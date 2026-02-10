Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường liên cấp Cẩm Thạch tại Thanh Hóa

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 10/02/2026
Nguyễn Thuấn
10/02/2026, 19:28
Ngày 10/2, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch, xã Cẩm Thạch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ...
Trường liên cấp Cẩm Thạch là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo và phát triển kinh tế – xã hội ở địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn. Công trình được triển khai theo hình thức “chìa khóa trao tay”, do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tài trợ và giao Binh đoàn 12 trực tiếp thi công.
Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 11.000 m2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, gồm: nhà hiệu bộ 3 tầng; nhà học lý thuyết 3 tầng với 20 phòng học; nhà lớp học bộ môn 3 tầng; nhà đa năng 1 tầng; khu nhà ăn và bán trú 3 tầng, được trang bị đồng bộ cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học lâu dài của nhà trường.
Việc đầu tư xây dựng Trường liên cấp Cẩm Thạch thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với sự nghiệp “trồng người”, góp phần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em vùng miền núi.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh khẳng định, tỉnh Thanh Hóa xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cam kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động hoàn thiện thủ tục, bàn giao mặt bằng, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của Nhân dân; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình thi công, bảo đảm công trình đúng thiết kế, không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với giáo dục vùng khó khăn.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xây dựng Trường liên cấp Cẩm Thạch trước ngày 31/8/2026, bảo đảm để đến ngày 5/9/2026, học sinh được dự lễ khai giảng năm học mới trong ngôi trường mới khang trang. Công trình cần được rà soát, hoàn chỉnh thiết kế, bảo đảm đầy đủ công năng, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt bán trú của học sinh, phù hợp tiêu chuẩn 248 trường liên cấp xã biên giới.
Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tổ chức thi công khoa học, khẩn trương nhưng chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, phòng, chống cháy nổ và phòng ngừa thất thoát, lãng phí.
Đối với tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng đề nghị ưu tiên nguồn lực hoàn thành 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS đã khởi công năm 2025 trước ngày 31/8/2026, đồng thời chuẩn bị mặt bằng để triển khai 10 trường còn lại theo kế hoạch.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Thanh Hóa đã thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; thăm và tặng quà gia đình ông Vũ Xuân Hoạt, thương binh 1/4 tại xã Cẩm Thạch.
15:03, 10/02/2026
Chính sách này nhấn mạnh đến việc thành lập cơ quan điều phối liên vùng nhằm giải quyết “điểm nghẽn” về phối hợp, đảm bảo các quyết sách được thực thi nhanh chóng, nhất quán.
Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch trên thế giới, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu và trong cộng đồng; có kịch bản chi tiết khoanh vùng và xử lý triệt để ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để dịch lây lan...
Các lĩnh vực liên quan đến công nghệ dữ liệu, sức khỏe và năng lượng xanh được dự đoán dẫn dắt xu hướng tăng trưởng việc làm mới tại Việt Nam trong 3 – 5 năm tới…
Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng, đồng thời bị buộc tiêu hủy thực phẩm nếu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...
Mùa xuân Bính Ngọ 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Đà Nẵng và Quảng Nam chính thức sáp nhập, tạo nên một không gian văn hóa - du lịch phong phú và đa dạng. Chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội được tổ chức không chỉ nhằm chào đón năm mới mà còn tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của người dân xứ Quảng...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: