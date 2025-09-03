Thứ Tư, 03/09/2025

Trang chủ Thị trường

Logistics Việt Nam hút các "ông lớn" vận tải, đầu tư quốc tế

Thanh Thủy

03/09/2025, 16:42

Với lợi thế sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng tăng trưởng nhanh, Việt Nam ngày càng nổi bật trên bản đồ logistics khu vực. Không chỉ là điểm đến quan trọng của các hãng vận tải hàng đầu, mà còn thu hút nhiều thương vụ đầu tư lớn, mở ra cơ hội nâng cấp hạ tầng logistics…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Được mệnh danh là “công xưởng của thế giới” với các ngành công nghiệp phát triển mạnh như điện tử, dệt may và hải sản, khu vực Đông Á và Đông Nam Á hiện là thị trường trọng điểm của Emirates SkyCargo với công suất vận chuyển hơn 21.000 tấn hàng hóa mỗi tuần.

Các máy bay chở hàng chuyên dụng Emirates SkyCargo phục vụ 9 cửa ngõ trong khu vực, với 44 chuyến bay mỗi tuần. Đây là mật độ chuyến bay chở hàng cao nhất trong mạng lưới toàn cầu rộng lớn của hãng.

Trung bình mỗi tuần, Emirates SkyCargo vận chuyển hơn 450 tấn trái cây, rau củ, hải sản tươi sống và các sản phẩm dễ hỏng khác, 100 tấn dược phẩm và thiết bị y tế, 75 tấn hàng điện tử, chất bán dẫn và hàng thông minh, 180 tấn hàng may mặc và hơn 1.300 tấn hàng thương mại điện tử tại thị trường này.

Ông Abdulla Alkhallafi, Phó Chủ tịch phụ trách Vận tải Hàng hóa, khu vực Viễn Đông và Châu Úc, nhận định: “Đông Á và Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam, không chỉ là điểm neo của mạng lưới toàn cầu của chúng tôi, mà còn đang định hình tương lai của logistics và thương mại toàn cầu. Từ những trung tâm sản xuất tiên tiến đến các thị trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh, khu vực này đang dẫn dắt tốc độ giao thương quốc tế”.

Việt Nam nổi lên là một thị trường tiềm năng trong mạng lưới này, Emirates SkyCargo đã vận chuyển 13.873 tấn hàng hóa tổng hợp từ Việt Nam trong năm 2024 – 2025.

Bên cạnh đó, hàng năm, hãng hàng không này vận chuyển hơn 1,8 tấn sản phẩm công nghệ cao và hơn 4.500 tấn trái cây, rau củ, hải sản tươi sống và các sản phẩm dễ hỏng khác tại thị trường Việt Nam.

Ông Cao Dương, Giám đốc Vận tải Hàng hóa của Emirates tại Việt Nam, nhấn mạnh: "Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của hãng tại Đông Nam Á, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các mặt hàng giá trị cao như điện tử, dệt may và nông sản".

Sự tham gia ngày càng sâu rộng của các doanh nghiệp vận tải quốc tế vào thị trường Việt Nam cho thấy ngành logistics trong nước đang bước vào giai đoạn bứt phá. Từ vai trò cầu nối quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam nay còn trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư hạ tầng, mở ra cơ hội nâng tầm hệ sinh thái logistics theo chuẩn quốc tế.

Mới đây, A.P. Moller Capital - Công ty quản lý quỹ toàn cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng, vừa công bố hợp tác đầu tư chiến lược vào Công ty Cổ phần Nhà ga Hàng hóa ALS (ALSC) thông qua Quỹ đầu tư hạ tầng ở thị trường mới nổi II (EMIF II). Sự kiện này là bước khởi đầu cho chiến lược đầu tư mở rộng trong lĩnh vực vận tải và logistics tại Việt Nam do A.P. Moller Capital hợp tác cùng VinaCapital.

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, nhận định: “Việc cải thiện cơ sở hạ tầng và logistics tại Việt Nam là yếu tố then chốt để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Việc hợp tác đầu tư vào ALSC – công ty hàng đầu trong lĩnh vực logistics hàng không tại Nội Bài, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa VinaCapital với A.P. Moller Capital”.Xuất bản

Được biết, hợp tác đầu tư chiến lược vào ALSC là thương vụ thứ ba của Quỹ đầu tư hạ tầng ở thị trường mới nổi II, trong đó Quỹ dự kiến sẽ phân bổ 50% vốn đầu tư vào khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Việc đầu tư này được thực hiện cùng với VinaCapital, đánh dấu lần đầu tiên A.P. Moller Capital tham gia vào lĩnh vực vận tải tại Việt Nam.

Chia sẻ về việc hợp tác đầu tư, ông Phùng Tiến Toàn, Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ASL), cho biết hợp tác này sẽ giúp ALS và ALSC tiếp tục mở rộng, củng cố vị thế tại Nội Bài, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển logistics ở Việt Nam.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: