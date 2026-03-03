Thứ Ba, 03/03/2026

Tiêu điểm

Tổng Bí thư yêu cầu siết kỷ luật, bảo đảm tiến độ chương trình công tác quý 1/2026

Hà Lê

03/03/2026, 22:58

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; rà soát, sắp xếp nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ các công việc trong quý 1/2026 và chuẩn bị Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Nhân Dân
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Nhân Dân

Chiều 3/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan tham mưu, rà soát chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các nhiệm vụ trong quý 1/2026 và công tác chuẩn bị hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan đã khẩn trương tham mưu xây dựng, triển khai Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tích cực phối hợp chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thời gian còn lại của quý 1/2026 không nhiều, khối lượng công việc lớn, Tổng Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan rà soát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; điều chỉnh, sắp xếp chương trình hợp lý, bám sát từng nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các đề án nhằm triển khai đầy đủ các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIV và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và thực hiện Chương trình làm việc; các cơ quan tập trung chuẩn bị đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy chế, dành đủ thời gian lấy ý kiến và nghiên cứu. Văn phòng Trung ương Đảng cần nâng cao chất lượng thẩm định, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; kịp thời báo cáo, giải trình các nội dung điều chỉnh, bổ sung.

Cùng với đó, tăng cường theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết, kết luận; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả phần mềm theo dõi tiến độ thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trước mắt, phối hợp chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình và các điều kiện tổ chức Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV.

Khẳng định khối lượng công việc thời gian tới rất lớn, yêu cầu cao, Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu chiến lược, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Công tác nhân sự tiến hành vào đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Việt Nam – EAEU tăng tốc hợp tác, mở hướng kết nối hàng không

Từ khóa:

Chương trình công tác năm 2026 Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

