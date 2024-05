Du lịch miền Trung ảm đạm vì vé máy bay

Nằm giữa 2 thị trường lớn của cả nước, khu vực miền Trung chủ yếu đón khách du lịch đến từ 2 đầu TP.HCM phía Nam và Hà Nội phía Bắc qua đường hàng không. Khách du lịch miền Bắc được doanh nghiệp du lịch miền Trung đặc biệt ưa chuộng vì chủ yếu lựa chọn phân khúc khách sạn và dịch vụ 5 sao, mạnh tay mua sắm, ăn uống.

KHÁCH ĐOÀN VẮNG BÓNG, KHÁCH LẺ LÊN NGÔI

Tuy nhiên, thực tế là giá vé máy bay tăng cao khiến cho phân khúc khách du lịch nội địa qua đường hàng không vô cùng ảm đạm. Nhiều doanh nghiệp lữ hành tại khu vực miền Trung đưa ra một bức tranh khác, so với những con số báo cáo "tưng bừng" từ cơ quan quản lý.

Thông tin về tình hình thị trường du lịch Nam Trung Bộ 5 ngày nghỉ vừa qua, bà Hạnh Trần, giám đốc lữ hành Mỹ Phúc Happy Travel cho biết, nhiều đối tác lữ hành, khách sạn của Mỹ Phúc Happy Travel tại Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang đều gặp cảnh không có khách đoàn, chỉ có khách lẻ, khách sạn vắng hơn mọi năm.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Bình Thuận, khác với mọi năm, thị trường khách du lịch năm nay đa phần là khách phía Nam và các tỉnh lân cận, đặc biệt là TP.HCM. Bên cạnh các đoàn khách công ty, đơn vị, khách đi nhóm nhỏ và gia đình bằng xe cá nhân vẫn chiếm ưu thế.

Dù lượng khách lẻ không nhỏ, nhưng do sự thiếu vắng của khách đoàn và thị trường miền Bắc nên lượng khách đến Nam Trung Bộ nói riêng không đạt như kỳ vọng của lữ hành.

Những phòng vé máy bay vắng người dù sắp vào cao điểm du lịch hè.

Là một trong những đơn vị làm dịch vụ Landtour kết nối 3 miền tốt nhất nhì của khu vực Nam Trung Bộ, nhưng giá vé bay tăng giá quá cao khiến cho lữ hành Khánh Hòa Xanh - Nha Trang gần như mất hết khách do không thể bán được tour cho du khách hàng không đến khu vực này.

“Doanh thu năm nay thị trường landtour nội địa của chúng tôi ước chỉ đạt 20% cùng kỳ so với năm trước, đây là con số thực tế và báo động. Giá vé máy bay quá cao đã ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi và các lữ hành đồng nghiệp tại địa phương nói chung,” ông Nguyễn Phú Đông, giám đốc lữ hành Khánh Hòa Xanh - Nha Trang tâm sự.

“Thông thường, thời điểm này mọi năm, căn cứ vào hợp đồng Tour khách đặt trước, chúng tôi đã có thể nắm chắc con số trong tay về doanh thu và số lượng hợp đồng. Song, đến thời điểm này, tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh. Lữ hành Nam Trung Bộ bây giờ ngồi không cả chứ có khách khứa đăng ký tour gì đâu. Với tình hình này du lịch Nam Trung Bộ chắc quay lại thời đồ đá,” Giám đốc Phú Đông than thở.

Không chỉ có Khánh Hòa Xanh - Nha Trang, nhiều lữ hành Nam Trung Bộ cũng phản ánh là cho tới thời điểm này họ chưa ký được hợp đồng khách đoàn miền Bắc nào tới Phú Yên, Bình Định, Nha Trang. Khách miền Bắc bay vào nếu có chủ yếu là khách lẻ tự đi và số lượng cũng rất ít. Lượng khách đổ tới Nam Trung Bộ năm nay vẫn có, nhưng chủ yếu là khách tự đi từ các tỉnh lân cận và TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đà Nẵng… và đi bằng đường bộ.

“Tôi không rõ con số thống kê từ nguồn nào, chứ ở Nha Trang, Phú Yên, Bình Định khách đến chủ yếu bằng đường bộ và khách lẻ tự đi bằng xe gia đình. Khách bay thì có nhưng chỉ có khách lẻ tự đi hoặc họ canh được vé lẻ giá rẻ, thấp hơn vé đoàn”.

“Lượng khách quốc tế đến Nam Trung Bộ có thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc với số lượng cũng khá đông, nhưng họ đi theo hệ thống riêng, không qua lữ hành Việt Nam. Agency của Hàn, Trung trực tiếp đặt dịch vụ với khách sạn nhà hàng cũng của họ luôn, lữ hành, khách sạn, nhà hàng, thậm chí cả xe trung chuyển cũng của họ. Tiền chạy về nước họ chứ chúng ta hầu như không cầm được tiền của họ”, ông Đông cho hay.

Trước tình hình giá vé máy bay sẽ còn cao tới hết 2025, Khánh Hòa Xanh - Nha Trang đã phải nghiên cứu, xác định lại thị trường, nhu cầu của khách để xây dựng các sản phẩm phù hợp khả thi. Cụ thể là từ năm nay sẽ thiết kế nhiều tour lẻ đón đón khách đến bằng xe bus, thay vì chỉ tập trung vào hàng không.

Tuy nhiên, theo ông Đông, đây chỉ là biện pháp tạm thời vì thực tế là hiệu quả thu được không cao. Với khoảng cách trên 500km, việc mong đợi khách miền Bắc di chuyển bằng ô tô và tàu hỏa tới Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Thuận… là không khả thi vì tiêu tốn quá nhiều thời gian di chuyển. Thời gian di chuyển quá lâu sẽ rút ngắn thời gian tận hưởng của khách nên họ không mặn mà.

KHÁCH ĐÔNG NHƯNG DOANH THU KHÔNG TƯƠNG XỨNG

Kỳ nghỉ du lịch 30/4 - 1/5 vừa qua, lượng khách tới Đà Nẵng vẫn rất đông. Theo báo cáo của Tổng Cục du lịch Quốc gia, lượng khách tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó có khoảng 72.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ 2023); Công suất bình quân cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao đạt 70%; từ 3 sao trở xuống đạt 45%, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 3360 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023.

5 ngày nghỉ lễ vừa qua, Đà Nẵng và Hội An hầu như không có khách đường bay hay khách đoàn.

Tuy nhiên theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp nhà hàng khách sạn, đặc biệt là khách sạn 4 - 5 sao tại Đà Nẵng thì tình trạng chung lại “rất vắng”.

Lý giải về thực tế này, ông Lê Tấn Thanh Tùng – Vitraco Tour cho rằng, năm 2024 lượng khách sạn nhà hàng, đặc biệt là phân khúc 4 - 5 sao mở ra hàng loạt khiến cho năng lực đón tiếp của Quảng Nam - Đà Nẵng quá lớn so với nhu cầu. Thêm nữa, năm nay hầu như không có khách bay từ 2 đầu Hà Nội – TP.HCM, mà chủ yếu là khách du lịch tới từ các tỉnh lân cận bằng đường bộ. Bằng chứng là tình trạng kẹt xe diễn ra liên tục trong những ngày lễ trên khắp thành phố, bãi biển đông nghẹt người.

“Kinh tế khó khăn khiến ngân sách đi du lịch cũng eo hẹp. Khách của chúng tôi tính toán kỹ lưỡng hơn, ăn uống đơn giản, tiết kiệm hơn. Họ chọn các khách sạn, nhà hàng 3 sao, bình dân thậm chí là mang đồ ăn đi, di chuyển bằng xe nhà tự túc thay vì chọn nhà hàng, khách sạn hoành tráng,” ông Tùng nói. “Doanh nghiệp lữ hành chúng tôi hầu như không có khách đường bay, không có khách đoàn, chỉ có khách lẻ. Kỳ nghỉ 5 ngày nhưng lượng khách bay giảm 50% so với 2023”.

“Trong khi đó, lượng khách di chuyển bằng đường bộ của Vitraco Tour từ Đà Nẵng đi các tỉnh lân cận lại tăng ngoài sức tưởng tượng. Song dù lượng khách đường bộ đổ về Đà Nẵng tăng đột biến nhưng vẫn chưa bù lại được lượng khách đường bay”.

Còn theo Trưởng phòng khách lẻ của OmegaTours Đà Nẵng, Huỳnh Kiều Anh Tuấn, kỳ nghỉ năm nay khách đoàn vắng hẳn, khách lẻ lên ngôi với tăng trưởng 14%. Mặc dù các chuyến bay của Vietjet Air tới Đà Nẵng đều đầy chuyến song không có khách đoàn.

Mùa du lịch nội địa sẽ chính thức bắt đầu từ tuần cuối tháng 5 hàng năm, khi học sinh bắt đầu được nghỉ hè và các công ty, doanh nghiệp bắt đầu khởi động các chuyến du lịch cho cán bộ viên chức. Hiện nhiều công ty lữ hành kỳ vọng mùa cao điểm du lịch khách đoàn du lịch hè miền Trung sẽ mang đến cơ hội khởi sắc, "gỡ gạc" cho du lịch các tỉnh mùa du lịch hè năm nay.