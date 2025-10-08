Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm logistics quan trọng trong khu vực

Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và lĩnh vực logistics nói riêng. Bạn bè quốc tế sẽ có thêm niềm tin với Việt Nam, niềm tin để cùng hợp tác phát triển ngành logistics nhanh, xanh, số và bền vững…

Ngày 8/10/2025, Đại hội Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA World Congress 2025) chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành logistics toàn cầu, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập sâu rộng của ngành logistics Việt Nam với thế giới.

VIỆT NAM - TRUNG TÂM LOGISTICS ĐANG NỔI LÊN TẠI NGÃ BA CHUỖI CUNG ỨNG

Với chủ đề "Green and Resilient Logistics – Logistics xanh, thích ứng nhanh", sự kiện thu hút hơn 1.200 đại biểu đến từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ logistics toàn cầu.

Tại lễ khai mạc, ông Turgut Erkeskin, Chủ tịch FIATA, nhấn mạnh tầm quan trọng của đại hội năm nay, xem đây là cột mốc đặc biệt trên hành trình chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập FIATA vào năm 2026.

Chia sẻ về sự kiện được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, Chủ tịch FIATA cho biết đại hội năm nay cũng là dịp đặc biệt để tôn vinh quan hệ hợp tác giữa FIATA và Việt Nam.

“Tôi đã có vinh dự được gặp gỡ Thủ tướng Phạm Minh Chính trong quá trình chuẩn bị sự kiện. Sự ủng hộ và niềm tin của Thủ tướng đối với FIATA chính là nguồn động lực to lớn", ông Turgut Erkeskin chia sẻ. Trong tương lai, chiến lược của Hiệp hội đưa logistics lên tầm cao mới, Việt Nam chính là một điểm đến, là trung tâm logistics đang nổi lên tại ngã ba chuỗi cung ứng. Trong đó, việc phát triển cảng biển, kết hợp với các cơ sở hạ tầng khác, kết nối cung ứng là minh chứng về hiệu quả hội nhập.

Cho rằng Việt Nam là một "hình mẫu đầy cảm hứng", Chủ tịch FIATA đánh giá cao các mục tiêu đầy tham vọng của ngành logistics Việt Nam như giảm chi phí logistics xuống còn 15% GDP và tăng đóng góp vào GDP lên 15%.

Để hiện thực hoá các mục tiêu này, theo ông Turgut Erkeskin, Việt Nam cần nâng cao hiệu quả, tối ưu hóa vận tải đa phương thức và thúc đẩy số hóa. Đây chính là những lĩnh vực FIATA sẵn sàng đồng hành.

Các công cụ như vận đơn điện tử có thể chuyển nhượng hay vận đơn vận tải đa phương thức sẽ mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và tiếp cận tài chính thương mại.

Chủ tịch FIATA Turgut Erkeskin. Ảnh: VGP.

Ông Turgut Erkeskin cam kết FIATA cùng với Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) sẽ đồng hành cùng Việt Nam, thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, thúc đẩy số hóa và đào tạo nhân lực.

Ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch VLA, khẳng định việc đăng cai Đại hội FIATA không chỉ thể hiện vị thế đang lên của Việt Nam, mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế. Việt Nam là một nền kinh tế năng động với thị trường logistics trị giá hơn 70 tỷ USD và đang nổi lên như một trung tâm logistics mới của châu Á. Với hơn 45.000 doanh nghiệp logistics và tổng kim ngạch thương mại dự kiến vượt 800 tỷ USD vào năm 2025, Việt Nam có một nền tảng vững chắc để phát triển.

Việt Nam đang hướng tới trở thành trung tâm logistics của khu vực thông qua việc đầu tư nền tảng hạ tầng logistics hiện đại, nhất là logistics xanh. Đây là nền tảng để cùng nhau thúc đẩy hợp tác, chuyển gia công nghệ, đổi mới sáng tạo.

VIỆT NAM TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại FIATA World Congress 2025. Thủ tướng nhấn mạnh FIATA 2025 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Là diễn đàn để cùng thảo luận những xu thế mới, tìm ra những giải pháp sáng tạo, hướng tới phát triển ngành logistics hiện đại, xanh, bền vững, có khả năng thích ứng cao hơn trước tình hình thế giới không ngừng biến động.

Theo Thủ tướng, việc FIATA lựa chọn Việt Nam làm nước chủ nhà đăng cai Đại hội năm nay và lựa chọn Thủ đô Hà Nội làm nơi tổ chức, thể hiện sự tin tưởng to lớn của cộng đồng quốc tế nói chung và ngành logistics thế giới nói riêng đối với vai trò, tiềm năng và khát vọng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực logistics.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại FIATA World Congress 2025 - Ảnh: VGP." /> Thủ tướng Phạm Minh Chính Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại FIATA World Congress 2025 - Ảnh: VGP.

Là quốc gia nằm trên các tuyến hàng hải, hàng không quốc tế với bờ biển dài hơn 3.200 km, hệ thống cảng biển, sân bay, cửa khẩu phong phú, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm logistics quan trọng trong khu vực. Việt Nam xác định logistics là một trong ba động lực tăng trưởng, một yếu tố nền tảng để kết nối các ngành sản xuất, các địa phương và kết nối Việt Nam với thế giới.

Thủ tướng chia sẻ thời gian qua, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt cho phát triển ngành logistics. Cụ thể là triển khai đầu tư đồng bộ, quyết liệt phát triển hạ tầng logistics chiến lược, hạ tầng giao thông trên cả 5 phương thức (đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển, đường thủy nội địa).

Trong đó, nổi bật là phát triển hệ thống cảng biển từ Bắc xuống Nam, đặc biệt là các cảng lớn như Cái Mép – Thị Vải, Cần Giờ, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Huế, Vũng Áng (Hà Tĩnh), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Hải Phòng…

Trong lĩnh vực hàng không, Việt Nam phát triển nhiều sân bay quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vân Đồn (Quảng Ninh), Cần Thơ… và đặc biệt là xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành một trong những cửa ngõ hàng không lớn nhất khu vực.

Trong lĩnh vực đường bộ, Việt Nam đẩy mạnh thi công hoàn thiện hệ thống cao tốc Bắc-Nam, đường ven biển để kết nối các trung tâm logistics quốc gia.

Về đường sắt, thúc đẩy, chuẩn bị khởi công các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối với Trung Quốc gồm: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng; triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM.

Đồng thời, Việt Nam ban hành và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực logistics như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho dự án đầu tư mới; ưu đãi về tiền thuê đất, hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ…

“5 ĐẨY MẠNH, 3 ĐẢM BẢO, 3 CÙNG”

Theo Thủ tướng, thời gian tới, tình hình khu vực, thế giới dự báo diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức đan xen với thời cơ và thuận lợi. Song dù khó khăn đến mấy, nếu đoàn kết, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, kết nối "từ trái tim đến trái tim", kết nối các nền kinh tế thì chúng ta sẽ vượt qua và mang lại kết quả mong đợi, đó là hòa bình, hợp tác, phát triển cho tất cả mọi người trên thế giới, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với mục tiêu đó, Thủ tướng đề nghị cộng đồng FIATA và các doanh nghiệp quốc tế cùng với Việt Nam thực hiện “5 đẩy mạnh hợp tác”, gồm: Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số trong logistics; đẩy mạnh hợp tác phát triển logistics nhanh, xanh, bền vững; đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các trung tâm logistics thông minh; đẩy mạnh hợp tác kết nối các trung tâm logistics trong các quốc gia, giữa quốc gia với khu vực và khu vực với quốc tế; đẩy mạnh hợp tác kết nối các phương thức logistics liên quan tới đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển, đường sông.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng tại Đại hội. Ảnh: VGP.

Đồng thời, Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức, đối tác quốc tế trên tinh thần cam kết "3 bảo đảm" và "3 cùng".

"3 bảo đảm" gồm bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển logistics tại Việt Nam; bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước, quốc tế; bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để các nhà đầu tư yên tâm hoạt động.

"3 cùng" gồm cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân, giữa các đối tác trong nước và quốc tế; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào.