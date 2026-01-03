Kiều hối về TP. Hồ Chí Minh năm 2025 ước đạt 10,5 tỷ USD

Năm 2025, lượng kiều hối về TP. Hồ Chí Minh ước đạt khoảng 10,5 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay…

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực 2 ước tính cả năm 2025 kiều hối về TP. Hồ Chí Minh ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 2, cho biết số liệu thống kê và tốc độ tăng trưởng thường thấy vào quý 4/2025. “Đây là mức tăng trưởng rất tích cực, phản ánh niềm tin của kiều bào vào sự ổn định của kinh tế trong nước, chính sách tỷ giá linh hoạt và lãi suất ổn định”, bà Liên nhận định.

Theo bà Liên, dòng kiều hối này không chỉ phục vụ tiêu dùng mà còn bổ sung nguồn lực quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thành phố thường chiếm khoảng 60% lượng kiều hối cả nước.

Trong năm 2025, dòng kiều hối được kỳ vọng tiếp tục giữ vững, nhờ kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao và tỷ suất nhiều kênh đầu tư vẫn hấp dẫn, đặc biệt là ở thị trường bất động sản.

Trước đó, năm 2024, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận lượng kiều hối đạt khoảng 9,6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số 16 tỷ USD kiều hối chuyển về Việt Nam. NHNN khu vực 2 cũng đã đưa ra dự báo tổng lượng kiều hối cả năm 2025 có khả năng cao hơn so với năm 2024.

Theo thông lệ, dòng kiều hối thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Với vai trò là đô thị năng động, sáng tạo và tiên phong trong phát triển kinh tế, TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành và đóng góp tích cực của cộng đồng kiều bào, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Dự báo năm 2026, bà Liên cho rằng kiều hối về TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng trưởng. Hiện Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp và đề xuất nhằm huy động nguồn vốn cho các dự án trọng điểm như Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh, Khu thương mại tự do, các dự án bất động sản cùng nhiều lĩnh vực kinh tế khác có nhu cầu vốn lớn và dài hạn. Những định hướng này góp phần củng cố niềm tin của kiều bào đối với chính sách thu hút nguồn lực của Thành phố.