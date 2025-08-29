Thứ Sáu, 29/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Thuế TP.Hà Nội cảnh báo 8 hành vi gian lận không được khấu trừ VAT

Phương Linh

29/08/2025, 16:03

Một trong những điểm đáng lưu ý tại Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 là quy định 8 trường hợp hóa đơn, chứng từ không được khấu trừ, hoàn thuế và bổ sung cơ chế khai sai sót trước thanh tra. Quy định mới nhằm siết chặt quản lý nhưng vẫn tạo linh hoạt cho người nộp thuế…

8 hành vi gian lận không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng
8 hành vi gian lận không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Nhằm giúp người nộp thuế tránh những vướng mắc, sai sót trong quá trình thực hiện, Thuế TP.Hà Nội vừa tổng hợp và đưa ra hướng dẫn chi tiết các quy định liên quan đến khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể, Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng nêu rõ 8 hành vi không được khấu trừ và hoàn thuế như sau: 

Thứ nhất, việc mua, cho, bán hoặc tổ chức quảng cáo, môi giới mua bán hóa đơn là hành vi bị cấm tuyệt đối. Những hóa đơn phát sinh từ các giao dịch như vậy đều không được chấp nhận để khấu trừ thuế.

Thứ hai, việc tạo lập giao dịch mua, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không có thật hoặc giao dịch không đúng quy định của pháp luật cũng sẽ bị loại khỏi diện khấu trừ thuế. 

Thứ ba, luật cũng nghiêm cấm tình trạng lập hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, ngoại trừ trường hợp lập hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế.

Thứ tư, việc dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ theo quy định của Chính phủ cũng đều không được chấp nhận để được khấu trừ và hoàn thuế.

Thứ năm, liên quan đến quy định về hóa đơn điện tử. Theo đó, hành vi không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo đúng quy định sẽ khiến hóa đơn đó không hợp lệ để khấu trừ thuế.

Thứ sáu, nếu doanh nghiệp hay cá nhân làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ thì cũng sẽ bị loại khỏi diện khấu trừ và hoàn thuế.

Tám trường hợp không được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng bao gồm: (i) mua bán, quảng cáo, môi giới hóa đơn; (ii) giao dịch mua bán, cung cấp dịch vụ không có thật; (iii) lập hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh; (iv) sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; (v) không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế; (vi) làm sai lệch, truy cập trái phép hệ thống hóa đơn, chứng từ; (vii) nhận hối lộ hoặc bao che vi phạm liên quan đến hóa đơn, chứng từ và (viii) thông đồng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15

Thứ bảy, cần lưu ý các hành vi đưa, nhận môi giới hối lộ hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho các vi phạm về hóa đơn, chứng từ liên quan đến thuế giá trị gia tăng đều bị nghiêm cấm. Chính vì vậy, các hóa đơn hình thành từ các hành vi này sẽ không có giá trị để khấu trừ thuế.

Thứ tám, luật cũng nhấn mạnh việc thông đồng, bao che giữa công chức quản lý thuế, cơ quan thuế với cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu, giữa các cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

Nếu hành vi này bị phát hiện, mọi hóa đơn, chứng từ liên quan sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Trong thực tiễn, việc kê khai thuế giá trị gia tăng không tránh khỏi những trường hợp sai sót. Luật Thuế giá trị giá tăng số 48/2024/QH15 cũng quy định cụ thể về cách xử lý khi phát hiện kê khai sai, khấu trừ chưa đúng hoặc còn bỏ sót.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế TP.Hà Nội, Điều 14 Luật Thuế giá trị giá tăng cũng quy định cách xử lý khi phát sinh sai sót trong kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Cụ thể, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung vào tháng, quý phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai sót nếu việc khai thuế vào tháng, quý phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai sót, khiến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế được hoàn.

Đồng thời, Cục Thuế TP.Hà Nội cho biết người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế tăng thêm hoặc hoàn trả số tiền đã được hoàn không đúng. Trong trường hợp chậm nộp, sẽ phải nộp tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Ngược lại, nếu sai sót phát sinh dẫn đến giảm số thuế phải nộp hoặc tăng/giảm số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau thì người nộp thuế phải khai vào tháng hoặc quý phát hiện sai sót.

Ở góc độ doanh nghiệp, quy định mới tạo cơ chế linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh, tránh bị xử phạt nặng nếu chủ động khai bổ sung. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra yêu cầu quản trị rủi ro chặt chẽ hơn bởi việc kê khai sai có thể kéo theo chi phí phát sinh do phải nộp bổ sung và tiền chậm nộp.

Về phía cơ quan thuế, việc cho phép khai bổ sung, điều chỉnh sai sót trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng sẽ khuyến khích doanh nghiệp chủ động hợp tác và giảm tải công tác hậu kiểm.

Mua hàng hóa 5 triệu trở lên phải chuyển khoản để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng

14:03, 02/07/2025

Mua hàng hóa 5 triệu trở lên phải chuyển khoản để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Thuế TP. Hà Nội nêu điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt được khấu trừ thuế

19:02, 25/08/2025

Thuế TP. Hà Nội nêu điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt được khấu trừ thuế

Đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng

10:26, 26/03/2025

Đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng

Từ khóa:

Cục Thuế TP.Hà Nội hóa đơn hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền hoàn thuế khấu trừ thuế Luật Thuế giá trị gia tăng quản trị rủi ro quy định thuế sai sót kê khai tài chính Vneconomy

Đọc thêm

VIB và chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ”: Từ tầm nhìn đến vị thế tiên phong

VIB và chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ”: Từ tầm nhìn đến vị thế tiên phong

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa cán mốc 1 triệu thẻ tín dụng, khẳng định thành quả của chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ” được triển khai bền bỉ hơn 7 năm qua.

Sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc và tài chính: Seabank X Mỹ Tâm mang đến trải nghiệm tài chính đầy cảm xúc

Sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc và tài chính: Seabank X Mỹ Tâm mang đến trải nghiệm tài chính đầy cảm xúc

SeASoul là chiếc thẻ Visa 2in1 đầu tiên đánh dấu sự kết hợp giữa ngân hàng SeABank và ca sĩ Mỹ Tâm, giữa tài chính và âm nhạc. Không chỉ mang lại cho khách hàng đa tầng tiện ích, SeASoul còn là cầu nối chứa đựng thông điệp tri ân từ trái tim của nghệ sĩ và ngân hàng, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Giá bán vàng miếng mấp mé 129 triệu đồng mỗi lượng

Giá bán vàng miếng mấp mé 129 triệu đồng mỗi lượng

Sau khi tăng tới 1 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (28/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh tiếp tục tăng mạnh trong phiên ngày 29/8.

Giá vàng cao nhất 5 tuần vì USD giảm, SPDR Gold Trust gom hơn 5 tấn vàng

Giá vàng cao nhất 5 tuần vì USD giảm, SPDR Gold Trust gom hơn 5 tấn vàng

Quỹ này đã liên tục mua ròng vàng từ đầu tuần, với tổng lượng mua ròng đạt gần 11 tấn...

MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80 - Khẳng định mục tiêu đồng hành phát triển cùng quốc gia

MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80 - Khẳng định mục tiêu đồng hành phát triển cùng quốc gia

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, từ ngày 28/8 - 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc”.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Vụ án Phúc Sơn: Chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng từ hình thức “phân lô, bán nền”

Tiêu điểm

2

Hà Nội: Người dân không thả diều, thả đèn trời, bay flycam dịp 2/9

Dân sinh

3

Thuế TP.Hà Nội cảnh báo 8 hành vi gian lận không được khấu trừ VAT

Tài chính

4

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai

Tiêu điểm

5

Lương hưu tháng 9 tại TP.HCM sẽ chi trả từ ngày 3/9

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: