Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đài Truyền hình Việt Nam phải bứt phá toàn diện, nâng tầm thương hiệu quốc gia

Tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, giữ vững vai trò cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia; lấy chất lượng nội dung, chuyển đổi số và hiệu quả quản trị làm nền tảng để bứt phá toàn diện trong giai đoạn mới.

Chiều 10/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đài Truyền hình Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu Đài thực hiện nhất quán phương châm: “Đoàn kết thống nhất – Vượt khó vươn lên – Đổi mới sáng tạo – Chuyên nghiệp hiệu quả – Bứt phá toàn diện – Nhân dân tin tưởng – Bạn bè yêu quý – Thương hiệu nâng tầm”.

Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, vai trò của cơ quan báo chí chủ lực quốc gia càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đài Truyền hình Việt Nam cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, linh hoạt phương thức, thực hiện tốt sứ mệnh thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

GIỮ VAI TRÒ CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG CHỦ LỰC QUỐC GIA

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, Đài Truyền hình Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục khẳng định vị trí là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia. Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, toàn diện, có chiều sâu, phản ánh đầy đủ các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của VTV. Ảnh: Nhân Dân

Đài tạo dấu ấn đậm nét trong tuyên truyền các sự kiện lớn, trọng đại của đất nước như kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Chính phủ Việt Nam; 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên cùng nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại, kinh tế – xã hội quan trọng khác.

Các chương trình truyền hình trực tiếp, phim tài liệu, chương trình chính luận – chuyên đề, cầu truyền hình quy mô lớn và các đại nhạc hội, sự kiện văn hóa – nghệ thuật do Đài tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Đài đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XII; kỷ niệm 55 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, giảm 7 đơn vị trực thuộc và 45 đầu mối cấp phòng; tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của 5 đơn vị truyền hình kết thúc hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

CHUYỂN ĐỔI SỐ MẠNH MẼ, MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN

Năm 2025 ghi dấu bước phát triển mới của Đài Truyền hình Việt Nam trong mở rộng không gian phát triển. Đài chính thức ra mắt và phát sóng kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, từng bước mở rộng “chủ quyền truyền thông” trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Đài tổ chức thành công nhiều đại nhạc hội, concert âm nhạc quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn khán giả, tạo điểm nhấn tích cực trong đời sống văn hóa – nghệ thuật, đóng góp vào quá trình hình thành và phát triển công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trải nghiệm hệ thống các chỉ số đo lường khán giả VTV - VTV Ratings. Ảnh: Nhân Dân

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, năm 2025 là năm thứ ba liên tiếp Đài Truyền hình Việt Nam được cơ quan quản lý nhà nước xếp hạng xuất sắc về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí trong khối phát thanh – truyền hình. Nền tảng số VTVgo có thêm hơn 6 triệu lượt tải, nâng tổng số lượt tải lên 77 triệu.

Kết quả sản xuất – kinh doanh tiếp tục duy trì tăng trưởng. Tổng doanh thu năm 2025 ước đạt trên 4.200 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm 2024; chi thường xuyên giảm khoảng 7% so với kế hoạch. Những kết quả này góp phần củng cố nền tảng tài chính, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động.

TĂNG TỐC – BỨT PHÁ TRONG NĂM BẢN LỀ 2026

Đánh giá cao những kết quả đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước năm 2025 có đóng góp quan trọng của Đài Truyền hình Việt Nam. Thủ tướng khái quát kết quả nổi bật của Đài bằng các nhóm từ khóa: “Thông tin kịp thời – Chất lượng nâng cao – Chuyển đổi tích cực – Phối hợp hiệu quả – Bộ máy tinh gọn – Đội ngũ chuyên nghiệp”.

Thủ tướng nhấn mạnh Đài đã cập nhật, phản ánh kịp thời, chính xác các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế; đẩy mạnh truyền thông chính sách; quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lan tỏa các giá trị nhân văn, tích cực trong xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức đặt ra trong giai đoạn tới. Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026–2030, trong bối cảnh tình hình thế giới được dự báo tiếp tục nhiều biến động, thách thức lớn hơn thời cơ.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục đổi mới tư duy làm truyền hình trong kỷ nguyên số; lấy khán giả làm trung tâm; lấy nội dung chất lượng cao, dữ liệu và công nghệ làm nền tảng; siết chặt kỷ cương nghề nghiệp; nâng cao hiệu quả quản trị và tự chủ tài chính.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, phát triển Vietnam Today trở thành kênh truyền hình đối ngoại chủ lực, hiện đại, có bản sắc, đủ sức cạnh tranh trong không gian truyền thông quốc tế; từng bước mở rộng thêm các ngôn ngữ phát sóng theo định hướng của lãnh đạo Đảng.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Đài tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; chủ động hiến kế, tham mưu chiến lược trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng với truyền thống, bản lĩnh và khát vọng đổi mới, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đặc biệt quan trọng trong hệ thống truyền thông quốc gia, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.