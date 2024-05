Tiết kiệm chi phí, các tour du lịch đường bộ hút khách

Các nhà khai thác dịch vụ du lịch, các công ty lữ hành đã tự “làm mới” tour/tuyến của mình trong thời buổi khó khăn, vừa giúp tiết giảm chi phí vừa thu hút du khách, đặc biệt là khách hàng truyền thống. Đến thời điểm hiện tại, miền Nam đã bắt đầu vào mùa mưa, nhưng do mới đầu mùa nên thời tiết vẫn còn nắng nóng, và các điểm du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên vẫn là lựa chọn của du khách.

Bà Phạm Phương Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Việt nhận định, hạ tầng giao thông tốt là yếu tố rất quan trọng để thúc đẩy du lịch phát triển. Công ty này đang triển khai hơn 200 chương trình du lịch trong và ngoài nước với chương trình “Du lịch tiết kiệm – Trải nghiệm hè vui”. Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cũng triển khai 360 tour du lịch trong và ngoài nước, trong khi BenThanh Tourist đang áp dụng khuyến mại giảm giá khách theo nhóm…

Ghi nhận chung cho thấy, hiện giá tour đường bộ tăng khoảng 5 – 10%, tour đường bay tăng 20 – 30% tùy tuyến điểm do ảnh hưởng giá vé. Nhóm tour tuyến xa như miền Bắc, miền Trung (Đà Nẵng, Huế), có giá tăng mạnh nhất trong du lịch nội địa dịp hè, tăng khoảng 30%. Tuy nhiên, đối với những tour/tuyến có điểm đến không quá xa (TP.HCM đi Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, vùng ĐBSCL…), du khách thường chọn đi đường bộ, vừa giảm chi phí vừa có dịp tận hưởng thiên nhiên suốt dọc hành trình.

Đối với du lịch nước ngoài, nhất là những điểm đến quen thuộc ở Châu Á, Đông Nam Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Úc,… các tour có hành trình từ 5 – 14 ngày khá phổ biến do là kỳ nghỉ hè của học sinh. Về chi phí và giá vé, theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Vietravel, hiện nay chỉ có tour đi Thái Lan có giá vé và gói tour giảm sâu. Lý giải điều này, ông Kỳ cho rằng đó là nhờ các đơn vị lữ hành nước bạn tổ chức du lịch theo từng gói, sản phẩm “3 in 1” hoặc “4 in 1”; theo đó mỗi cấu phần sản phẩm đều bán dưới giá thành, họ sẵn sàng chịu lỗ nhưng thu lời từ dịch vụ mua bán, lưu trú, mua sắm.

Còn lại, theo ông Kỳ, giá vé máy bay đến các quốc gia khác đều tăng, chứ không riêng gì Việt Nam. Dẫn chứng điều này, lãnh đạo Vietravel dẫn số liệu cho biết, tính đến cuối năm 2023, giá vé máy bay quốc tế hạng phổ thông đã tăng từ 17 - 25% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19); trong đó, giá vé tại Châu Á tăng 21%, Châu Đại Dương (Úc, Tân Tây Lan) tăng 22%, Châu Âu tăng 18%, Nam Mỹ tăng 25%, Bắc Mỹ tăng 17%... Vì vậy theo ông, một số tour/tuyến du lịch nước ngoài có giá rẻ hơn trong nước chỉ là những trường hợp cá biệt.

Nhận định chung thị trường du lịch mùa hè 2024 tại TP.HCM là các tour/tuyến nội địa áp đảo về lượng khách, dự kiến có hàng ngàn lượt khách chọn di chuyển bằng đường bộ như TP.HCM - Phan Thiết, TP.HCM - Vũng Tàu, TP.HCM - Đà Lạt, TP.HCM - Nha Trang, TP.HCM – Phú Yên, TP.HCM - Qui Nhơn (Bình Định), TP đi các tỉnh Miền Tây Nam Bộ…

Ngược lại, khách du lịch từ các tỉnh đến TP.HCM năm nay cũng tăng cao và dự kiến sẽ "bùng nổ" trong mùa hè này. Lãnh đạo ngành du lịch TP.HCM cũng lưu ý các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cần chuẩn bị chu đáo các phương án để đón khách; cần đặc biệt chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự nhằm bảo đảm môi trường du lịch lành mạnh, tạo ấn tượng tốt với du khách.