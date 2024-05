Du lịch nội địa thắng lớn kỳ nghỉ 30/4

Đón kỳ nghỉ lễ năm nay, các doanh nghiệp du lịch đã tung nhiều gói sản phẩm ưu đãi, tặng quà, voucher, bốc thăm trúng thưởng, giảm giá phòng từ 10 - 45%, hơn 10.000 tour, sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp cho khách hàng với giá giảm từ 15 - 20%.

TỔNG LỰC KÍCH CẦU DU LỊCH

Để thích ứng với giá vé máy bay nội địa tăng cao, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã đa dạng hóa loại hình tour theo hướng tăng tour đi xe ô-tô chất lượng cao ở những chặng ngắn; kết hợp các phương tiện tàu hỏa, ô-tô, đường thủy ở những chặng xa, vừa giảm giá thành tour, vừa tăng trải nghiệm cho khách. Xu hướng tự lái xe đến điểm đến trong bán kính gần để tự do khám phá, trải nghiệm và tăng tính chủ động trong hành trình tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 năm nay.

Ngoài ra, nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch đã tổ chức các chương trình kích cầu, giảm giá, khuyến mại sản phẩm, dịch vụ dịp nghỉ lễ và hè 2024.

Nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch đã tổ chức các chương trình kích cầu, giảm giá, khuyến mại sản phẩm, dịch vụ dịp nghỉ lễ.

Trước và trong thời gian nghỉ lễ 30/4 – 01/5, nhiều địa phương đã tổ chức đa dạng các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội, chương trình nghệ thuật… tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch. Đó là Chương trình “Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2024” với chủ đề “Sóng mùa hè”; “Liên hoan Du lịch 2024 “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa”; Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024; Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2024; Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024; Lễ hội hoa hồng Fansipan 2024...

Ngoài ra còn có Carnaval Hạ Long 2024 “Bừng sáng cùng Kỳ quan”, Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024 "Thăng Long-Hà Nội, Thủ đô quyến rũ"; Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi, Tuần lễ du lịch Phú Quốc 2024; Chương trình “Mùa du lịch Thái Nguyên 2024”; Festival Dù lượn "Bay trên miền danh thắng” (Yên Bái); bắn pháo hoa tại TP.HCM…

Bên cạnh việc làm mới các sản phẩm đã có, dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 và hè 2024, các địa phương, doanh nghiệp đã giới thiệu thêm các sản phẩm mới hấp dẫn như: “Hành trình đêm Đà Lạt” (Lâm Đồng); tour đêm đền Hùng (Phú Thọ); "Một hành trình - nhiều trải nghiệm" của Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh; Bộ sản phẩm liên vận tàu hỏa 5 sao với chủ đề "Hành trình kết nối di sản" Huế - Đà Nẵng; Tour "du lịch trải nghiệm sông Hồng", Trải nghiệm văn hóa Mường-Mường tours (Ninh Bình)…

Để phục vụ nhu cầu đi lại trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5 trong bối cảnh thiếu hụt máy bay và tình trạng “lệch đầu”, các hàng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet đã tăng thêm các chuyến bay đêm, đưa máy bay thân rộng vào khai thác nội địa để góp phần bổ sung/tăng tải cung ứng.

Kỳ nghỉ lễ năm nay, hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm trên cả nước đã ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Ngành Đường sắt tăng tăng thêm các chuyến tàu từ Hà Nội đi Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Lào Cai, TP.HCM và ngược lại; từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn. Bên cạnh đó, ngành Đường sắt vẫn áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá vé cho nhiều đối tượng khách. Các bến cảng thủy nội địa cũng đã tăng thêm các chuyến tàu ra đảo Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc… phục vụ khách du lịch và người dân dịp nghỉ lễ.

DU LỊCH BIỂN "ĐẮT KHÁCH" DO NẮNG NÓNG

Kỳ nghỉ lễ năm nay, hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm trên cả nước đã ghi nhận những tín hiệu tích cực với lượng khách tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. Do thời gian nghỉ dài, thời tiết nắng nóng nên phần lớn du khách lựa chọn những điểm du lịch biển như: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Nha Trang, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu.., hoặc vui chơi, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch văn hóa, sinh thái có khoảng cách gần các thành phố lớn.

Đặc biệt, chảo mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các điểm đến trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đón lượng khách du lịch kỷ lục tại thời điểm trước và trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 năm nay.

Hầu hết các địa bàn trọng điểm về du lịch đều có mức tăng 2 con số về lượng khách, đáng chú ý một số địa phương có mức tăng rất mạnh như: Kiên Giang: phục vụ khoảng 272.550 lượt khách (trong đó có 23.900 lượt khách quốc tế, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ 2023); Công suất phòng bình quân cơ sở lưu trú du lịch đạt 55,3%. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 589,9 tỷ đồng, tăng gấp hơn 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2023; Điện Biên: phục vụ khoảng trên 180.000 lượt khách (trong đó khách có lưu trú ước đạt 35.000 lượt, tăng 2,37 lần so với cùng kỳ năm 2023); Công suất phòng bình quân cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 99%.

Chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các điểm đến trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đón lượng khách du lịch kỷ lục.

Hai tỉnh có mức tăng trên 40% về lượng khách gồm: Quảng Ninh: phục vụ khoảng 1.017.800 lượt khách, tăng 48,0% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó khách quốc tế đạt 92.768 lượt), khách có lưu trú đạt 429.000 lượt, tăng 50% so với cùng kỳ; Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2.210 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2023; Lâm Đồng: phục vụ khoảng trên 210.000 lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó khách có lưu trú ước đạt 130.000 lượt, tăng 52,9% so với cùng kỳ năm 2023); Công suất phòng bình quân cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 70 - 75%.

Đáng chú ý, riêng Quảng Nam lại bị sụt giảm về lượng khách với khoảng 233.000 lượt khách, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên lượng khách quốc tế vẫn tăng 10% với 132.000 lượt.

Với sự chỉ đạo từ Chính Phủ, công tác phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đã được chuẩn bị từ sớm. Tất cả các địa phương, doanh nghiệp đều đã chủ động đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tai nạn, sự cố đáng tiếc.