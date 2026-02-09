Thủ tướng phát động hai phong trào thi đua lớn, đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi nhanh vào cuộc sống

Hai phong trào thi đua trọng tâm: “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển doanh nghiệp làm động lực.

Sáng 9/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, chủ trì Lễ phát động hai phong trào thi đua trọng tâm: “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.

Dự Lễ phát động có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổ chức chính trị – xã hội và đại diện các tầng lớp nhân dân.

Tại Lễ phát động, các đại biểu được giới thiệu về chủ trương, đường lối, định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước đối với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời làm rõ vai trò của kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân trong nền kinh tế.

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV VÀO THỰC TIỄN BẰNG HÀNH ĐỘNG THI ĐUA

Phát biểu tại Lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc phát động hai phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng trong triển khai nhanh, mạnh và đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa các quyết sách lớn đi ngay vào cuộc sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Nhân Dân.

Thủ tướng khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, các phong trào thi đua yêu nước luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là trong giai đoạn 2020–2025. Đại hội XIV của Đảng đã thành công, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đại hội đã xác lập vận hội mới của đất nước bằng những quyết sách lịch sử, mang tính hành động cao, với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, định hướng chiến lược rõ ràng, nhằm dẫn dắt toàn dân tộc thực hiện hai mục tiêu 100 năm.

Song song với quá trình chuẩn bị Đại hội, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề có tính chiến lược, trong đó có Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước, góp phần đặt nền móng cho phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội XIV cũng xác định mục tiêu chiến lược “tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc”; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chủ động thích ứng linh hoạt với tình hình thực tiễn, nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Thủ tướng, con đường nhanh nhất, ngắn nhất và bền vững nhất để đạt được “tự chủ chiến lược” chính là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, là xu thế tất yếu của thời đại và là lựa chọn chiến lược của đất nước.

Để làm chủ công nghệ chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cần phát huy vai trò nòng cốt của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Việc phát động hai phong trào thi đua nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, với phương châm hành động “4 không”: không lãng phí trong một ngày; không chậm trễ trong một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm.

KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ LÀ ĐỘNG LỰC, DOANH NGHIỆP LÀ TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG

Thủ tướng cho rằng đây là sự khởi động mạnh mẽ ngay từ đầu năm, nhằm tạo khí thế hành động, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, từng chủ thể, để các nghị quyết không chỉ dừng lại trên giấy mà nhanh chóng chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Đối với phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, Thủ tướng đề nghị tập trung vào năm trọng tâm: tạo đột phá về tư duy và nhận thức; phát triển hạ tầng số và hạ tầng xanh hiện đại, an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số” và mục tiêu “3 an”; thúc đẩy chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu gắn với tăng trưởng nhanh và bền vững.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Nhân Dân.

Đối với phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “Doanh nghiệp là trung tâm – Hạ tầng là nền tảng – Thể chế là động lực”, với năm trọng tâm thi đua từ đổi mới tư duy quản lý, hoàn thiện thể chế, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp theo hướng “5 hóa”, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, đến đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh và hội nhập quốc tế.

Để các phong trào thi đua đạt hiệu quả thực chất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện ba đột phá: đột phá về tư duy và nhận thức; đột phá trong cải cách và kiến tạo phát triển; đột phá trong tổ chức thực thi và kết quả hành động. Đồng thời bảo đảm ba “không”: không hình thức; không dàn trải, manh mún; không lãng phí nguồn lực.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động thực hiện ba “tiên phong”: tiên phong dấn thân; tiên phong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tiên phong làm giàu chính đáng, đúng pháp luật và nhân văn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong lan tỏa phong trào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giám sát việc thực hiện.

Các cơ quan báo chí, truyền thông được giao nhiệm vụ phát hiện, thông tin và lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến; tạo động lực, truyền cảm hứng thi đua đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Ngay sau Lễ phát động, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với thực tiễn; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả; bảo đảm nguồn lực thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tuyên bố phát động hai phong trào thi đua, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần: “Số hóa tạo đà – Xanh hóa lan tỏa – Doanh nghiệp bứt phá – Đất nước vươn xa”.