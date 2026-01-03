Kiều hối về TP. Hồ Chí Minh năm 2025 ước đạt 10,5 tỷ USD

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 03/01/2026
Minh Huy
03/01/2026, 08:36
Năm 2025, lượng kiều hối về TP. Hồ Chí Minh ước đạt khoảng 10,5 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay…
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực 2 ước tính cả năm 2025 kiều hối về TP. Hồ Chí Minh ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024.
Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 2, cho biết số liệu thống kê và tốc độ tăng trưởng thường thấy vào quý 4/2025. “Đây là mức tăng trưởng rất tích cực, phản ánh niềm tin của kiều bào vào sự ổn định của kinh tế trong nước, chính sách tỷ giá linh hoạt và lãi suất ổn định”, bà Liên nhận định.
Theo bà Liên, dòng kiều hối này không chỉ phục vụ tiêu dùng mà còn bổ sung nguồn lực quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thành phố thường chiếm khoảng 60% lượng kiều hối cả nước.
Trong năm 2025, dòng kiều hối được kỳ vọng tiếp tục giữ vững, nhờ kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao và tỷ suất nhiều kênh đầu tư vẫn hấp dẫn, đặc biệt là ở thị trường bất động sản.
Trước đó, năm 2024, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận lượng kiều hối đạt khoảng 9,6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số 16 tỷ USD kiều hối chuyển về Việt Nam. NHNN khu vực 2 cũng đã đưa ra dự báo tổng lượng kiều hối cả năm 2025 có khả năng cao hơn so với năm 2024.
Theo thông lệ, dòng kiều hối thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Với vai trò là đô thị năng động, sáng tạo và tiên phong trong phát triển kinh tế, TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành và đóng góp tích cực của cộng đồng kiều bào, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
Dự báo năm 2026, bà Liên cho rằng kiều hối về TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng trưởng. Hiện Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp và đề xuất nhằm huy động nguồn vốn cho các dự án trọng điểm như Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh, Khu thương mại tự do, các dự án bất động sản cùng nhiều lĩnh vực kinh tế khác có nhu cầu vốn lớn và dài hạn. Những định hướng này góp phần củng cố niềm tin của kiều bào đối với chính sách thu hút nguồn lực của Thành phố.
Theo NHNN Chi nhánh khu vực 2, kết thúc năm 2025, dự ước huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt 470.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2024 và dư nợ tín dụng đạt 600.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2024.
Cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo quá trình khai thác và sử dụng vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn hiệu quả. Trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 375.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62,5% trong tổng dư nợ tín dụng; dư nợ trung dài hạn đạt 225.000 tỷ đồng, chiếm 37,5% tổng dư nợ tín dụng; chất lượng tín dụng được đảm bảo, nợ xấu chiếm khoảng 2% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn; kết quả kinh doanh đạt khoảng trên 14.000 tỷ đồng.
Đề cập đến định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2026, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước xác định trọng tâm “ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát”. Đây được xem là điều kiện tiên quyết trong bối cảnh nhà điều hành phải giải quyết nhiều thách thức đồng thời: cung cầu ngoại tệ thiếu ổn định, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng, thanh khoản không đồng đều giữa các tổ chức...
Thủ tướng Phạm Minh chính đánh giá giai đoạn 2021–2025 mặc dù bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng ngành ngân hàng vẫn duy trì vai trò trụ cột ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc nhở ngành cần xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém, đặc biệt là SCB...
Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến ngày 24/12, tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87 % so với cuối năm 2024, tương ứng gần 2,79 triệu tỷ đồng đã được “bơm” ra nền kinh tế. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết đến hết năm 2025, tăng trưởng tín dụng có thể đạt 19%...
Tuần từ 22/12 đến 26/12/2025, thị trường liên ngân hàng ghi nhận diễn biến trái chiều: lãi suất VND qua đêm giảm mạnh 1,4 điểm phần trăm (đpt) so với 19/12, còn 4,3%/năm; trong khi kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần tăng vọt, lần lượt lên 8,55% và 8,73%/năm…
Năm 2025 khép lại trong bối cảnh ngành ngân hàng phải đồng thời giải quyết nhiều sức ép, từ yêu cầu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đến nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, đảm bảo hệ thống và ổn định tỷ giá. Những biến động khó lường từ vĩ mô, căng thẳng địa chính trị hay thiên tai, tiếp tục gia tăng mức độ bất định đối với hoạt động điều hành…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: