Công tác nhân sự tiến hành vào đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI
Đỗ Như
02/03/2026, 23:54
Dự kiến đợt 1 từ ngày 06/4 đến ngày 11/4/2026, Quốc hội dự kiến dành một tuần tập trung để tiến hành công tác tổ chức, nhân sự; trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận đối với một số dự án luật, nghị quyết.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 55, chiều 02/3, dưới sự
chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý
kiến (lần 2) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang
Mạnh cho biết dự kiến tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công
tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 11 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 04 nhóm
nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và giám sát; đồng thời,
có 09 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.
Kỳ họp sẽ chia ra thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 06/4 đến
ngày 11/4/2026 (01 tuần): tập trung tiến hành công tác tổ chức,
nhân sự; trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại tổ, hội trường đối với một
số dự án luật, nghị quyết.
Đợt 2 từ ngày 20/4 đến ngày 25/4/2026 (01 tuần):
thảo luận tại Hội trường và biểu quyết các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân
sách nhà nước; biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.
Thời gian nghỉ giữa 02 đợt họp
là 08 ngày (từ ngày 12-19/4/2026) để các cơ quan chủ trì soạn
thảo hoàn thiện hồ sơ các nội dung trình Quốc hội (trong trường hợp chưa kịp
trình tại đợt 1).
Do Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc sớm
hơn thông lệ, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia chỉ đạo các cơ quan khẩn trương
hoàn thiện các công tác ngay sau ngày bầu cử, để tạo điều kiện cho việc gửi
văn bản triệu tập kỳ họp (đồng thời xin ý kiến về dự kiến chương
trình kỳ họp) đến các đại biểu trúng cử trước khi khai mạc kỳ họp
theo đúng quy định.
Ông Lê Quang Mạnh cũng đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn
thiện hồ sơ theo đúng tiến độ đã đăng ký trong Chương trình lập pháp; các nội
dung khác cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng để kịp thời
phục vụ kỳ họp.
Tại phiên họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về các
vấn đề liên quan để tổ chức kỳ họp như bố trí thời gian thảo luận về công tác
nhân sự; xác định tư cách đại biểu, đảm bảo tính chính xác hồ sơ các dự án luật,
nghị quyết khi nhân sự các Bộ - cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật có sự
thay đổi; việc bổ sung hoặc rút ra khỏi chương trình lập pháp năm 2026 một số nội
dung…..
Phát biểu kết thúc nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần
Thanh Mẫn cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tinh thần chủ động,
trách nhiệm cao của các cơ quan trong rà soát, đề xuất chuẩn bị nội dung của kỳ
họp và cơ bản nhất trí với các nội dung dự kiến Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa
XV.
Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ việc xác nhận tư cách đại biểu
phải được hoàn tất sớm trước khi bắt đầu kỳ họp để Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh,
thành phố có thể họp bầu Trưởng, phó Đoàn, kiện toàn tổ chức Đảng sớm.
Đối với các dự án luật, nghị quyết được đưa vào chương trình
lập pháp năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan chủ trì
soạn thảo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu gửi đến cơ quan của Quốc hội
thẩm tra, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đúng tiến độ đăng ký, đảm
bảo để hồ sơ, tài liệu gửi đến đại biểu Quốc hội đúng theo quy định.
Nhấn mạnh thời gian từ đây tới kỳ họp không còn nhiều, trong
khi có nhiều nội dung đặc biệt quan trọng như công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội
Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát huy tinh thần trách
nhiệm, trí tuệ, tập trung tối đa thời gian, khẩn trương, phối hợp tốt, tính
toán kỹ lưỡng để bố trí chương trình hợp lý, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức thành công.
Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức bầu cử và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
10:10, 02/03/2026
Trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
16:05, 24/02/2026
Công bố 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Việt Nam – EAEU tăng tốc hợp tác, mở hướng kết nối hàng không
Ông Bakytzhan Sagintayev, Chủ tịch Hội đồng Liên minh Kinh tế Á-Âu, cho biết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác Việt Nam – EAEU và Việt Nam – Kazakhstan, nhất trí tháo gỡ các vướng mắc, trong đó có việc mở các đường bay giữa Việt Nam và các nước thành viên EAEU.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Báo cáo dân nguyện cần làm rõ áp lực chi phí sống tại đô thị lớn
Góp ý về báo cáo công tác dân nguyện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị báo cáo cần nêu thêm những vấn đề còn tồn tại như nỗi lo của người dân về giá cả sinh hoạt, giá thuê nhà, giá bất động sản, chi phí học thêm... tại các đô thị lớn.
Cần đơn giản hóa thủ tục công chứng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
Theo Chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh định danh điện tử và sinh trắc học đã được triển khai rộng rãi, nhiều thủ tục công chứng cần được rà soát, cắt giảm mạnh. Yêu cầu đặt ra là đẩy nhanh chuyển đổi số, giảm phiền hà, chi phí cho người dân và xã hội.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị
Tại buổi tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 14, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND Hà Nội, khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị, coi đây là thước đo hiệu quả điều hành và niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.
Rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số
Đối với dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với các nội dung sửa đổi, bổ sung; yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc phải công khai trên nền tảng số...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: