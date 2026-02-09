Thủ tướng Chính phủ tiếp Đại sứ Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ Việt – Trung phát triển ổn định, thực chất và bền vững

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ trao đổi về việc triển khai nhận thức chung cấp cao, qua đó thúc đẩy quan hệ Việt – Trung tiếp tục phát triển ổn định, thực chất và bền vững trong giai đoạn mới.

Ngày 8/2, trước thềm Tết cổ truyền Bính Ngọ, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ.

Trong cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc Tết tốt đẹp tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc; đồng thời thông tin khái quát về những kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm gửi Điện mừng Đại hội XIV, đánh giá cao việc hai bên cử Đặc phái viên sang thăm, chúc mừng và thông báo về thành công của Đại hội.

VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC TIẾP TỤC CỦNG CỐ NỀN TẢNG QUAN HỆ SONG PHƯƠNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thực hiện nhất quán chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Trong đó, Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu.

Trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc tiếp tục củng cố nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội của quan hệ song phương, tạo cơ sở cho quan hệ Việt – Trung phát triển ổn định, lâu dài.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Hà Vĩ đã cùng nhìn lại những tiến triển rất tích cực của quan hệ Việt - Trung trong năm 2025 - Ảnh: VGP

Đại sứ Hà Vĩ trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp và chuyển lời thăm hỏi, chúc Tết của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tới Thủ tướng và các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam. Đại sứ chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và đạt được nhiều thành tựu phát triển quan trọng trong những năm qua.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIV đã đề ra, tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong không khí hữu nghị, cởi mở và tin cậy, hai bên đã cùng nhìn lại những tiến triển tích cực của quan hệ Việt – Trung trong năm 2025, đồng thời trao đổi về các biện pháp nhằm triển khai hiệu quả nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

TRIỂN KHAI HỢP TÁC TOÀN DIỆN THEO HƯỚNG “6 HƠN”

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, đóng góp tích cực của Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đối với những tiến triển trong quan hệ song phương. Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt – Trung thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực theo định hướng “6 hơn”.

Theo đó, trao đổi chiến lược cấp cao ngày càng mật thiết; tin cậy chính trị tiếp tục được tăng cường; các cơ chế hợp tác song phương ngày càng toàn diện và hiệu quả. Hợp tác thực chất đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt mức kỷ lục; tiến độ triển khai ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước được đẩy nhanh. Du lịch phục hồi tích cực, Trung Quốc trở lại là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam; hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động.

Tại cuộc tiếp, đại diện lãnh đạo các địa phương giáp biên của Việt Nam trao đổi về các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai bên - Ảnh: VGP.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngay sau thành công của Đại hội XIV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên quán triệt đầy đủ nhận thức chung cấp cao, sớm triển khai các biện pháp cụ thể ngay từ đầu năm 2026 và đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV nhằm duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị thông qua tổ chức tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; khuyến khích các bộ, ngành, địa phương hai nước mở rộng giao lưu, hợp tác. Đồng thời, đẩy mạnh trụ cột hợp tác quốc phòng – an ninh; kiện toàn, nâng cao hiệu quả các cơ chế liên chính phủ trong những lĩnh vực trọng điểm.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững; Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các mặt hàng nông, thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam xuất khẩu; hỗ trợ hàng hóa Việt Nam quá cảnh Trung Quốc để tiếp cận các thị trường khác. Hai bên tăng cường hợp tác về nhập khẩu điện; thúc đẩy phát triển cửa khẩu thông minh và kinh tế qua biên giới; nâng tầm hợp tác khoa học – công nghệ gắn với đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ; phối hợp triển khai hiệu quả, đúng tiến độ Thỏa thuận hợp tác xây dựng ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn.

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác địa phương, nhất là giữa các địa phương biên giới; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, y tế; tăng cường tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt – Trung, qua đó củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Về các vấn đề tồn tại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục quản lý tốt biên giới trên đất liền; thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và xử lý bất đồng trên biển, trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Đại sứ Hà Vĩ đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao; khẳng định Đảng và Nhà nước Trung Quốc luôn coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu; đẩy mạnh hợp tác kinh tế – thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, khoa học – công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh; tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí tiếp tục bám sát nhận thức chung cấp cao, phối hợp kiểm soát và xử lý tốt hơn các bất đồng, tạo môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển của mỗi nước và cho quan hệ Việt – Trung trong thời gian tới.