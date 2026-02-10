Thủ tướng yêu cầu bảo đảm mọi người, mọi nhà đón Tết Bính Ngọ 2026 đủ đầy, an toàn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm cung ứng hàng hóa, ổn định thị trường, chăm lo người lao động và tổ chức tốt các dịch vụ y tế, giao thông, văn hóa để nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Ngày 9/2/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 13/CĐ-TTg về việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Công điện được gửi tới các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ nhân dân trong dịp Tết.

Theo Công điện, các bộ, cơ quan và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026; Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; cùng các công điện liên quan đến công tác phục vụ nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong mùa lễ hội xuân năm 2026.

CHĂM LO AN SINH, BẢO ĐẢM “MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ ĐÊU CÓ CÁI TẾT”

Một trong những yêu cầu xuyên suốt được Thủ tướng nhấn mạnh là chủ động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các địa phương được yêu cầu rà soát kỹ tình hình đời sống nhân dân và người lao động, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế, người dân tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, sạt lở để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh; đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc chi trả lương, thưởng Tết cho công nhân, người lao động theo đúng quy định.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người nghèo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm việc tặng quà đúng đối tượng, đầy đủ chế độ, công khai, minh bạch.

Công điện cũng yêu cầu các doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia, xây dựng phương án chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động làm việc và ở lại công trường trong dịp Tết.

Việc tổ chức đón Tết cho lực lượng này cần thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí đầm ấm, góp phần động viên người lao động yên tâm làm việc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình.

Về bảo đảm cung ứng hàng hóa, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường; triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết.

Bộ Công Thương phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các chương trình bình ổn thị trường, giảm giá, khuyến mãi phù hợp; đồng thời chỉ đạo bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, không để xảy ra thiếu hụt trong mọi tình huống.

BẢO ĐẢM CUNG ỨNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, Y TẾ, DU LỊCH AN TOÀN

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao bảo đảm cân đối cung – cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là những mặt hàng có nhu cầu tăng cao trong dịp Tết. Công điện yêu cầu kịp thời điều hòa cung cầu giữa các vùng, địa phương nhằm ổn định giá cả thị trường; tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Bộ đồng thời chủ động triển khai các phương án ứng phó với ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí tại đô thị; tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, không để xảy ra tình trạng ùn ứ rác tại khu dân cư, khu thương mại trong dịp Tết.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kịp thời xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán, thời điểm giáp hạt và tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Bộ Tài chính cũng chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là tại các tuyến, địa bàn và mặt hàng trọng điểm trong dịp Tết.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì tổ chức các chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa phù hợp, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Bộ tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch niêm yết giá công khai, không nâng giá, ép giá khách; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Về công tác y tế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; thực hiện nghiêm chế độ ứng trực 24/24 trong dịp Tết. Các cơ sở y tế chủ động phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết; tập trung kiểm tra các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp lễ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa. Công điện yêu cầu bố trí đầy đủ phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện khiến người dân chậm về quê đón Tết.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa phải được duy trì thông suốt trước, trong và sau Tết, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đồng thời tăng cường kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng nguy hiểm, hàng cấm và gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công có trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc Công điện số 13/CĐ-TTg. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm các nhiệm vụ chăm lo Tết cho nhân dân được triển khai đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi cả nước.