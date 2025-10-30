Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người làm báo vững vàng và quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng

Phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định báo chí là lực lượng xung kích, đóng góp quan trọng trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề nghị người làm báo giữ vững bản lĩnh, dũng cảm, quyết liệt và nhân văn trong hành nghề.

Tối 30/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V (2024 – 2025), do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Cùng dự lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

BÁO CHÍ – LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH TRÊN MẶT TRẬN CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Sau hai năm triển khai, đến hết ngày 31/7/2025, Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm báo chí thuộc bốn loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, đến từ 90 cơ quan báo chí trên cả nước. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 4 Giải A, 10 Giải B, 12 Giải C và 18 Giải Khuyến khích.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5, năm 2024-2025. Ảnh: TTXVN

Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu trong phát hiện, phản ánh và đấu tranh với các hành vi tiêu cực; đồng thời khẳng định vai trò của báo chí trong việc lan tỏa tinh thần liêm chính, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi “tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân” – một loại “giặc nội xâm” cần kiên quyết đấu tranh.

Quán triệt tư tưởng đó, Đảng và Nhà nước đã triển khai công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được nhân dân đồng tình, quốc tế ghi nhận. Trong thành tựu chung ấy, có đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ người làm báo.

Thủ tướng khẳng định, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giải Báo chí toàn quốc được tổ chức thường niên đã trở thành diễn đàn để ghi nhận, tôn vinh những người làm báo dũng cảm, bản lĩnh, góp phần quan trọng đưa sự thật ra ánh sáng, thúc đẩy công lý và trách nhiệm xã hội.

Thủ tướng đánh giá, đằng sau mỗi bài báo, mỗi phóng sự điều tra là sự dấn thân, tâm huyết và bản lĩnh nghề nghiệp. Nhiều tác phẩm đã giúp cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án nghiêm trọng, thu hồi hàng nghìn tỷ đồng, hàng trăm héc-ta đất cho Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

PHÁT HUY VAI TRÒ TIÊN PHONG CỦA BÁO CHÍ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Sau 5 mùa tổ chức, Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục khẳng định uy tín và sức lan tỏa sâu rộng. Năm nay, hơn 1.100 tác phẩm tham dự phản ánh phong phú đời sống xã hội, bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các tác phẩm thể hiện tính thời sự cao, trực diện phản ánh những vấn đề nổi lên, đồng thời cổ vũ gương người tốt, việc tốt, khích lệ tinh thần dũng cảm đấu tranh vì sự liêm chính và công bằng.

Các đại biểu dự Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các đơn vị tổ chức, chúc mừng 44 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải và ghi nhận đóng góp của họ cho sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ: Trong giai đoạn mới, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Với phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”, công tác này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, báo chí, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, giám sát, phản biện và tạo đồng thuận xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, mọi vi phạm, tội phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đều không thể che giấu trước nhân dân. Do đó, cần dựa vào nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức xã hội và báo chí để cuộc đấu tranh này đạt hiệu quả bền vững.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng đội ngũ người làm báo “vững vàng, không lùi bước trước khó khăn, thách thức; tỉnh táo trước cám dỗ; kiên định về bản lĩnh chính trị; sắc sảo về chuyên môn; nhân văn trong hành nghề; quyết liệt, dũng cảm trong đấu tranh”, tiên phong, gương mẫu và giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp với tinh thần “thép trong bút – lửa trong tim”.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; phát huy sức mạnh của nhân dân trong phát hiện, lên án và đấu tranh với hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cấp ủy, chính quyền cần quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước; tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ những người làm báo, tổ chức, cá nhân dũng cảm trong cuộc chiến chống tiêu cực.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ tiếp tục đổi mới, lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng và khích lệ đội ngũ người làm báo cống hiến trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.