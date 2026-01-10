Công bố 15 sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp trong năm 2025

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 3802/QĐ-BTP phê duyệt và công bố 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp.

Một là, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, lời hiệu triệu cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc.

Hai là, chính thức vận hành Cổng Pháp luật quốc gia và Hệ thống Thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật.

Điểm đột phá của Hệ thống là khả năng liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tích hợp xác thực người dùng qua VNeID, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và an toàn. Mỗi phản ánh được tự động tiếp nhận, phân loại và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền, đồng thời công khai tiến độ xử lý, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

Các sự kiện nổi bật của ngành tư pháp trong năm 2025.

Ba là, tham gia sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và tham mưu hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ tổ chức sắp xếp bộ máy và chính quyền địa phương hai cấp.

Bốn là, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17/5/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

Nghị quyết số 197/2025/QH15 được xây dựng nhằm tạo lập cơ chế, chính sách đặc biệt về tài chính, bảo đảm chi không thấp hơn 0,5% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm và tăng dần theo yêu cầu phát triển, với định mức vượt trội và khoán chi theo nhiệm vụ, hoạt động; chế độ, chính sách đãi ngộ đối với người tham gia công tác xây dựng pháp luật...

Năm là, tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2025) với chủ đề “Vững bước dưới ánh sáng pháp quyền”.

Sáu là, thực hiện tốt vai trò cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật.

Bảy là, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Nghị quyết số 206/2025/QH15 là một bước đột phá trong công tác hoàn thiện thể chế để tháo gỡ các “điểm nghẽn” do quy định của pháp luật gây kìm hãm, ách tắc, cản trở phát triển kinh tế - xã hội, nhằm huy động các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh.

Tám là, chủ trì tổng rà soát thủ tục hành chính trên cả nước và tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên cơ sở dữ liệu.

Nghị quyết đã điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành để thay thế, cắt giảm các thành phần hồ sơ trong gần 800 thủ tục hành chính đối với nhiều loại giấy tờ được cắt giảm, thay thế bằng khai thác hoặc sử dụng thông tin tương ứng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Chín là, thực hiện tốt vai trò cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ trong nhiều vụ tranh chấp đầu tư quốc tế đặc biệt lớn.

Mười là, chủ trì xây dựng Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Mười một là, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản.

Mười hai là, sắp xếp tổ chức lại hệ thống Thi hành án dân sự theo mô hình 2 cấp tinh gọn, chuyển đổi số toàn diện và hoạt động hiệu quả.

Mười ba là, hoàn thành số hóa sổ hộ tịch điện tử và hệ thống đăng ký hộ tịch điện tử phục vụ vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Mười bốn là, tổ chức thành công Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất.

Mười năm là, tổ chức thành công Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất.