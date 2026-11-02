Tổng thống Trump: Mỹ có ý tưởng về một thỏa thuận thương mại mới với Canada

Đây được xem là những tín hiệu tích cực trong quan hệ thương mại giữa hai quốc gia láng giềng ở Bắc Mỹ sau đợt leo thang căng thẳng gần đây...

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Canada Mark Carney - Ảnh: NBC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/11 cho biết chính quyền của ông đã có "ý tưởng" về một thỏa thuận thương mại mới với Canada. Bên phía Canada, Thủ tướng Mark Carney cho biết hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc trao đổi tốt đẹp về tương lai thương mại giữa hai quốc gia.

Đây được xem là những tín hiệu tích cực trong quan hệ thương mại giữa hai quốc gia láng giềng ở Bắc Mỹ sau đợt leo thang căng thẳng gần đây.

"Tôi đã nói chuyện với ông ấy một lần nữa vào ngày hôm qua, và chúng tôi đã có ý tưởng về một thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích lớn cho nông dân và đất nước chúng ta. Mọi thứ sẽ ổn thôi”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump phát biểu trước báo giới ở Dubuque, Iowa khi ông đề cập đến cuộc trao đổi với ông Carney.

Trước đó cùng ngày, ông Carney chia sẻ trên mạng xã hội rằng cuộc trao đổi giữa ông và Tổng thống Mỹ "tiếp nối các cuộc thảo luận mang tính xây dựng gần đây về khuôn khổ của một thỏa thuận thương mại đôi bên cùng có lợi", giúp tạo ra việc làm, cải thiện khả năng chi trả cho người dân, đồng thời tôn trọng đầy đủ ngôn ngữ, văn hóa và chủ quyền của Canada.

"Các đội ngũ của chúng tôi sẽ làm việc trong những tuần tới để đạt được kết quả đó”, ông Carney viết trên nền tảng X.

Trong những tháng gần đây, Canada và Mỹ đã leo thang cuộc chiến thương mại song phương, áp thuế quan lên lượng hàng hóa trị giá nhiều tỷ USD của nhau. Việc áp thuế đối với Canada đã trở thành một chủ đề quan trọng tại một số bang biên giới phía Bắc nước Mỹ, như Michigan và Maine trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11.

Tuần trước, ông Trump cho biết Mỹ có thể sắp đạt được một thỏa thuận thương mại với Canada. Trước đó, phía Ottawa cho biết bước tiến trong đàm phán thương mại giữa hai nước vẫn còn hạn chế, dù hai bên đã có nhiều nỗ lực nhằm giảm bớt thuế quan đối với thép và ô tô.

Ông Trump cho biết phạm vi của thỏa thuận dự kiến sẽ bao gồm dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL - một dự án mà ông ủng hộ - dù chưa rõ dự án này sẽ được tái khởi động như thế nào. Trước đó, vào năm 2021, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden đã thu hồi một giấy phép quan trọng đối với dự án vốn là một sáng kiến thuộc khu vực tư nhân này.

"Họ sẽ xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone. Họ sẽ tự chi trả cho dự án đó... Chúng ta sẽ cung cấp tuyến đường cho họ, và tuyến đường này về cơ bản đã được xác định xong”, ông Trump nói ngày 1/11.

Một phát ngôn viên của ông Dominic LeBlanc, Bộ trưởng Canada phụ trách quan hệ thương mại với Mỹ, cho biết vào tối ngày 1/11 theo giờ địa phương rằng họ không có bình luận gì thêm ngoài những phát biểu trước đó của ông Carney.

Vào tháng 8, ông Trump từng nói rằng dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL "có thể được hồi sinh từ cõi chết". Theo đề xuất, đường ống này sẽ vận chuyển 830.000 thùng dầu mỗi ngày từ các mỏ dầu cát ở phía Bắc Alberta đến trung tâm lưu trữ dầu khổng lồ của Mỹ tại Cushing, Oklahoma, rồi tiếp tục dẫn đến các nhà máy lọc dầu ở vùng Bờ Vịnh.

Canada, quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ tư thế giới, hiện xuất khẩu hơn 90% sản lượng dầu thô sang Mỹ.

TC Energy, công ty Canada đứng sau dự án Keystone XL, đã chịu tổn thất hàng tỷ USD khi dự án này bị hủy bỏ. Sau đó, công ty đã tách mảng kinh doanh đường ống dẫn dầu thô thành một thực thể mới có tên là công ty South Bow. Đơn vị này hiện đã đề xuất một dự án đường ống mới mang tên Prairie Connector, thông qua quan hệ đối tác với công ty Bridger Pipeline của Mỹ.

Dự án với công suất 550.000 thùng mỗi ngày này sẽ chạy từ Alberta, Canada đến Wyoming, Mỹ, trong đó tận dụng một phần đường ống Keystone XL đã được lắp đặt ở phía biên giới Canada trước khi dự án cũ bị hủy bỏ. South Bow cho biết trong năm 2027, họ sẽ quyết định có tiếp tục triển khai Prairie Connector hay không.