Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm 6 triệu đồng/lượng trong 2 phiên

Trong hai phiên liên tiếp (29-30/12), tuỳ từng thương hiệu, tổng mức giảm đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 4 triệu – 5,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán...

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 3,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (29/12). Thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 152,2 triệu và giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 154,2 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/12, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm trong phiên sáng. So với giá chốt phiên 29/12, giá vàng miếng tại các đơn vị trên đồng loạt ghi nhận mức giảm là 3,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/12, tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này cũng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng miếng SJC mua vào đặt ở mức 152,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/12, giá vàng miếng mua vào và bán ra tại thương hiệu này đều giảm 3,8 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng nay (30/12/2025), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đồng loạt sụt mạnh với mức giảm phổ biến là 3,8 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức điều chỉnh giảm mạnh nhất kể từ phiên giao dịch cuối tháng 10/2025.

Cùng mức điều chỉnh trên, tính đến 10 giờ 30 phút, Phú Quý là đơn vị ghi nhận giá vàng miếng mua vào thấp nhất thị trường khi niêm yết ở mức 151,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra cũng đặt ở mức 154,2 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng là đơn vị duy nhất 2 nhịp điều chỉnh tăng đối với chiều mua và 3 nhịp điều chỉnh giảm đối với chiều bán.

Giá vàng miếng mua vào tại thương hiệu này giảm 3,5 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra giảm 3 triệu đồng/lượng so với giá chốt 29/12, niêm yết ở mức 153 triệu – 155 triệu đồng/lượng.

Sau 30 phút mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối chiều mua và 1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán; đặt giá mua, bán vàng miếng ở mức 154,5 triệu – 156 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 tiếng tiếp theo, Mi Hồng lại giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,8 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Giá mua, bán vàng miếng SJC niêm yết ở mức 153 triệu – 154,2 triệu đồng/lượng. Lúc 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên

Như vậy trong phiên sáng, giá mua vào vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận tổng mức giảm là 3,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra giảm tổng cộng 3,8 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 30/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng với thị trường vàng miếng, các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh giảm mạnh giá giao dịch vàng nhẫn với mức giảm dao động từ 2 triệu đến 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” sau khi giảm 3,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên hôm qua (29/12) ngay khi mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá giao dịch ở mức 147,5 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 30/12, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn duy trì ổn định.

Tại DOJI, cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này vẫn đặt ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/12, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất trên thị trường

PNJ cũng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 150 triệu và giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 153 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 29/12, giá vàng nhẫn tại hai đơn vị này sụt 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong hai phiên liên tiếp (29-30/12), giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các hệ thống lớn đều ghi nhận tổng mức giảm là 5,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức giảm dao động từ 4 triệu – 5,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, tuỳ thương hiệu.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng chỉ ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh đối với cả hai chiều mua và bán với tổng mức giảm là 3,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 155,5 triệu – 158,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 29/12.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm mạnh 3,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn đặt ở mức 151,7 triệu – 154,7 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 30/12, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, sau khi giảm 3,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/12, thương hiệu này cũng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 151,7 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 154,7 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong phiên 30/12 so với phiên 29/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này mở cửa phiên sáng vẫn niêm yết ở mức 154,5 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 29/12.

Chỉ sau hơn 1 tiếng mở cửa, Phú Quý giảm mạnh 3,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 150,7 triệu – 153,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 30/12, mức giá niêm yết trên vẫn giữ nguyên.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm cũng giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 147 triệu – 150 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 29/12. Chỉ sau hơn 30 phút mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh 2 triệu đồng/lượng với mỗi chiều. Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” đặt ở mức 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 30/12, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.