Giá vàng tăng trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026, nối tiếp xu hướng tăng của năm 2025, khi căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng rằng Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất khiến nhu cầu vàng duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng mạnh trong phiên này.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 12,7 USD/oz, tương đương tăng 0,29%, đạt 4.332,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Trước đó, giá vàng đã vượt mốc 4.400 USD/oz trong phiên châu Á và châu Âu. Khi bước vào phiên Mỹ, giá vàng có biểu hiện đuối sức dần và không giữ được mức giá cao đó.

Giá vàng giao sau trên sàn COMEX giảm 0,3%, đóng cửa ở mức 4.329,6 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng hơn 1,7%, đóng cửa ở mức 72,89 USD/oz.

Những dự báo cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026 đã giữ vai trò là động lực tăng giá chính cho vàng trong thời gian gần đây. Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 2-3 lần trong năm nay, với đợt giảm đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 3.

“Chúng ta đang tiếp tục chứng kiến thị trường nói về việc Fed có thể giảm lãi suất vào tháng 3, và có thể có thêm một đợt giảm lãi suất khác trong năm nay. Điều này kết hợp với việc thị trường còn đối mặt với rủi ro thuế quan và nợ nần của Mỹ, tạo ra một môi trường thúc đẩy xu hướng tăng giá của vàng, bạc, bạch kim và palladium”, chiến lược gia Bart Melek của công ty TD Securities nhận định với hãng tin Reuters.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng gần 83% Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo diễn ra vào ngày 27-28/1. Về cuộc họp tháng 3, thị trường đang đặt cược khả năng hơn 44% Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Những mối rủi ro địa chính trị trên toàn cầu, gồm bất ổn mới ở Iran, căng thẳng Mỹ - Venezuela, những vấn đề liên quan tới dải Gaza, và cuộc chiến tranh tiếp diễn giữa Nga và Ukraine, cũng khuyến khích nhu cầu nắm giữ vàng của giới đầu tư.

Theo nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals, về mặt kỹ thuật, mục tiêu tiếp theo của các nhà đầu cơ giá lên hợp đồng vàng giao tháng 2 là đưa giá vàng đóng cửa trên mức 4.584 USD/oz. Trái lại, các nhà đầu cơ giá xuống đang tìm cách đẩy giá vàng đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ chủ chốt 4.200 USD/oz.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên là 4.414,8 USD/oz, tiếp đến là 4.433 USD/oz. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 4.337,3 USD/oz, tiếp đến là 4.300 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một dấu hiệu cho thấy sự khởi sắc của nhu cầu vàng vật chất ở Ấn Độ và Trung Quốc, giá vàng bán lẻ ở hai quốc gia tiêu thụ nhiều vàng nhất thế giới đã chuyển sang trạng thái cao hơn so với giá quốc tế sau 2 tháng duy trì ở trạng thái thấp hơn.

Giá vàng bán lẻ ở Ấn Độ tuần này cao hơn tới 15 USD/oz so với giá vàng chính thức (tính bằng giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế cộng thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ), từ chỗ thấp hơn tới 61 USD/oz trong tuần trước. Tại Trung Quốc, giá vàng bán lẻ tuần này cao hơn 3 USD/oz so với giá quốc tế, từ chỗ thấp hơn trong tuần trước.

Tuy nhiên, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 5,5 tấn vàng trong phiên đầu năm 2026, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.065,1 tấn vàng.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên này, với chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,1%, đóng cửa ở mức hơn 98,4 điểm.

Mức giá đóng cửa của vàng giao ngay tại New York tương đương 137,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 400.000 đồng/lượng so với mức chốt của năm 2025.