Công tác nhân sự tiến hành vào đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Dự kiến đợt 1 từ ngày 06/4 đến ngày 11/4/2026, Quốc hội dự kiến dành một tuần tập trung để tiến hành công tác tổ chức, nhân sự; trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận đối với một số dự án luật, nghị quyết.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 55, chiều 02/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết dự kiến tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 11 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 04 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và giám sát; đồng thời, có 09 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Kỳ họp sẽ chia ra thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 06/4 đến ngày 11/4/2026 (01 tuần): tập trung tiến hành công tác tổ chức, nhân sự; trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại tổ, hội trường đối với một số dự án luật, nghị quyết.

Đợt 2 từ ngày 20/4 đến ngày 25/4/2026 (01 tuần): thảo luận tại Hội trường và biểu quyết các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

Thời gian nghỉ giữa 02 đợt họp là 08 ngày (từ ngày 12-19/4/2026) để các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ các nội dung trình Quốc hội (trong trường hợp chưa kịp trình tại đợt 1).

Do Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc sớm hơn thông lệ, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện các công tác ngay sau ngày bầu cử, để tạo điều kiện cho việc gửi văn bản triệu tập kỳ họp (đồng thời xin ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp) đến các đại biểu trúng cử trước khi khai mạc kỳ họp theo đúng quy định.

Ông Lê Quang Mạnh cũng đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo đúng tiến độ đã đăng ký trong Chương trình lập pháp; các nội dung khác cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng để kịp thời phục vụ kỳ họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về các vấn đề liên quan để tổ chức kỳ họp như bố trí thời gian thảo luận về công tác nhân sự; xác định tư cách đại biểu, đảm bảo tính chính xác hồ sơ các dự án luật, nghị quyết khi nhân sự các Bộ - cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật có sự thay đổi; việc bổ sung hoặc rút ra khỏi chương trình lập pháp năm 2026 một số nội dung…..

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận. Ảnh: Quốc hội.

Phát biểu kết thúc nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm cao của các cơ quan trong rà soát, đề xuất chuẩn bị nội dung của kỳ họp và cơ bản nhất trí với các nội dung dự kiến Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ việc xác nhận tư cách đại biểu phải được hoàn tất sớm trước khi bắt đầu kỳ họp để Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố có thể họp bầu Trưởng, phó Đoàn, kiện toàn tổ chức Đảng sớm.

Đối với các dự án luật, nghị quyết được đưa vào chương trình lập pháp năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu gửi đến cơ quan của Quốc hội thẩm tra, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đúng tiến độ đăng ký, đảm bảo để hồ sơ, tài liệu gửi đến đại biểu Quốc hội đúng theo quy định.

Nhấn mạnh thời gian từ đây tới kỳ họp không còn nhiều, trong khi có nhiều nội dung đặc biệt quan trọng như công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung tối đa thời gian, khẩn trương, phối hợp tốt, tính toán kỹ lưỡng để bố trí chương trình hợp lý, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức thành công.