Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

‘Tôi không phải robot’ - bẫy CAPTCHA giả mạo có thể khiến thiết bị nhiễm độc

Bạch Dương

17/08/2025, 14:33

Những ô xác thực tưởng như quen thuộc và vô hại lại được dựng lên để đánh lừa và vượt qua lớp phòng vệ của các thiết bị Windows…

CAPTCHA giả mạo đang trở thành chiêu trò mới của tội phạm mạng.
CAPTCHA giả mạo đang trở thành chiêu trò mới của tội phạm mạng.

CAPTCHA hiểu đơn giản là công cụ bảo mật giúp xác nhận người thật, chứ không phải một chương trình máy tính tự động (bot).

Có nhiều dạng CAPTCHA khác nhau: từ những đoạn văn bản bị bóp méo cần gõ lại, chọn đúng hình ảnh theo yêu cầu, nghe và nhập lại tín hiệu âm thanh, giải một câu đố đơn giản, cho đến chỉ cần tick vào ô “Tôi không phải robot” – thường gọi là reCAPTCHA.

Một số hệ thống dựa trên yếu tố thời gian, theo dõi tốc độ phản hồi để nhận diện đâu là người dùng thực sự.

Hiện nay, thay vì tấn công trực diện, tội phạm mạng đang giả mạo cả những bài kiểm tra CAPTCHA quen thuộc để dụ người dùng mở đường cho mã độc xâm nhập.

Ông Zakir Hussain Rangwala, Giám đốc BD Software Distribution Pvt Ltd, cho biết: “Các CAPTCHA giả thường được cài cắm trong những trang web đã bị xâm nhập, quảng cáo độc hại hoặc email lừa đảo. Chúng có thể xuất hiện trên các địa chỉ web trông rất giống với những trang phổ biến, khiến người dùng dễ bị lừa bật thông báo trình duyệt hoặc tải về tệp tin ngụy trang dưới dạng bước xác minh”.

Theo Trung tâm phân tích mối đe dọa TRIAD của CloudSEK, đây chính là chiêu thức mà tin tặc dùng để phát tán Lumma Stealer – một loại mã độc chuyên tấn công người dùng Windows.

Kẻ gian sẽ tạo ra nhiều trang web giả, đặt trên các dịch vụ lưu trữ khác nhau, thậm chí lợi dụng cả mạng phân phối nội dung (CDN) để phát tán nhanh và tạo cảm giác đáng tin. Những trang này hiển thị giao diện CAPTCHA gần như giống hệt Google, dễ khiến người dùng mất cảnh giác.

Điều nguy hiểm nằm ở chỗ sau khi “kiểm tra”, người dùng bị hướng dẫn làm theo các bước như: Mở hộp thoại Run (Win + R); Nhấn Ctrl + V để dán lệnh; Rồi Enter để thực thi. 

Chuỗi thao tác này kích hoạt một đoạn mã ẩn, chèn lệnh PowerShell được mã hóa sẵn. Khi chạy, lệnh này lập tức tải Lumma Stealer về máy nạn nhân.

Chuyên gia Anshuman Das (CloudSEK) cảnh báo: “Nhấp vào CAPTCHA giả mạo chưa chắc gây hại ngay. Nguy hiểm thật sự bắt đầu khi người dùng làm theo chỉ dẫn tiếp theo – như dán lệnh hay tải về tệp tin. Đó là lúc thiết bị của bạn đứng trước rủi ro rất lớn. Tuyệt đối cảnh giác với những hướng dẫn bất thường từ các CAPTCHA lạ”. 

Ông Deependra Singh, chuyên gia an ninh mạng chỉ ra rằng CAPTCHA “xịn” và CAPTCHA giả có những điểm khác biệt khá rõ. CAPTCHA thật thường nằm trên những trang web đáng tin cậy, chỉ yêu cầu những thao tác quen thuộc như chọn đúng hình ảnh hoặc tích vào ô vuông “Tôi không phải robot”.

CAPTCHA giả lại hay bắt người dùng làm những việc vô lý như bấm “Cho phép” để nhận thông báo, tải về một tệp tin lạ, hoặc cung cấp thông tin cá nhân, thậm chí cả dữ liệu tài chính.

Một mẹo nhanh để phát hiện CAPTCHA giả là nhìn kỹ địa chỉ trang web: nếu thấy lỗi chính tả, ký tự lạ hoặc tên miền không quen thuộc thì nên cảnh giác. Thêm nữa, CAPTCHA thật thường được nhúng sẵn trong trang web, còn CAPTCHA giả thường hiện lên bất ngờ dưới dạng cửa sổ bật ra.

Làm gì khi gặp CAPTCHA đáng ngờ?

Thứ nhất, thoát ngay khỏi trang web.

Thư hai, ngắt kết nối mạng.

Thứ ba, dùng phần mềm diệt vi-rút quét toàn bộ máy.

Thư tư, xóa lịch sử duyệt web, cookie và gỡ bỏ tiện ích lạ.

Thứ năm, đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng.

Thứ sáu, nếu đã lỡ tải về tệp tin nào đó thì xóa ngay, tuyệt đối không mở.

Ông Rangwala lưu ý: “Các lĩnh vực như thương mại điện tử hay trò chơi trực tuyến là mục tiêu dễ bị tấn công. Nếu bị lừa, kẻ xấu có thể đánh cắp tài khoản, cài phần mềm gián điệp hoặc chiếm quyền điều khiển từ xa. Đừng nhấp vào những liên kết lạ và luôn để ý địa chỉ web. Chỉ một cú nhấp sai cũng có thể khiến bạn mất tiền và cả sự riêng tư”.

Từ khóa:

captcha digital economy kinh tế số lừa đảo tấn công mạng tội phạm mạng Vneconomy

Đọc thêm

Startup Web3 Việt và “tín hiệu đèn xanh” đã bật

Startup Web3 Việt và “tín hiệu đèn xanh” đã bật

Việt Nam vừa bước sang trang mới với lĩnh vực tài sản số. Từ chỗ từng “lửng lơ” trong khoảng xám pháp lý, nay tài sản số không chỉ được công nhận, mà còn được đưa vào nhóm công nghệ chiến lược – một động thái mà ông Bình Trần, Quản lý đối tác tại AVV Ventures, ví như “tín hiệu đèn xanh” mà các nhà sáng lập và nhà đầu tư chờ đợi bấy lâu từ Việt Nam…

Cựu lãnh đạo OpenAI làm cố vấn AI cho Thủ tướng Anh

Cựu lãnh đạo OpenAI làm cố vấn AI cho Thủ tướng Anh

Bà Jade Leung, từng giữ vị trí lãnh đạo về quản trị tại OpenAI, vừa được bổ nhiệm làm cố vấn AI cho Thủ tướng Anh Keir Starmer, thay thế ông Matt Clifford đã rời vai trò này cách đây không lâu…

Chuyên gia khoa học công nghệ sắp được miễn thuế, hưởng nhiều ưu đãi

Chuyên gia khoa học công nghệ sắp được miễn thuế, hưởng nhiều ưu đãi

Chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền thưởng, thu nhập theo hợp đồng lao động. Họ cũng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại trong thời gian làm chuyên gia, theo đề xuất của Bộ Nội vụ…

InnoEx 2025: Diễn đàn và Triển lãm về đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á

InnoEx 2025: Diễn đàn và Triển lãm về đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á

Với chủ đề “Innovation for Profit - Biến dữ liệu, AI và insight khách hàng thành lợi nhuận thực tế”, InnoEx 2025 không chỉ là một diễn đàn chia sẻ, mà là một nền tảng hành động để các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà đầu tư cùng thực thi, tìm kiếm cơ hội bứt phá.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: