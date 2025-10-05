Tình hình kinh tế - xã hội tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước

Chiều 5/10, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì họp báo, cho biết kinh tế - xã hội tính chung 9 tháng năm nay tốt hơn cùng kỳ năm ngoái trên hầu hết các lĩnh vực.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì vào sáng 5/10 với nhiều nội dung thảo luận quan trọng.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh đó, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tình hình kinh tế - xã hội nhìn chung tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, tính chung 9 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cung cấp thông tin tới báo chí - Ảnh: VGP

Nhiều tỉnh, thành phố đã có tốc độ tăng trưởng tốt nhờ môi trường kinh doanh thông thoáng; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết GDP quý I/2025 tăng 6,93%; quý II/2025 tăng 7,67%; quý III/2025 ước tăng khoảng trên 8%; tính chung 9 tháng năm nay tăng khoảng trên 7,8%. Đặc biệt, các địa phương đầu tầu tăng trưởng tốt; có 16 địa phương tăng từ 8% trở lên (Quảng Ninh tăng 11,67%, Hải Phòng 11,59%, Ninh Bình 10,45%, Quảng Ngãi tăng 10,15%, Bắc Ninh 10,12%).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý sau cao hơn quý trước (quý III ước tăng khoảng 13%, trong 9 tháng năm nay ước tăng khoảng 11%); tình hình giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 9 tháng năm nay đạt trên 28,5 tỷ USD, tăng 15,2%; vốn FDI thực hiện đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5%.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bên cạnh kết quả đạt được, nước ta còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức. Đó là các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng; trong khi các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả;

Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phá; Tình hình thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, vướng mắc, giá nhà đất ở mức cao; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái còn diễn biến phức tạp, nhất là dịp cuối năm.

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn bất cập, nhất là bố trí và nâng cao năng lực cán bộ, kết nối mạng, dữ liệu số, chuyển đổi số; Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến khó lường; Các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng và tình hình an ninh trật tự trên một số địa bàn còn diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho hay tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh phương châm hành động 20 chữ, bao gồm "Tăng cường tích cực; nỗ lực thành công, gần dân sát dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao". Chính phủ cũng đã đề ra 3 đẩy mạnh và 10 nội dung trọng tâm để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Trong đó, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được coi là những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.