nối hoàn thiện, dòng tiền đang dịch chuyển mạnh mẽ vào khu vực miền Nam.

Theo ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Đông Tây Land, vào cuối quý 2/2025,  thống kê sơ bộ từ một số chủ đầu tư cho thấy khách hàng miền Bắc chiếm khoảng 20% tổng giao dịch tại phía Nam trong nửa đầu năm, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Đến cuối quý 3, tỷ lệ này đạt 30%, gần bằng giai đoạn sôi động 2016-2020.

Lý giải về nguyên nhân, Hội Môi giới cho biết khu vực miền Nam thu hút dòng vốn nhờ mặt bằng giá duy trì ở mức tích lũy suốt 3 năm qua, tạo dư địa tăng trưởng và biên lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư. Đặc biệt, một số khu vực vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh cũ còn thấp hơn Hà Nội 30-40%, trong khi hạ tầng kết nối và tốc độ đô thị hóa tăng mạnh. 

Tuy nhiên, dòng vốn nhà đầu tư Hà Nội chuyển hướng vào Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận không chỉ để “săn giá rẻ”, mà để đa dạng hóa danh mục đầu tư, tối ưu giá trị khai thác thực và hiệu quả sử dụng vốn. Bởi so với Hà Nội, thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh có sự phân hóa rõ nét về phân khúc hơn, với nhiều sản phẩm căn hộ hàng hiệu, có pháp lý hoàn chỉnh và vị trí đắc địa.

Việt Nam thu hút mạnh dòng vốn vào thị trường bất động sản

13:40, 22/08/2025

Việt Nam thu hút mạnh dòng vốn vào thị trường bất động sản

Vai trò của dòng vốn ASEAN trong sự phát triển bất động sản Việt Nam

17:01, 15/08/2025

Vai trò của dòng vốn ASEAN trong sự phát triển bất động sản Việt Nam

Dòng vốn FDI đang tạo "cơ hội vàng" cho bất động sản công nghiệp

07:22, 13/08/2025

Dòng vốn FDI đang tạo

Từ khóa:

bất động sản dòng vốn dịch chuyển dòng vốn vất động sản

Đọc thêm

Giá nhà vẫn tăng

Giá nhà vẫn tăng

Khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư... là những yếu tố đẩy giá chung cư tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng lên.

VNREA: Hà Nội cần cân nhắc 8 vấn đề trước khi ban hành Bảng giá đất mới

VNREA: Hà Nội cần cân nhắc 8 vấn đề trước khi ban hành Bảng giá đất mới

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội, đề xuất 8 vấn đề cần cân nhắc trước khi ban hành bảng giá đất áp dụng từ năm 2026…

Hà Nội: Người dân không phải nộp hồ sơ giấy khi đăng ký biến động quyền sử dụng đất

Hà Nội: Người dân không phải nộp hồ sơ giấy khi đăng ký biến động quyền sử dụng đất

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5744/UBND-NC về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu. Trong đó, có dịch vụ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu sẽ bị xử lý nghiêm…

Động lực từ chính sách kỳ vọng giúp giá nhà dần tiệm cận thực tế

Động lực từ chính sách kỳ vọng giúp giá nhà dần tiệm cận thực tế

Với Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội, cùng hai Nghị định 192/2025/NĐ-CP và 261/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, chính sách ưu đãi dành cho cả chủ đầu tư và người mua nhà đã được thiết kế đồng bộ, cụ thể và minh bạch hơn. Trong đó, những quy định liên quan đến chủ đầu tư kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án…

Đan Phượng bứt tốc: Vươn mình thành điểm sáng mới trên bản đồ bất động sản Hà Nội

Đan Phượng bứt tốc: Vươn mình thành điểm sáng mới trên bản đồ bất động sản Hà Nội

Đan Phượng bước vào giai đoạn bứt phá với hạ tầng kết nối chiến lược, quy hoạch đồng bộ và làn sóng cư dân toàn cầu tìm kiếm không gian sống chất lượng quốc tế.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường chung vẫn đang kiểm định lại cung cầu

Chứng khoán

2

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người làm báo vững vàng và quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng

Tiêu điểm

3

Khối ngoại tiếp tục bán ròng thu về 1.200 tỷ

Chứng khoán

4

Vietnam Airlines bứt phá mạnh mẽ trong quý 3/2025

Đầu tư

5

9 tháng, HDBank ghi nhận lãi trước thuế tăng 17% so với cùng kỳ

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy