Những tour du lịch ngắm động vật hoang dã “hot” nhất hè này

Du lịch sinh thái, gắn kết với thiên nhiên và bảo vệ môi trường... đang là xu hướng được nhiều người yêu thích. Đây được xem là mô hình giàu tiềm năng, đặc biệt tại các điểm đến có giá trị tự nhiên và đa dạng sinh học cao như các vườn quốc gia, khu bảo tồn... Tính đến thời điểm này, Cục Lâm nghiệp cho biết, tổng số lượng khách du lịch tại các khu rừng đặc dụng Việt Nam là khoảng 2,4 triệu lượt khách, tăng 124% so với năm 2019 - thời kỳ trước đại dịch, tổng doanh thu đã tăng 175% so với năm 2019.

Tuy nhiên, một lưu ý quan trọng là dịch vụ du lịch trong rừng rất kén khách. Đối tượng khách hàng tiềm năng là những người mong muốn tận hưởng giá trị nguyên thủy của rừng, mong muốn bảo tồn động vật hoang dã. Do đó, để thành công và bền vững, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong rừng cần thấu hiểu rừng, trân trọng mẹ thiên nhiên trong từng việc làm dù là nhỏ nhất.

NINH BÌNH

Từ ngày 4/5, Vườn quốc gia Cúc Phương mở Tour tham quan bằng xe điện xuyên rừng với chiều dài khoảng 5km để du khách có thể ngắm đom đóm; khám phá cuộc sống về đêm trong lòng đại ngàn với hoạt động theo dõi động vật hoang dã. Tour sẽ diễn ra trong khoảng 1,5 tiếng, từ 19h00 đến 22h00 hàng ngày.

Xuất phát từ khu trải nghiệm và sáng tạo dành cho trẻ em, du khách sẽ di chuyển bằng xe điện cùng hướng dẫn viên, từ từ xuyên qua con đường mòn trong khu rừng. Trên đường đi, du khách sẽ được hòa mình vào khung cảnh mê hoặc của hàng triệu con đom đóm lấp lánh, bắt gặp những cá thể Hươu sao, Nai… Với tập tính hoạt động về ban đêm, đây là thời điểm lý tưởng để du khách dễ dàng quan sát và tìm hiểu về các loài động vật quý hiếm như Tê tê, Cầy vằn, Cầy mực, Mèo rừng, Rái cá và Culi...

Ông Phạm Kiên Cường, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, ngay sau một ngày đăng tải thông tin mở tour, vườn đã liên tục nhận được liên hệ của hàng nghìn du khách để xin thông tin đăng ký tham gia tour. “Ngay trong ngày đầu tiên tổ chức, đã có 20 đoàn với số lượng gần 100 người tham gia. Đây là tour chúng tôi giới hạn số lượng tham gia mỗi buổi chỉ khoảng 100 du khách để đảm bảo chất lượng cũng như không gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động vật sống trong vườn", ông Kiên Cường chia sẻ

PHÚ QUỐC

Vinpearl Safari Phú Quốc có diện tích lên đến 380ha, nuôi dưỡng hơn 4.000 cá thể động vật từ 200 loài ở khắp các vùng địa sinh học trên thế giới, trong đó có hơn 40 loài nguy cấp, quý hiếm, cùng hệ sinh thái đa dạng của khoảng 1.200 loài thực vật. Năm 2024, Vinpearl Safari được Liên minh Kỷ lục Thế giới Worldkings công nhận là "Safari trên đảo đa dạng loài với số lượng cá thể động vật nhiều nhất thế giới".

Công viên được chia thành 2 khu chính là Zoo và Safari. Trong đó, khu vực vườn thú Safari bán hoang dã có gần 50 loài động vật khác nhau được thả tự do trong môi trường nhân tạo. Du khách được thỏa thích ngắm nhìn các loài động vật hoang dã với cự ly gần trong lúc di chuyển bằng xe bus chuyên dụng. Loại xe bus này được lắp kính cường lực nên rất chắc chắn và đảm bảo an toàn cho du khách khi những con vật tự do “đi dạo” xung quanh xe.

Ngoài ra, công viên còn có tour đêm Night Safari từ khung giờ của từ 19h40 đến 21h30. "Đây là lúc các loài động vật đã xong xuôi phần vệ sinh, ăn tối, chuẩn bị nghỉ ngơi buổi tối. Du khách có thể nhìn thấy những khoảnh khắc đáng yêu, tình cảm nhất của từng cá thể", anh Bùi Phi Hoàng, Trưởng bộ phận Chăm sóc động vật Vinpearl Safari Phú Quốc chia sẻ. Giữa màn đêm, những ánh đèn pin quét qua tán rừng và bất ngờ dừng lại khi phát hiện những cá thể vượn treo mình vắt vẻo, hay chú heo vòi Mã Lai ngâm mình dưới làn nước mát...

NAM CÁT TIÊN

Là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm trải dài trên địa phận 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước, Vườn quốc gia Nam Cát Tiên được xem là một trong ít nơi tại Việt Nam du khách có thể ngắm nhìn đời sống tự nhiên của động vật hoang dã. Vì vậy, khi đến tham quan nơi này, du khách không thể bỏ qua trải nghiệm thú vị là ngắm các loài thú sinh hoạt về đêm. Nơi đây có mật độ đa dạng sinh học phong phú bậc nhất ở Việt Nam, ngoài các loài thú ăn cỏ thường gặp như nai, hoẵng Nam bộ, heo rừng, nhím, chồn, trong các chuyến xem thú đêm du khách có thể gặp bò tót, cheo, cú mèo...

Mùa khô là thời điểm thuận lợi nhất để tham gia hoạt động ngắm thú về đêm tại rừng Nam Cát Tiên, từ khoảng tháng 12 đến tháng 5. Nếu du khách đến đây từ tháng 6 đến tháng 11 thì phải xem dự báo thời tiết trước khi đi để tránh mưa bão. Thời gian xem thú ăn đêm ở rừng Nam Cát Tiên được bố trí trong khoảng 19h đến 21h hàng ngày. Từ địa điểm xuất phát, hướng dẫn viên sẽ đưa du khách đi xuyên qua những cánh rừng tĩnh lặng, đến những trảng cỏ rộng lớn bằng xe mui trần, nơi nhiều loài thú tìm thức ăn.

Trên con đường heo hút dẫn lối, dưới ánh đèn pha, thi thoảng du khách sẽ được ngắm nhìn hình ảnh những chú lợn rừng kiếm ăn ban đêm, những chú chồn hương chuyền mình trên cành cây để tìm quả chín hay những chú nhím, trút đang chậm chạp bò trên đường... Sau khi đến trạm kiểm lâm Núi Tượng, đoàn quay lại để trở về điểm xuất phát, tour kết thúc sau khoảng 45 phút. Tour xem thú đêm trong rừng Nam Cát Tiên được mở hằng ngày, nhiều nhất khoảng 12 chuyến một đêm, giá vé 145.000 đồng một người.

CÔN ĐẢO

Vườn quốc gia Côn Đảo nằm ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Anh Nguyễn Tiến Văn Phái, nhân viên Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo, cho biết tài nguyên sinh vật biển ở đây đa dạng không kém gì động và thực vật. Vườn quốc gia Côn Đảo là nơi sinh sống của khoảng 1.700 loài sinh vật biển. Nơi đây còn được biết đến là "nhà" của 5 loài rùa biển, bao gồm: Rùa xanh (vích), Đồi mồi, Rùa đầu to, Rùa da, Đồi mồi dứa.

Côn Đảo có khoảng 18 bãi đẻ của rùa biển. Các bạn Rùa xanh (vích) và Đồi mồi thường "lựa chọn" khu vực này là nơi sinh sản của mình. Theo anh Phái, hàng năm, Vườn quốc gia Côn Đảo đón hơn 2.000 lượt sinh sản của loài Rùa xanh (vích). Số rùa con nở và được thả về biển là trên 150.000 con. Từ tháng 4 đến tháng 11, ban quản lý thường xuyên tổ chức chương trình xem rùa biển đẻ trứng và thả rùa con về biển.

Buổi tối, khi nước dâng lên cao, rùa sẽ lên bờ, chọn bãi biển có bờ cát mịn và sạch sẽ gần lùm cây để đẻ trứng. Sau khi đẻ xong, rùa lấy cát lấp tổ để bảo vệ trứng rồi trở về biển. Đây cũng là lúc nhân viên kiểm lâm lấy trứng mới đẻ đem về tổ ấp tại hồ ấp trứng rùa gần trạm kiểm lâm. Vì vậy, du khách đến vào thời điểm này có thể vừa xem rùa đẻ trứng vào buổi tối, vừa được thả rùa con về biển vào buổi sáng. Đây không chỉ là trải nghiệm thú vị và hấp dẫn mà còn đặc biệt ý nghĩa đối với những người muốn tìm hiểu về thiên nhiên, động vật.

Tour xem rùa đẻ trứng rất đa dạng, du khách có thể lựa chọn tour nửa ngày hoặc 2 ngày 1 đêm với mức giá giao động từ 1,5 - 2 triệu đồng/người. Lượng khách được tham gia vào hoạt động thú vị này có hạn nên du khách lưu ý cần đặt chỗ trước.