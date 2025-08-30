Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Trao Quyết định điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho ông Lê Hoài Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đồng chí Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược, sắc bén, được đào tạo bài bản lĩnh vực ngoại giao...

Sáng 30/08, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao Quyết định điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho ông Lê Hoài Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược, sắc bén, được đào tạo bài bản lĩnh vực ngoại giao. Trong 43 năm công tác, đồng chí Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác phong phú, dày dặn, toàn diện về ngoại giao.

Đánh giá về thành tựu của ngành Ngoại giao Thủ tướng cho rằng trong những năm qua, ngành ngoại giao đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, có những đóng góp quan trọng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trở thành một trong những điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước, khẳng định vai trò, vị thế trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh những thành tựu quan trọng của ngành ngoại giao, Thủ tướng cũng nêu bật vai trò của đồng chí Bùi Thanh Sơn trên cương vị là người đứng đầu ngành Ngoại giao suốt từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã đảm nhận các chức vụ, gắn bó với ngành Ngoại giao.

Phân tích bối cảnh tình hình thế giới đang đứng trước những thay đổi căn bản mang tính thời đại, nhanh chóng, khó lường, tác động sâu sắc đến tất cả các hoạt động của đất nước, Thủ tướng cho rằng yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với ngành Ngoại giao, các bộ, ngành, đặc biệt là nắm tình hình không để Đảng, Nhà nước bị động bất ngờ về chiến lược liên quan đến vấn đề đối ngoại.

Thủ tướng mong Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong kỷ nguyên mới, để nỗ lực hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Bộ Ngoại giao. Bên cạnh đó, đóng góp thiết thực cho việc mở rộng không gian phát triển đất nước, kiến tạo, cơ hội hội nhập, phục vụ đắc lực bước đột phá chiến lược trong giai đoạn sắp tới.

Nhận nhiệm vụ Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó; thực hiện hiệu quả đường lối, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; nỗ lực phát huy vai trò tiên phong đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động các nguồn lực để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.