Anh cắt giảm một nửa tài chính khí hậu cho các nước đang phát triển
Huy Nguyễn
21/04/2026, 07:35
Cam kết tài chính khí hậu của Anh đã giảm khoảng một nửa so với trước đây. Điều đáng buồn là Anh không ‘đơn độc’ trong xu hướng này...
Ngày 19/3/2026, Chính phủ Anh công
bố sẽ cung cấp "khoảng 6 tỷ bảng" tài chính khí hậu quốc tế trong 3
năm tới (2026-2027 đến 2028-2029), thay thế cho mục tiêu trước đó là 11,6 tỷ bảng
cho giai đoạn 2021-2026.
Truyền thông ban đầu đưa tin mức cắt
giảm này khoảng 14%, dựa trên cách tính bình quân mỗi năm: mức trung bình 2,3 tỷ
bảng/năm ở giai đoạn cũ giảm xuống còn 2 tỷ bảng/năm ở giai đoạn mới. Tuy
nhiên, cách tính này che khuất thực tế rằng tổng ngân sách cho mỗi năm đã giảm
đáng kể. Hơn nữa, khi tính đến lạm phát và loại bỏ các thay đổi trong phương
pháp kế toán, mức cắt giảm thực chất lên tới khoảng 50%.
TỪ
CAM KẾT ‘GẤP ĐÔI’ ĐẾN CẮT GIẢM MẠNH
Theo Thỏa thuận Paris, các nước
phát triển, bao gồm Anh, có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước
đang phát triển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2019, chính phủ của Thủ
tướng Boris Johnson khi đó đã cam kết "gấp đôi" mục tiêu 5,8 tỷ bảng
của giai đoạn 2016-2021 lên 11,6 tỷ bảng cho giai đoạn 2021-2026.
Chính phủ Công Đảng của Thủ tướng
Keir Starmer hiện tại kế thừa
mục tiêu này vào năm 2024, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng. Tại COP29
năm 2024, Anh cùng các nước phát triển khác cam kết gần như nhân ba tổng tài
chính khí hậu toàn cầu lên 300 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035.
Với mục tiêu 11,6 tỷ bảng của Anh sắp
hết hạn vào tháng 4/2026, kỳ vọng từ cộng đồng quốc tế là Anh sẽ đưa ra một mục
tiêu mới cao hơn, phù hợp với tham vọng toàn cầu đó.
Tuy nhiên, thay vào đó, chính phủ Anh
đã công bố cắt giảm tổng chi tiêu viện trợ xuống còn 0,3% tổng thu nhập quốc
dân, so với mức lịch sử 0,7%. Động thái này tiếp nối xu hướng cắt giảm viện trợ
của chính phủ Bảo thủ trước đây và phản ánh các quyết định tương tự ở các nước
khác. Đáng chú ý nhất là việc Mỹ gần như loại bỏ hoàn toàn đóng góp của mình
cho tài chính khí hậu quốc tế dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Ngày 19/3/2026, Ngoại trưởng Yvette
Cooper công bố chi tiết: "Trong 3 năm tới, Anh sẽ chi khoảng 6 tỷ bảng viện
trợ phát triển chính thức làm tài chính khí hậu quốc tế". Bà cam kết cân bằng
giữa giảm nhẹ và thích ứng, đồng thời duy trì trọng tâm vào bảo tồn thiên
nhiên.
HAI
YẾU TỐ LÀM GIẢM GIÁ TRỊ THỰC CỦA CAM KẾT
Khi mục tiêu 11,6 tỷ bảng được đặt
ra vào năm 2019, chỉ những khoản tiền trực tiếp tài trợ cho các dự án khí hậu,
như xây dựng năng lượng tái tạo hay bảo vệ rừng ngập mặn mới được tính. Năm 2023,
chính phủ Bảo thủ thay đổi định nghĩa. Họ bắt đầu tính cả những khoản đóng góp
cho các ngân hàng phát triển đa phương (vốn dùng cho nhiều mục đích khác nhau),
viện trợ nhân đạo, và đầu tư vào khu vực tư nhân, tất cả đều được "tái dán
nhãn" thành tài chính khí hậu.
Cơ quan giám sát viện trợ của Anh gọi đây
là hành vi "dịch chuyển khung thành" (moving the goalposts), bởi nó
cho phép chính phủ đạt mục tiêu mà không cần chi thêm. Chính phủ Lao động hiện
tại vẫn giữ nguyên cách tính này.
Phân tích của Carbon Brief ước tính
rằng khoảng 1,7 tỷ bảng trong số 6 tỷ bảng tài chính khí hậu mới- tương đương
28% tổng số sẽ không được tính là tài chính khí hậu trước khi thay đổi phương
pháp kế toán. Phần lớn số tiền này đến từ việc tự động tính một tỷ lệ cố định
đóng góp của Anh cho các MDBs (như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển
Châu Phi) là "liên quan đến khí hậu".
Đáng chú ý, trong khi hầu hết tài
chính khí hậu truyền thống của Anh được cung cấp dưới dạng viện trợ không hoàn
lại (grants), thì các MDBs lại cung cấp phần lớn hỗ trợ dưới dạng khoản vay.
Đây là một điểm gây tranh cãi lâu nay đối với các nước đang phát triển.
Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến so
sánh giữa mục tiêu cũ và mới là lạm phát. Các chuyên gia đã nhiều lần nhấn mạnh
tầm quan trọng của việc điều chỉnh lạm phát khi đánh giá các mục tiêu tài chính
dài hạn. Với mức lạm phát đáng kể trong những năm gần đây, số tiền mà Anh cam kết
vào năm 2019 ngày nay có sức mua thấp hơn đáng kể
Sử dụng chỉ số giảm phát GDP của
Kho bạc Anh, lấy năm 2021-22 làm năm cơ sở, Carbon Brief ước tính rằng mục tiêu
11,6 tỷ bảng thời điểm đó sẽ tương đương với 14,3 tỷ bảng theo giá trị hiện tại.
Điều này có nghĩa là để duy trì sức mua như mục tiêu trước đây, chính phủ cần
cam kết 14,3 tỷ bảng trong 5 năm, tức 2,86 tỷ bảng mỗi năm. Mục tiêu mới chỉ
khoảng 2 tỷ bảng mỗi năm, tương đương với mức cắt giảm 30% về giá trị thực so với
cam kết trước.
MỘT BƯỚC LÙI CÓ HỆ THỐNG VÀ LO NGẠI HIỆU ỨNG DOMINO
Anh không phải là nước duy nhất cắt
giảm. Phân tích của tổ chức CARE International
năm ngoái kết luận rằng các nhà tài trợ khí hậu lớn khác, bao gồm Đức và Pháp,
cũng sẽ chứng kiến tài chính khí hậu của họ giảm trong năm tới sau khi cắt giảm
ngân sách viện trợ.
Điều này dẫn đến thực tế rằng các
nước đang phát triển vốn là “tuyến đầu” chịu gánh nặng lớn nhất từ biến đổi khí
hậu đang nhận được ít hỗ trợ hơn từ các nền kinh tế giàu có.
Hơn nữa, Anh đang
định hướng lại chiến lược: tập trung ít hơn vào viện trợ không hoàn lại trực tiếp,
và nhiều hơn vào việc "mở khóa" đầu tư tư nhân và "cải cách hệ
thống phát triển quốc tế". Ngoại trưởng Anh tuyên bố mục tiêu "tạo
thêm 6,7 tỷ bảng đầu tư khí hậu và thiên nhiên do Anh hậu thuẫn, cùng hàng tỷ bảng
khác từ tài chính tư nhân".
Tuy vậy, Ủy ban Phát triển Quốc tế
của Quốc hội Anh đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về cam kết mới và
các tổ chức phi chính phủ gọi đây là "bước lùi".
Còn quá sớm để đánh giá đầy đủ tác động của quyết định này, tuy vậy, hành động cắt giảm tài chính khí hậu của Anh cùng với các nước lớn khác có thể gây ra những hệ lụy lâu dài.
Nhiều
nước đang phát triển tại các cuộc đàm phán của Liên Hợp Quốc lập luận rằng các
nước phát triển đang thoái thác trách nhiệm trực tiếp "cung cấp" tài
chính khí hậu, thay vào đó dựa vào các cơ chế tài chính phức tạp và không chắc
chắn.
Việc Anh, một quốc gia tự hào về
vai trò lãnh đạo khí hậu toàn cầu (từng tổ chức COP26 tại Glasgow), cắt giảm một
nửa tài chính khí hậu sẽ làm suy yếu lòng tin. Nếu ngay cả Anh cũng lùi bước,
làm sao có thể thuyết phục các nước đang phát triển tăng cường cam kết giảm
phát thải của chính họ? Điều này có nguy cơ phá vỡ nguyên tắc cốt lõi của Thỏa
thuận Paris: "trách nhiệm chung nhưng có khác biệt" (common but
differentiated responsibilities).
Việc các nước giàu chuyển hướng
sang "huy động tài chính tư nhân" và "cải cách hệ thống phát triển"
dù nghe có vẻ hiện đại thực chất là một cách né trách nhiệm. Các khoản vay từ
ngân hàng phát triển đa phương làm gia tăng gánh nặng nợ cho các nước đang phát
triển, khác xa với viện trợ không hoàn lại mà họ kỳ vọng.
Hơn nữa, đầu tư tư
nhân thường chảy vào các dự án có khả năng sinh lời (như năng lượng tái tạo quy
mô lớn) mà bỏ qua các nhu cầu cấp bách như thích ứng với biến đổi khí hậu ở các
cộng đồng nghèo nhất.
Hành động của các nước lớn cũng tạo ra hiệu ứng domino. Khi các nền kinh tế lớn cắt giảm, các nước nhỏ hơn cũng có lý do để làm theo. Điều này có thể dẫn đến một cuộc chạy đua xuống trong tài chính khí hậu toàn cầu, khiến mục tiêu 300 tỷ USD/năm đến 2035- vốn đã được coi là khiêm tốn so với nhu cầu thực tế thì ngày càng trở nên xa vời.
Việt Nam trong làn sóng tái cấu trúc tài chính khí hậu toàn cầu
14:08, 17/11/2025
Sáng kiến tài chính khí hậu tại COP29: Đầu tư vào một hành tinh đáng sống cho nhân loại
19:02, 25/11/2024
Tài chính khí hậu là con đường dẫn đến công lý khí hậu
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn
Từ ngày 1/7 năm nay, thành phố sẽ bắt đầu triển khai các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường trong đó có hạn chế phương tiện kinh doanh vận tải chở khách chạy dầu hóa thạch trong vùng phát thải thấp...
Ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững
Chương trình Hợp tác Quốc gia Việt Nam – UNIDO đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững tại Việt Nam...
Đề xuất các cơ sở thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính hàng năm
Các cơ sở thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính có trách nhiệm thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở hằng năm (thay vì 2 năm/lần như hiện nay). Điều này nhằm đảm bảo đầy đủ số liệu theo thời gian phục vụ công tác quản lý, theo dõi, đánh giá phát thải khí nhà kính...
Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng châu Á thông qua đào tạo
Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt tại châu Á - nơi đang gia tăng đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch - nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng kết nối giữa công nghệ, thị trường và chính sách, ngày càng trở nên cấp thiết.
Trung Quốc vươn lên số 1 thế giới về công suất điện hạt nhân
Với tổng công suất đạt 125 triệu kW, bao gồm cả các tổ máy đang vận hành và đã được phê duyệt xây dựng, Trung Quốc vươn lên vị trí số 1 toàn cầu, đồng thời được dự báo sẽ vượt Mỹ trước năm 2030 để trở thành quốc gia có công suất điện hạt nhân lớn nhất thế giới…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: