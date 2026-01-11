Thường trực Ban Bí thư dự Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Cùng dự có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh trật tự Đại hội XIV của Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và một số địa phương.

Tham gia Lễ xuất quân và diễn tập có khoảng 5.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, đại diện cho các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV.

Gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia Lễ xuất quân và diễn tập.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an báo cáo khái quát kết quả công tác chuẩn bị, triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, đại diện một trong những lực lượng trực tiếp tham gia, phát biểu nhận nhiệm vụ và khẳng định quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh chỉ còn 10 ngày nữa Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn được đặt ở cấp độ cao nhất. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ Đại hội đặt ra yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa động viên lực lượng Công an nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các bộ, ngành liên quan; chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa các âm mưu chống phá; xử lý quyết liệt tin giả, tin sai sự thật liên quan đến Đại hội; đồng thời giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

“Những kết quả bước đầu này là tiền đề hết sức quan trọng để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; tập trung toàn lực bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong bất kỳ tình huống nào.

“Lễ xuất quân và diễn tập hôm nay là dấu mốc chuyển trạng thái của toàn lực lượng sang chế độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ đây là danh dự, trách nhiệm lớn lao trước Đảng và nhân dân. Qua diễn tập, các đơn vị kịp thời phát hiện, khắc phục sơ hở, hoàn thiện phương án xử lý các tình huống phức tạp có thể phát sinh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; phối hợp hiệu quả với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Trung ương Đảng, Thành ủy Hà Nội và các cơ quan liên quan để rà soát, hoàn thiện các kế hoạch bảo vệ; kiểm soát chặt chẽ các địa bàn chiến lược, trọng điểm; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh không gian mạng.

Cùng với đó, lực lượng Công an tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; triển khai các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ; duy trì tuần tra, kiểm soát, phòng chống cháy nổ tại các địa điểm diễn ra Đại hội và nơi lưu trú của đại biểu. Các phương án phân luồng, dẫn đón đại biểu được tổ chức khoa học, bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân Thủ đô; đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu đáp từ và phát lệnh xuất quân, Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định lực lượng Công an nhân dân nghiêm túc lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư; phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, triển khai quyết liệt, hiệu quả các phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Sau phần nghi lễ, các lực lượng tham gia duyệt đội ngũ, diễu hành phương tiện, báo cáo kết quả huấn luyện và diễn tập các phương án bảo đảm an ninh, trật tự theo kế hoạch đã đề ra.