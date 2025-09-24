Luật An ninh mạng sửa đổi mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số

Chiều 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp thứ 49 để thảo luận về dự án Luật An ninh mạng (sửa đổi), một bước đi quan trọng trong việc bảo vệ an ninh mạng quốc gia và nâng cao năng lực tự chủ của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ. Dự thảo luật không chỉ kế thừa các quy định hiện hành mà còn bổ sung nhiều nội dung mới, đặc biệt là về bảo đảm an ninh dữ liệu, một vấn đề đang ngày càng trở nên cấp thiết trong thời đại số hóa.

Ngoài ra, dự thảo luật đã kế thừa 30 điều từ Luật An ninh mạng năm 2018 và 16 điều từ Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, đồng thời bổ sung 3 điều mới, trong đó có quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu. Điều này cho thấy sự quan tâm của Chính phủ đối với việc bảo vệ dữ liệu, coi dữ liệu là tài sản quốc gia và là nguyên liệu đầu vào quý giá cho mọi hệ sinh thái số.

Tuy nhiên, hiện tại, các quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu vẫn còn thiếu sót, chủ yếu tập trung vào việc khai thác và sử dụng dữ liệu mà chưa chú trọng đến việc bảo vệ an ninh cho dữ liệu.

Một điểm nổi bật trong dự thảo luật là quy định khuyến khích các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh của Việt Nam. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng mà còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước phát triển và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, các doanh nghiệp cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình, đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng và quy định về kinh phí bảo vệ an ninh mạng. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các doanh nghiệp trong việc đảm bảo an ninh mạng, đồng thời cũng tạo ra áp lực lớn cho những doanh nghiệp chưa có đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản trong lĩnh vực này. Việc yêu cầu người đứng đầu các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phải tham gia sát hạch và được cấp chứng chỉ về an ninh mạng là một bước đi cần thiết để nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ an ninh mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, dự thảo luật cũng đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp. Việc tuân thủ các quy định mới có thể gia tăng chi phí hoạt động, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hơn nữa, việc rà soát các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng cũng cần được thực hiện một cách cẩn thận để tránh gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, nhiều tổ chức và doanh nghiệp vẫn chưa có đủ nhân lực và công nghệ để xử lý các sự cố an ninh mạng một cách hiệu quả. Điều này có thể dẫn đến những rủi ro lớn cho an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Do đó, việc đào tạo và nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho các doanh nghiệp là rất cần thiết.

Dự thảo luật cũng đề cập đến việc bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin và hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Các quy định này cần được cụ thể hóa để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong việc thực hiện. Việc phân loại các cấp độ của hệ thống thông tin quan trọng cũng cần được quy định rõ ràng để có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp.

Cuối cùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo khẩn trương tiếp thu và giải trình các ý kiến thẩm tra để hoàn thiện dự án hồ sơ luật. Điều này cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho an ninh mạng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Tóm lại, dự thảo Luật An ninh mạng sửa đổi không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia mà còn mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để tận dụng được những cơ hội này, các doanh nghiệp cần phải chủ động nâng cao năng lực và chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình, đồng thời tuân thủ các quy định mới để đảm bảo an toàn và bảo mật trong hoạt động kinh doanh.