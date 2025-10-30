Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị tại Hội nghị, đồng thời chủ động trao đổi với phía Anh để cụ thể hóa thành các chương trình, dự án, thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, sáng 30/10 (giờ địa phương), tại thủ đô London, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự và phát biểu tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC TRONG 3 LĨNH VỰC CHÍNH

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia hai nước đã thảo luận nhiều nội dung và đề xuất thiết thực những chủ đề hợp tác thuộc 3 lĩnh vực quan trọng tài chính, công nghệ và năng lượng.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ thế giới đã và đang trải qua nhiều biến động phức tạp, khó đoán định không chỉ về địa chính trị mà còn về kinh tế, thương mại, đồng thời cũng xuất hiện nhiều cơ hội và thách thức mới; khẳng định bằng nỗ lực, quyết tâm và sự đồng lòng của Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đã duy trì sự ổn định toàn diện và phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về tăng trưởng và phát triển kinh tế nhanh và bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, dựa trên 3 trụ cột - độc lập tự cường, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng. Để đạt được điều đó thì tăng trưởng kinh tế từ năm 2026 trở đi phải đạt được ít nhất 10%/năm.

Bày tỏ đây là mục tiêu rất thách thức, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng sẽ đạt được. Bởi Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, cần cù sáng tạo, có khát vọng vươn lên; có bạn bè quốc tế, thị trường; sự hợp tác của những người bạn, trong đó có những người bạn, doanh nghiệp Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam kiên định đường lối phát triển bền vững, kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Vương quốc Anh, một đối tác chiến lược, có vai trò quan trọng trong cấu trúc hợp tác toàn cầu.

Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Anh đã không ngừng được củng cố và phát triển, cùng chia sẻ nhiều giá trị chung, đề cao hòa bình, thượng tôn pháp luật, thương mại tự do và phát triển bền vững. Thương mại và đầu tư, một trụ cột quan trọng của quan hệ giữa hai nước, đang chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ. Đây chính là nền tảng mạnh mẽ và quan trọng để lãnh đạo hai bên vừa qua đã cùng nhau thống nhất nâng tầm quan hệ thành Đối tác Chiến lược toàn diện. Đây là một bước tiến lớn, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Về hợp tác trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở hai bên có thể tập trung vào 3 hướng hợp tác trọng điểm gồm phát triển tài chính xanh và thị trường carbon, thông qua chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro, xây dựng khung pháp lý và cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh; Việt Nam mong muốn học hỏi và áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất từ hệ thống tài chính London - trung tâm tiên phong của thế giới về tài chính khí hậu.

Các đại biểu dự Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh. Ảnh: TTXVN.

Hợp tác về công nghệ tài chính (FinTech) và ngân hàng số, lĩnh vực Việt Nam đang có tiềm năng phát triển vượt bậc nhờ dân số trẻ và tốc độ chuyển đổi số nhanh; mong muốn cùng các tổ chức của Anh phát triển công nghệ thanh toán thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) trong tài chính và quản trị dữ liệu an toàn - hướng tới một nền tài chính hiện đại và minh bạch. Phát triển nhân lực tài chính quốc tế, thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia và liên kết giữa các trung tâm tài chính lớn.

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được Đảng và Chính phủ Việt Nam xác định như một đột phá chiến lược, là động lực chính góp phần đưa Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nước có công nghiệp hiện đại vào năm 2030, thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Với tư cách là quốc gia có nền khoa học công nghệ hàng đầu châu Âu về AI, an ninh mạng, công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo, với sự phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương giữa hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam xác định Vương quốc Anh đã, đang và sẽ luôn là một trong các đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam trong hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sự kết hợp giữa nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo, năng động của Việt Nam với kinh nghiệm, công nghệ, nghiên cứu và quản trị của Anh sẽ tạo nên sức bật mới cho hợp tác giữa hai nước trong kỷ nguyên công nghệ. Việt Nam sẵn sàng trở thành đối tác đáng tin cậy và năng động - nơi công nghệ Anh có thể lan tỏa, phát triển và cùng tạo ra giá trị mới cho doanh nghiệp, nhân dân hai nước cũng như cho khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khủng hoảng năng lượng toàn cầu, chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng tái tạo không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay với tương lai nhân loại.

Trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, kiên định với cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và COP28.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam không xem năng lượng tái tạo chỉ là một ngành kinh tế, mà là nền tảng của an ninh năng lượng, của phát triển bền vững và của tương lai xanh cho thế hệ sau. Mỗi dự án hợp tác trong lĩnh vực này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Anh và khẳng định rằng phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là hai mục tiêu luôn song hành cùng nhau.

Đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng của các doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị tại hội nghị, đồng thời chủ động trao đổi với phía Anh để cụ thể hóa thành các chương trình, dự án, thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới. Các doanh nghiệp hai nước sớm trở thành những người tiên phong trong hợp tác đổi mới, cùng liên kết chuỗi giá trị, chia sẻ chuẩn mực ESG4, và lan tỏa tinh thần phát triển xanh, trách nhiệm xã hội và thịnh vượng.

Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, hoàn thiện thể chế, đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Anh nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế nói chung; khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư sang Anh, để mối quan hệ hai chiều ngày càng thực chất và phát triển bền vững.

KÝ KẾT NHIỀU THỎA THUẬN QUAN TRỌNG

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Việt Nam và Anh sẽ không chỉ là những đối tác, mà còn là những người bạn tin cậy, chân thành, cùng chung tay vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng và bền vững

Cũng tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành, cơ quan Chính phủ và địa phương, cùng các tập đoàn và doanh nghiệp tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh.

Các thỏa thuận giữa các bộ, ngành, cơ quan và Chính phủ gồm Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan; Hợp tác phát triển tài chính xanh; Hợp tác cung cấp vốn cho các dự án trọng điểm tại Việt Nam; Hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế; Hợp tác trong lĩnh vực phát hành trái phiếu quốc tế,...

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao thoả thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN.

Các thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương và cơ quan tổ chức quốc tế gồm hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Liverpool; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án liên doanh Castrol Gogoro Mobility trong lĩnh vực xe máy điện tại Việt Nam; Hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì (MRO) tại sân bay Vân Đồn; Hợp tác thiết kế và sản xuất vệ tinh tại Việt Nam.

Các thỏa thuận hợp tác giữa các tập đoàn và doanh nghiệp gồm hợp tác tài trợ tín dụng xuất khẩu cho dự án năng lượng tái tạo của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và đơn vị thành viên; Hỗ trợ các chuyên gia y tế Anh quốc của tổ chức Facing the World thực hiện các chương trình thiện nguyện tại Việt Nam và cung cấp các chương trình đào tạo cho các bác sĩ thuộc bệnh viện đối tác của tổ chức Facing the World; Hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ giao lưu biểu diễn, trao đổi đoàn nghệ sỹ; Hợp đồng mua 100 máy bay A321neo, kèm quyền chọn mua 50 máy bay tiếp theo trị giá 25 tỷ USD; Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và động cơ dự phòng Rolls-Royce Trent 7000 cho đội máy bay A330neo của Vietjet trị giá 3,8 tỷ USD; Hợp tác chiến lược toàn diện nâng cao tiếp cận thuốc mới, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và chuyển giao kiến thức thực hành trong sản xuất vaccine (trị giá 500 triệu bảng, tương đương khoảng 660 triệu USD),...