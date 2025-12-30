Công ty Kiều hối Vietcombank và hành trình thúc đẩy kiều hối Việt trong kỷ nguyên số

Giải thưởng “Most Innovative Digital Remittance Company Vietnam 2025” không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới công nghệ của Công ty Kiều hối Vietcombank, mà còn là dấu mốc khẳng định một triết lý phát triển bền bỉ. Ở đó, mỗi giao dịch kiều hối không đơn thuần là dòng tiền xuyên biên giới, mà là niềm tin, là hơi ấm tình thân được gửi trọn về quê hương.

LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM, LẤY NIỀM TIN LÀM NỀN TẢNG

Vừa qua, Tạp chí tài chính quốc tế International Finance Magazine (IFM) có trụ sở tại Vương Quốc Anh vừa chính thức vinh danh Công ty Kiều hối Vietcombank là “Most Innovative Digital Remittance Company Vietnam 2025” – “Công ty Kiều hối chuyển đổi số sáng tạo nhất Việt Nam”.

Công ty kiều hối Vietcombank nhận giải "Công ty Kiều hối Chuyển đổi số sáng tạo nhất Việt Nam năm 2025 – Most Innovative Digital Company Vietnam 2025" của tạp chí The International Finance Magazine (IFM).

Kiều hối, với Công ty Kiều hối Vietcombank, chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của những con số vô cảm. Đằng sau mỗi giao dịch là mồ hôi, là nỗi nhớ nhà, là khát vọng vun đắp tương lai của hàng triệu người Việt xa xứ, nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về. Thấu hiểu sâu sắc điều đó, công ty lựa chọn con đường phát triển bền vững trên nền tảng triết lý “Khách hàng là trung tâm”, xem sự hài lòng và niềm hạnh phúc của mỗi gia đình Việt là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động, tập trung vào việc lắng nghe và thấu hiểu khách hàng thay vì chỉ đơn thuần kiến tạo sản phẩm và dịch vụ.

Giữa những biến động nhanh và khó lường của thị trường tài chính toàn cầu, Công ty Kiều hối Vietcombank không chạy theo những giá trị ngắn hạn. Công ty kiên định đầu tư vào chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng và những gì tạo nên niềm tin dài lâu. Hệ thống chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7 được xây dựng với đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm, sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng ở mọi múi giờ, mọi hoàn cảnh.

Công ty Kiều hối Vietcombank cũng khẳng định vai trò tiên phong khi liên tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng để xây dựng chính sách thu hút nguồn lực kiều hối hiệu quả. Đặc biệt, Công ty đã có những đóng góp chiến lược cho Đề án “Phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối” của UBND TP.HCM với tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới mục tiêu tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn kiều hồi góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho Thành phố.

Tinh thần ấy còn được thể hiện rõ nét qua các hoạt động hướng về cộng đồng. Thấu hiểu tâm lý của người lao động Việt Nam ở nước ngoài luôn đau đáu hướng về quê hương mỗi khi đất nước gặp thiên tai trong những năm gần đây, trong thời gian tới Công ty Kiều hối Vietcombank sẽ phối hợp cùng các đối tác triển khai chương trình ưu đãi phí chuyển tiền đối với các giao dịch gửi về những địa bàn bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt, đặc biệt là các tỉnh miền Trung.

Bên cạnh đó, trong năm nay, Công ty đã hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà tình thương ở Vĩnh Long hưởng ứng Chương trình xóa nhà dột nhà nát của Chính phủ; cũng như hỗ trợ cơ sở vật chất cho các em học sinh tại điểm trường Mã Pì Lèng, Tuyên Quang trong hành trình “Gieo mầm hy vọng”.

Ông Trịnh Hoài Nam – Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty kiều hối Vietcombank và Ông Ngô Nhật Linh – Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở cùng đại diện chính quyền trong buổi lễ bàn giao nhà tại Vĩnh Long.

Với Công ty Kiều hối Vietcombank, thành công chỉ thực sự trọn vẹn khi được lan tỏa thành những thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội.

ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ, KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI KIỀU HỐI SỐ HIỆN ĐẠI

Tư duy sáng tạo và tinh thần tiên phong của Công ty Kiều hối Vietcombank được thể hiện rõ nét qua bước đi chiến lược trong chuyển đổi số. Tháng 4/2025, công ty chính thức hợp tác cùng FPT để phát triển hệ thống phần mềm lõi kiều hối, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hiện đại hóa hoạt động kiều hối.

Thực tế cho thấy, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tiếp tục được duy trì ở mức cao. Năm 2024, lượng kiều hối đạt khoảng 16 tỷ USD, đưa Việt Nam trở lại vào nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới. Riêng hệ thống Vietcombank ghi nhận hơn 4 tỷ USD, chiếm trên 25% tổng lượng kiều hối. Năm 2025, con số này dự báo sẽ tương đương. Trước áp lực tăng trưởng và yêu cầu ngày càng cao về tốc độ, bảo mật và tuân thủ, đổi mới vì thế không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu.

Hệ thống phần mềm lõi được thiết kế chuyên biệt cho hoạt động kiều hối, tích hợp toàn bộ chuỗi nghiệp vụ từ quản lý đối tác, khách hàng đến xử lý chi trả đa kênh như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, chi tại quầy và chi trả tận nhà. Được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, hệ thống cho phép xử lý giao dịch gần như theo thời gian thực, tự động hóa nhiều khâu vận hành và giảm thiểu rủi ro thủ công.

Đại diện Công ty Kiều hối Vietcombank và FPT IS tại lễ kí kết hợp tác.

Ngoài ra, Công ty Kiều hối Vietcombank đã chủ động xây dựng hệ thống AML, tăng cường kiểm soát rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống rửa tiền và bảo mật dữ liệu khách hàng theo các chuẩn mực quốc tế như FINCEN của Mỹ, FINTRAC của Canada, AUSTRAC của Úc và AMLD6 của châu Âu.

Trong dự án này, Công ty Kiều hối Vietcombank đóng vai trò trung tâm với kinh nghiệm nghiệp vụ thực tiễn, còn FPT mang đến năng lực phát triển công nghệ tiên tiến. Sự kết hợp này không chỉ tạo ra một hệ thống phần mềm mới, mà còn đặt nền móng cho một hệ sinh thái kiều hối số linh hoạt, sẵn sàng mở rộng theo nhu cầu của thị trường trong tương lai.

Giải thưởng từ International Finance Magazine là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Công ty Kiều hối Vietcombank trên hành trình đổi mới. Với hơn 8 năm hoạt động cùng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm với tinh thần tận tâm, Công ty Kiều hối Vietcombank kiên định theo đuổi mục tiêu mang đến dịch vụ kiều hối nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Trên hành trình đó, Công ty Kiều hối Vietcombank đang từng bước khẳng định mình không chỉ là một công ty kiều hối, mà là một thương hiệu uy tín của tất cả đối tác trên toàn cầu, một điểm tựa vững vàng cho hàng triệu gia đình Việt Nam hôm nay và trong tương lai.