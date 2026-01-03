Cổ phiếu chip kéo S&P 500 tăng điểm, giá dầu đi xuống vì mối lo thừa cung

Thước đo chính của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ trong phiên thứ Sáu (2/1), ngày giao dịch đầu tiên của năm 2026, nhờ sự dẫn dắt của của cổ phiếu chip...

Giá dầu giảm nhẹ do mối lo thừa cung tiếp tục phủ bóng lên thị trường.

Lúc đóng cửa, S&P 500 - chỉ số rộng nhất của giá cổ phiếu ở Phố Wall - tăng 0,19%, đạt 6.858,47 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,03%, còn 23.235,63 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,66%, đạt 48.382,39 điểm.

Việc S&P 500 tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026 là một sự đảo ngược xu hướng của những năm gần đây. Trong 3 năm trước, chỉ số này năm nào cũng giảm trong phiên đầu năm.

Cổ phiếu chip giữ vai trò trụ cột của thị trường trong phiên này. Những cái tên như Nvidia và Micron Technology cùng chốt phiên trong trạng thái tăng, với mức tăng tương ứng hơn 1,3% và 10,5%. Đây là hai cổ phiếu nổi bật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2025, với thành quả tăng cả năm tương ứng là khoảng 39% và hơn 240%.

Tuy nhiên, các cổ phiếu công nghệ không thuộc lĩnh vực chip cho thấy sự đuối sức trong phiên đầu năm. Trong đó phải kể đến Salesforce với mức giảm hơn 4% hay CrowdStrike giảm hơn 3%. Palantir Technologies và Microsoft cũng chốt phiên trong trạng thái giảm.

Áp lực giảm đối với thị trường trong phiên này còn đến từ Tesla - một cổ phiếu có mức vốn hóa lớn - sau khi hãng xe điện công bố lượng xe được giao tới tay khách hàng trong quý 4/2025 không đạt kỳ vọng của giới phân tích. Cổ phiếu Tesla giảm hơn 2% khi đóng cửa.

Cổ phiếu công nghệ là giao dịch tốt nhất trên thị trường cổ phiếu Mỹ trong năm 2025. Trong đó, cổ phiếu các công ty có liên quan tới lĩnh vực AI chính là những cái tên “nóng” nhất. Cả năm, S&P 500 tăng hơn 16%, đánh dấu năm tăng thứ ba liên tiếp. Nasdaq tăng hơn 20% và Dow Jones tăng khoảng 13%. Cả ba chỉ số cùng đạt mức cao chưa từng thấy.

“Cuộc dịch chuyển qua lại của dòng vốn giữa cổ phiếu công nghệ và các nhóm cổ phiếu khác vẫn đang diễn ra, nhưng nhìn chung mà nói, thị trường vẫn đang trong xu hướng đi lên”, CEO Jay Hatfield của công ty Infrastructure Capital Advisors nói với hãng tin CNBC.

Ông cho rằng S&P 500 có thể đạt mức 8.000 điểm vào cuối năm nay, đồng thời nhận định xu hướng tăng của thị trường đã trở nên cân bằng hơn thay vì chỉ tập trung vào cổ phiếu công nghệ.

“Ngoài công nghệ, sẽ có những chủ đề đầu tư khác hấp dẫn trong năm nay”, ông Hatfield nhận xét.

Giới phân tích ở Phố Wall nói chung cũng kỳ vọng chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong năm 2026. Một cuộc khảo sát các chiến lược gia do hãng tin CNBC thực hiện cho thấy bình quân dự báo là S&P 500 sẽ đạt mức 7.629 điểm vào cuối năm nay, tương đương mức tăng 11,4% so với năm 2025.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,1 USD/thùng, đóng cửa ở mức 60,75 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,1 USD/thùng, chốt ở mức 57,32 USD/thùng.

Căng thẳng Nga - Ukraine và Mỹ - Venezuela vẫn đang hỗ trợ giá dầu, song mối lo về tình trạng thừa dầu trên toàn cầu tiếp tục gây áp lực giảm lên giá mặt hàng năng lượng này.

Cả giá dầu Brent và WTI đều giảm khoảng 20% trong năm 2025, đánh dấu năm giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. Mối lo về dư thừa nguồn cung dầu đã lấn át rủi ro gián đoạn nguồn cung do căng thẳng địa chính trị. Năm 2025 cũng là năm giảm thứ ba liên tiếp của giá dầu Brent, chuỗi năm giảm giá dài chưa từng có của loại dầu này.

Vào ngày 4/1, OPEC+ sẽ có cuộc họp sản lượng, và thị trường đang kỳ vọng nhóm này sẽ đưa ra quyết định dừng tăng hạn ngạch sản lượng trong quý 1. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

“2026 sẽ là một năm quan trọng để đánh giá các quyết định của OPEC+ nhằm cân bằng nguồn cung dầu”, nhà phân tích June Goh của công ty Sparta Commodities nhận định với hãng tin Reuters. Bà cho rằng trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tích trữ dầu, tạo ra một mặt sàn cho giá dầu.

Nhà phân tích Suvro Sarkar của ngân hàng DBS dự báo năm 2026 sẽ là một năm “tương đối buồn tẻ” của giá dầu, với giá dầu Brent sẽ di chuyển ngang trong vùng 60-65 USD/thùng.