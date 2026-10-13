Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh cam kết đầu tư 1,6 tỷ USD cho tài chính khí hậu tại Đông Nam Á
PPhạm Vinh
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Nguồn vốn này sẽ hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam chuyển dịch từ mô hình phát điện phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch phát thải cao sang nền kinh tế dựa trên năng lượng tái tạo...
Ngày 13/10, Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII) công bố kế hoạch huy động 1,6 tỷ USD nhằm hỗ trợ tài chính khí hậu tại khu vực Đông Nam Á. Sự kiện này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập trụ sở khu vực châu Á của BII tại Singapore, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chuyển đổi năng lượng của khu vực…
Theo BII, khoản đầu tư này sẽ được phân bổ trong vòng 5 năm tới, với mục tiêu hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan. Mục tiêu chính là giúp các quốc gia này chuyển đổi từ mô hình phát điện phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng tái tạo. Trong tổng số 1,6 tỷ USD, khoảng một nửa là vốn của BII, phần còn lại sẽ được huy động từ các nhà đầu tư tư nhân.
British Climate Partners (BCP), một sáng kiến tài chính khí hậu do BII ra mắt, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai nguồn vốn này. BCP được thành lập nhằm đầu tư vào các nền kinh tế châu Á có tốc độ tăng trưởng cao và cường độ phát thải carbon lớn.
Ngoại trưởng Vương quốc Anh Ed Miliband nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, coi đây là vấn đề an ninh quốc gia cần được ưu tiên hàng đầu.
Ông Leslie Maasdorp, Tổng Giám đốc điều hành BII, cho biết tổ chức này sẽ tập trung nguồn lực vào việc cấp vốn cho các dự án tài chính khí hậu, nhằm xây dựng một nền kinh tế xanh, sạch và bền vững cho khu vực.
Trong giai đoạn 2023–2025, BII đã cam kết gần 400 triệu USD cho lĩnh vực tài chính khí hậu tại Đông Nam Á, phù hợp với mục tiêu đặt ra cho giai đoạn này. Các khoản đầu tư gồm ib vogt, Skye Renewables, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), VPBank, HDBank và Xurya, cùng các khoản đầu tư vào quỹ như: Green Investment Partnership của Pentagreen Capital, SUSI Asia Energy Transition Fund của Gresham House và 100x100 Impact Fund I.
Ngoài ra, BII đầu tư vào những lĩnh vực then chốt nhằm giảm phát thải và tăng cường khả năng chống chịu khí hậu của các nền kinh tế Đông Nam Á, gồm sản xuất và truyền tải năng lượng tái tạo, hạ tầng xe điện, quản lý chất thải và hạ tầng nước. Các khoản đầu tư dự kiến bổ sung khoảng 1,8 GW công suất năng lượng sạch và giúp tránh phát thải gần 1,7 triệu tấn carbon.
Tính đến nay, danh mục đầu tư hạ tầng và khí hậu của BII tại Đông Nam Á đã hỗ trợ khoảng 358 MW công suất năng lượng sạch đang vận hành hoặc đã lắp đặt, tạo ra hơn 556.000 MWh điện tái tạo và giúp tránh phát thải khoảng 368.000 tấn carbon. Danh mục này cũng góp phần tạo ra hơn 2.000 việc làm trực tiếp, việc làm trong giai đoạn vận hành và việc làm tạm thời trong quá trình xây dựng.
Dự kiến, BII sẽ gia tăng đáng kể quy mô vốn cam kết đầu tư trong 5 năm tới, đồng thời mở rộng danh mục cơ hội đầu tư trong lĩnh vực tài chính khí hậu.
Với cam kết mạnh mẽ từ BII, Đông Nam Á đang đứng trước cơ hội lớn để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, giảm thiểu phát thải và xây dựng một tương lai bền vững hơn. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng cho khu vực mà còn là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó với biến đổi khí hậu.
Trong
giai đoạn 2026–2031, ít nhất 40% tổng giá trị các cam kết đầu tư mới của BII sẽ
dành cho tài chính khí hậu. BII cũng là thành viên sáng lập của 2X Challenge,
sáng kiến đã huy động hơn 33 tỷ USD trong giai đoạn 2018–2023 nhằm thúc đẩy cơ
hội phát triển kinh tế cho phụ nữ. BII hiện đầu tư vào gần 1.700 doanh nghiệp,
với tổng tài sản ròng đạt 9,88 tỷ bảng Anh.
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