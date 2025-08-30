Chủ Nhật, 31/08/2025

Tiêu điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Việt An

30/08/2025, 19:02

Trao Quyết định điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho ông Lê Hoài Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đồng chí Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược, sắc bén, được đào tạo bài bản lĩnh vực ngoại giao...

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Lê Hoài Trung. Ảnh: VGP.

Sáng 30/08, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao Quyết định điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho ông Lê Hoài Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược, sắc bén, được đào tạo bài bản lĩnh vực ngoại giao. Trong 43 năm công tác, đồng chí Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác phong phú, dày dặn, toàn diện về ngoại giao.

Đánh giá về thành tựu của ngành Ngoại giao Thủ tướng cho rằng trong những năm qua, ngành ngoại giao đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, có những đóng góp quan trọng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trở thành một trong những điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước, khẳng định vai trò, vị thế trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh những thành tựu quan trọng của ngành ngoại giao, Thủ tướng cũng nêu bật vai trò của đồng chí Bùi Thanh Sơn trên cương vị là người đứng đầu ngành Ngoại giao suốt từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã đảm nhận các chức vụ, gắn bó với ngành Ngoại giao.

Phân tích bối cảnh tình hình thế giới đang đứng trước những thay đổi căn bản mang tính thời đại, nhanh chóng, khó lường, tác động sâu sắc đến tất cả các hoạt động của đất nước, Thủ tướng cho rằng yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với ngành Ngoại giao, các bộ, ngành, đặc biệt là nắm tình hình không để Đảng, Nhà nước bị động bất ngờ về chiến lược liên quan đến vấn đề đối ngoại.

Thủ tướng mong Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong kỷ nguyên mới, để nỗ lực hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Bộ Ngoại giao. Bên cạnh đó, đóng góp thiết thực cho việc mở rộng không gian phát triển đất nước, kiến tạo, cơ hội hội nhập, phục vụ đắc lực bước đột phá chiến lược trong giai đoạn sắp tới.

Nhận nhiệm vụ Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó; thực hiện hiệu quả đường lối, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; nỗ lực phát huy vai trò tiên phong đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động các nguồn lực để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh

Ngày 30/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Công điện số 152/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sáng nay tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Sáng nay tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Đúng 6 giờ 30 phút sáng nay (30-8), tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội) với sự tham gia của hàng chục nghìn người...

Tập trung tháo gỡ những “nút thắt” về đất đai

Tập trung tháo gỡ những “nút thắt” về đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định việc sửa đổi lần này không nhằm thay đổi toàn diện Luật Đất đai, mà tập trung tháo gỡ ngay những "nút thắt" pháp lý, khắc phục những điểm bất cập, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Vụ án Phúc Sơn: Chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng từ hình thức “phân lô, bán nền”

Vụ án Phúc Sơn: Chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng từ hình thức “phân lô, bán nền”

Tại dự án Khu trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, Tập đoàn Phúc Sơn đã ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân và thu về hơn 7.032 tỷ đồng...

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai

Ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 151/CĐ-TTg, yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục và y tế bị thiệt hại do thiên tai…

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Dân sinh

Dân sinh

Doanh nghiệp

Kinh tế

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: