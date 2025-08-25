Thứ Hai, 25/08/2025

Trang chủ Tài chính

Thuế TP. Hà Nội nêu điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt được khấu trừ thuế

Phương Linh

25/08/2025, 19:02

Kể từ ngày 1/7/2025, điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng được siết chặt khi hóa đơn trên 5 triệu đồng đều phải thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, đi cùng với đó là sự linh hoạt hơn cho doanh nghiệp nhờ cơ chế ủy quyền thanh toán cho người lao động…

Điều kiện nào để thanh toán không dùng tiền mặt được khấu trừ thuế?
Điều kiện nào để thanh toán không dùng tiền mặt được khấu trừ thuế?

Cụ thể Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 quy định nếu mua hàng hóa, dịch vụ có trị giá từ 5 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế) thì phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Nhằm giúp người nộp thuế hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về Thuế Giá trị gia tăng để tránh những vướng mắc, sai sót trong quá trình thực hiện, Thuế TP.Hà Nội vừa tổng hợp và đưa ra hướng dẫn chi tiết các quy định liên quan

Tại Điều 26 Nghị định 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng nêu rõ, để đủ điều kiện được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào thì cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 5 triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Nếu cơ sở kinh doanh có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 5 triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng sẽ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Nghị định 181/2025/NĐ-CP

Theo đó, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là chứng từ chứng minh việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Nghị định 52/2024/NĐ-CP. Tuy nhiên cần lưu ý, chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán không được coi là thanh toán không dùng tiền mặt, Thuế TP.Hà Nội cho biết.

Đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 5 triệu đồng nhiều lần trong cùng một ngày của cùng một người bán, nếu tổng giá trị từ 5 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Thuế TP.Hà Nội cũng cho biết Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng cũng đã mở ra cơ chế linh hoạt hơn cho doanh nghiệp trong việc ủy quyền cho người lao động của đơn vị.

Cụ thể, doanh nghiệp không phải lập văn bản ủy quyền cho từng giao dịch thanh toán. Thay vào đó, chỉ cần quy định rõ nội dung này trong quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ.

Theo đó, nếu người lao động được ủy quyền đứng tên mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng quy chế thì khoản chi này vẫn hợp lệ.

Doanh nghiệp sau đó hoàn trả cho người lao động bằng hình thức không dùng tiền mặt, và chi phí này sẽ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào,Thuế TP.Hà Nội cho biết. 

Trước đây, nếu nhân viên mua hàng phát sinh hóa đơn 7 triệu đồng thường phải gọi về công ty để nhờ kế toán trực tiếp chuyển khoản để đảm bảo tính hợp lệ. Tuy nhiên trong thực tế, quy định này đang gây ra nhiều bất tiện. 
Với quy định mới, nếu trong quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của công ty đã nêu rõ về việc ủy quyền cho nhân viên được phép thanh toán bằng tài khoản cá nhân, sau đó công ty hoàn trả lại qua hình thức không dùng tiền mặt, thì khoản chi này vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
Thuế TP.Hà Nội

Ngoài ra, Thuế TP.Hà Nội lưu ý thêm, đối với mua hàng trả chậm, trả góp từ 5 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để khấu trừ thuế.

Trong trường hợp chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được tạm khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Tuy nhiên, Theo Thuế TP.Hà Nội, nếu đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, cơ sở kinh doanh vẫn không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ này vào kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

Kể từ ngày 1/7/2025, điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng được siết chặt khi hóa đơn trên 5 triệu đồng đều phải thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, đi cùng với đó là sự linh hoạt hơn cho doanh nghiệp nhờ cơ chế ủy quyền thanh toán cho người lao động…

