Trang chủ Dân sinh

Lương hưu tháng 2, 3 sẽ được trả gộp trước Tết Nguyên đán 2026

Nhật Dương

03/01/2026, 00:28

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3/2026 sẽ được chi trả gộp vào kỳ chi trả tháng 2, nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ...

Người hưởng lương hưu nhận chi trả chế độ. Ảnh: TH.
Người hưởng lương hưu nhận chi trả chế độ. Ảnh: TH.

Tại Chỉ thị 36/CT-TTg về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3 năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui Xuân, đón Tết.

Nhiều năm qua, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng thực hiện việc chi trả liền 2 tháng lương hưu vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền cho người hưởng.

Năm 2025, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vui Tết cổ truyền, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp kinh phí chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2/2025 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, để chi trả đến người hưởng vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2025, bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện chăm lo kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán.

Tăng cường chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với các đối tượng đã có tài khoản, bảo đảm công tác chi trả được thực hiện chính xác, nhanh chóng, thuận tiện.

Cùng với đó, triển khai các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho Nhân dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi phân biệt đối xử về giới, xâm hại, bạo lực gia đình có nguy cơ gia tăng trong dịp Tết.

Bộ Nội vụ cũng được giao hướng dẫn, đôn đốc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi hợp pháp của người lao động, bảo đảm người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, giải quyết các vụ việc tranh chấp lao động, đình công có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng số, bảo đảm thông suốt giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian nghỉ Tết; bảo đảm 100% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu hoạt động ổn định, không gián đoạn. Có phương án hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đặc biệt đối với nhóm thủ tục liên quan đến đăng ký cư trú, hộ tịch, y tế, lao động, việc làm, trợ giúp xã hội và lĩnh vực sản xuất kinh doanh phục vụ Tết.

Đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, đường dây nóng và các nền tảng số.

Chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2026

19:00, 01/01/2026

Chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2026

Danh mục vùng đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định nghỉ hưu sớm từ 1/1/2026

19:01, 01/01/2026

Danh mục vùng đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định nghỉ hưu sớm từ 1/1/2026

Cơ hội để người lao động hưởng lương hưu cao hơn

09:55, 08/12/2025

Cơ hội để người lao động hưởng lương hưu cao hơn

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội Việt Nam lương hưu Tết Nguyên đán 2026

