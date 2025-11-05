Thủ tướng sẽ chủ trì Diễn đàn Logistics 2025: Đưa ngành dịch vụ “vươn mình vào kỷ nguyên mới”

Diễn đàn logistics Việt Nam 2025 với chủ đề: "Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới” diễn ra trong 2 ngày 28-29/11/2025 tại TP.Đà Nẵng sẽ đề xuất các giải pháp phát triển logistics trong bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển và hoàn thiện thể chế quản trị ngành dịch vụ logistics quốc gia…

Tại buổi gặp mặt báo chí ngày 5/11/2025, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã thông tin chính thức về Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025. Đây là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức từ năm 2013 đến nay.

Đây là sự kiện quan trọng hàng đầu của ngành logistics Việt Nam với mục tiêu đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics, tạo mối liên hệ gắn kết giữa logistics với các ngành sản xuất và xuất nhập khẩu, đồng thời cũng là nơi đối thoại, cập nhật thông tin về những vấn đề quan trọng, cấp thiết của dịch vụ logistics trong nước và quốc tế.

Khoảng 500 đại biểu từ Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics và xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ... tham dự Diễn đàn năm nay.

Đặc biệt, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự khai mạc và điều hành, chỉ đạo tại Diễn đàn.

Theo bà Lê Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Thuận lợi hóa thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, trong nhiều năm qua, Diễn đàn luôn nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhờ ý nghĩa thiết thực trong việc kết nối, hợp tác kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam.

Năm 2025 được xem là thời điểm bản lề quan trọng của ngành dịch vụ logistics Việt Nam, với nhiều chuyển biến lớn về chiến lược, thể chế và yêu cầu thích ứng trước bối cảnh mới của nền kinh tế toàn cầu.

Cụ thể, năm 2025 là mốc hoàn thành các mục tiêu tại Quyết định 221/QĐ- TTg ngày 22/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025.

Đồng thời, đây cũng là năm ban hành Chiến lược phát triển dịch vụ Logistics. Việc ban hành Chiến lược này sẽ tạo nền móng vững chắc và là bản lề quan trọng để định hình sự phát triển của ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong thời gian tới.

Cùng với đó, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các cải cách tổ chức bộ máy hành chính, sắp xếp lại chính quyền, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và cải cách thủ tục. Những thay đổi này sẽ tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi để ngành dịch vụ logistics phát triển, tăng cường liên kết, mở rộng không gian phát triển, qua đó khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của vùng và thúc đẩy dòng chảy hàng hóa đầu tư.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình, Việt Nam cần củng cố năng lực logistics để duy trì vị thế chuỗi giá trị, tận dụng cơ hội từ chuyển dịch đầu tư, cũng như ứng phó với các rủi ro từ biến động địa chính trị. Sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới cũng đặt ra thách thức mới về hạ tầng, công nghệ và quản trị chuỗi cung ứng.

Trước bối cảnh đó, bà Thuỷ cho rằng với chủ đề "Logistics Việt Nam - vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới", Diễn đàn mang ý nghĩa đặc biệt, vừa là sự kiện nối tiếp chuỗi hoạt động thường niên, vừa thể hiện khát vọng nâng tầm ngành logistics Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.

Diễn đàn sẽ là cơ hội để cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp cùng thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển ngành logistics trong bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển và hoàn thiện thể chế quản trị ngành dịch vụ logistics quốc gia, phát huy vai trò trụ cột của ngành dịch vụ logistics trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.