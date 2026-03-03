Hoàn thiện Nghị quyết của Trung ương về giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số”

Thứ Ba, 03/03/2026

Chiều ngày 2/3, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan để định hướng hoàn thiện Nghị quyết của Trung ương về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Đây là Nghị quyết rất quan trọng trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan để định hướng hoàn thiện Nghị quyết của Trung ương về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Ảnh: Nguyễn Hương
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan để định hướng hoàn thiện Nghị quyết của Trung ương về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Ảnh: Nguyễn Hương

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ trong bối cảnh già hóa dân số đang đến gần, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình hiện hữu và chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc nhanh chóng, Việt Nam chỉ còn một khoảng thời gian không dài để bứt phá. Vì vậy, tăng trưởng “hai con số” không chỉ là yêu cầu về tốc độ mà còn đòi hỏi về chất lượng, tính bền vững, bao trùm và tự chủ.

Tổng Bí thư đánh giá cao tinh thần chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, khoa học của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan. Báo cáo tóm tắt và các tài liệu kèm theo đã phản ánh quá trình nghiên cứu bài bản, có tham vấn rộng rãi, có tính toán định lượng, có tiếp cận hệ thống.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tổng Bí thư nêu rõ, cần tiếp tục lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu những ý kiến xác đáng; tạo điều kiện để trí tuệ xã hội được phát huy; để mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, mỗi địa phương đều thấy rõ vai trò, trách nhiệm và cơ hội của mình trong tiến trình phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Nghị quyết này khi được thông qua sẽ là kim chỉ nam hành động của toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn tới.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ cho một nhiệm kỳ mà cho cả chặng đường phát triển dài hạn của đất nước đến năm 2045, mốc hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập nước; khẳng định quyết tâm chiến lược của Đảng trong giai đoạn bản lề. Do đó, Nghị quyết vừa phải mạch lạc, vừa phải thể hiện rõ quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

“Phải xác định đúng tầm nhìn xây dựng nghị quyết, đặt vấn đề ở tầm lịch sử và tư duy phát triển. Nghị quyết này phải là bản thiết kế tổng thể cho mô hình tăng trưởng kinh tế hai con số ở Việt Nam đến năm 2045. Đây là quyết tâm chiến lược, là lựa chọn có tính lịch sử nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, nhưng sự tăng trưởng đó phải đảm bảo ổn định, có chất lượng, bao trùm, xanh và tự chủ”.
Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư yêu cầu Nghị quyết phải trả lời rõ những vấn đề cốt lõi như: mô hình tăng trưởng mới là gì,  cấu trúc nền kinh tế đến năm 2030 – 2035 và 2045 ra sao, nguồn lực huy động từ đâu và cơ chế thực thi giám sát như thế nào?

Đặc biệt, phải chuyển đổi căn bản động cơ của nền kinh tế từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, từ tăng trưởng theo chiều rộng sang dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cùng với đó là yêu cầu cải cách thể chế thực chất, khơi thông các điểm nghẽn về quy hoạch, tiêu chuẩn, tư duy hoạch toán kinh tế, phân bổ nguồn lực theo hiệu quả, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ vững các cân đối lớn và không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội lấy tăng trưởng đơn thuần.

Nhấn mạnh yếu tố quyết định của thành công, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu siết chặt kỷ luật thực thi, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quản lý theo kết quả đầu ra, khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm.

Đổi mới mạnh mẽ, thực chất khâu tổ chức thực hiện, chuyển từ đúng về chủ trương sang đúng về hiệu quả trong hành động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quản lý theo kết quả đầu ra, khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh, sợ trách nhiệm. Đây là yếu tố quyết định biến mục tiêu tăng trưởng “hai con số” từ ý chí chính trị thành kết quả của thực tiễn”.
Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý tăng trưởng nhanh phải đi đôi với quản trị rủi ro nâng cao năng lực dự báo, chủ động ứng phó với biến động địa chính trị, thương mại và tài chính toàn cầu, đồng thời gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển lâu dài.

Theo Tổng Bí thư, các ý kiến phát biểu tại cuộc họp rất tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ, đã bổ sung, đóng góp nhiều nội dung quan trọng góp phần hoàn thiện Nghị quyết của Trung ương về các giải pháp chiến lược tăng trưởng "2 con số" gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết bảo đảm tính khả thi, đồng bộ với các Nghị quyết đã ban hành để trình Bộ Chính trị và Trung ương xem xét theo đúng tiến độ.

Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh, tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu kinh tế mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa lịch sử, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng vào cuộc với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất và tinh thần trách nhiệm lớn nhất.

Cơ hội tỷ USD cho chuyển đổi xanh, giảm phát thải từ thị trường carbon

Cơ hội tỷ USD cho chuyển đổi xanh, giảm phát thải từ thị trường carbon

Thị trường carbon mở ra tiềm năng, cơ hội huy động các nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính...

Không xuất khẩu khoáng sản đất hiếm chưa đạt tiêu chuẩn chế biến sâu

Không xuất khẩu khoáng sản đất hiếm chưa đạt tiêu chuẩn chế biến sâu

Hoạt động về đất hiếm phải bảo đảm các nguyên tắc bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững; khai thác, chế biến gắn với chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và bảo đảm tự chủ về công nghệ; không xuất khẩu khoáng sản đất hiếm chưa đạt tiêu chuẩn chế biến sâu theo quy định và chỉ được xuất khẩu sản phẩm chế biến sâu theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ cấp mã, seri cho hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ cấp mã, seri cho hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan duy nhất cấp và quản lý mã trong nước, số sê-ri cho hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon trên Hệ thống đăng ký quốc gia. Mã trong nước dùng để định danh duy nhất hạn ngạch phát thải hoặc tín chỉ carbon trên lãnh thổ Việt Nam, được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử và không được tái cấp sau khi đã hủy...

Quản lý môi trường chuyển từ “hậu kiểm thủ công” sang giám sát thời gian thực

Quản lý môi trường chuyển từ “hậu kiểm thủ công” sang giám sát thời gian thực

Năm 2026 sẽ đặt nền móng cho phương thức quản lý môi trường mới: quản lý bằng dữ liệu thay vì hồ sơ; giám sát thông minh thay vì phản ứng thụ động; minh bạch hóa thay vì khép kín thông tin, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước...

Các mức khí thải ô tô áp dụng từ 1/3/2026

Các mức khí thải ô tô áp dụng từ 1/3/2026

Theo lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, từ ngày 1/3/2026, cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo kết quả chính xác và đạt được các mục tiêu về môi trường...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

