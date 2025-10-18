Tìm kiếm nhân tài an ninh mạng

"Thông qua cuộc thi, chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm ra những “hạt mầm chất lượng” để vun đắp trở thành thế hệ chuyên gia an ninh mạng vững vàng cho tương lai"...

Thượng tá, Tiến sĩ Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), khẳng định tại Lễ khai mạc Vòng Sơ khảo Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 ngày 18/10.

Theo Thương tá, Tiến sĩ Triệu Mạnh Tùng, trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ và toàn diện, an ninh mạng chính là “tấm lá chắn” vững chắc bảo vệ thành quả của tiến trình.

Trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi số quyết liệt và toàn diện, an ninh mạng đóng vai trò là bức tường thành vững chắc nhất cho thành quả của chuyển đổi số. "Thông qua cuộc thi, chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm ra những “hạt mầm chất lượng” để vun đắp trở thành thế hệ chuyên gia an ninh mạng vững vàng cho tương lai", Thượng tá, Triệu Mạnh Tùng nói.

Ngành công nghiệp an ninh mạng sẽ còn rất phát triển trong những năm tới, đặc biệt khi Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia cũng như của các doanh nghiệp.

"Cuộc thi là cơ hội để phát hiện, đào tạo và nuôi dưỡng những cá nhân đủ năng lực, sẵn sàng đảm nhận vai trò trong các vị trí trọng yếu về an ninh mạng”, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm của Thượng tá Tùng, Tiến sĩ Tô Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nói thêm Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra một môi trường học tập, trao đổi chuyên môn lành mạnh giữa sinh viên các trường đại học, cao đẳng không chỉ trong mà còn ngoài nước; đồng thời tìm kiếm và tôn vinh những tài năng trẻ trong lĩnh vực an ninh mạng – góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Việt Nam đang cần lực lượng nhân sự an ninh mạng với số lượng lớn, trình độ chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu bảo vệ không gian mạng quốc gia.

Trong bối cảnh Đảng và Chính phủ đang quyết liệt triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về bảo đảm an toàn, an ninh mạng, cùng nguy cơ, thủ đoạn tấn công ngày càng tinh vi, cuộc thi không chỉ mang ý nghĩa chính trị quan trọng mà còn có giá trị thực tiễn sâu sắc.

Tiến sĩ Tô Hồng Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn các đội thi tham gia với tinh thần quyết tâm cao, tuân thủ nghiêm túc thể lệ cuộc thi; Ban giám khảo làm việc công tâm, minh bạch; và Ban tổ chức sẽ nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để cuộc thi diễn ra thành công”.

Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 được tổ chức như một sự kiện bên lề của Lễ ký Công ước Hà Nội 2025 về phòng, chống tội phạm mạng – một cột mốc quan trọng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn.

Theo Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), việc tổ chức cuộc thi trong khuôn khổ sự kiện trọng đại này mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần của Công ước – đặt con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, ở trung tâm của mọi nỗ lực bảo vệ và phát triển không gian số.

Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân cho biết: “Cùng với cơ hội từ làn sóng phát triển công nghệ, chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều hình thức xâm phạm dữ liệu ngày càng tinh vi và xuyên biên giới từ rò rỉ thông tin cá nhân, tấn công mạng đến mua bán dữ liệu trái phép. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt là sinh viên, chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển không gian mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Vòng Sơ khảo Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025

Sau 2 tuần phát động, Ban Tổ chức cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 đã tiếp nhận số đội đăng ký dự thi cao kỷ lục so với các cuộc thi an ninh mạng cho sinh viên trước đây tại Việt Nam. Đã có tới 327 đội đăng ký dự thi, tổng cộng 1.248 sinh viên, đến từ 34 trường Đại học, Cao đẳng của Việt Nam và 26 trường nước ngoài từ các quốc gia Nhật Bản, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Singapore và Thái Lan.

Theo kế hoạch, sau Vòng Sơ khảo ngày 18/10, 20 đội xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn bước vào Vòng Chung kết dự kiến tổ chức vào 15/11/2025.