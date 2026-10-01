TP.HCM hỗ trợ đưa ý tưởng khởi nghiệp du lịch ra thị trường

Hiện nay, các siêu đô thị du lịch không còn chạy đua về số lượng khách đến thật đông, mà cạnh tranh ở chất lượng chi tiêu và trải nghiệm. Do đó, du khách đến TP.HCM không chỉ để tiêu tiền, mà còn cần có những trải nghiệm khiến họ muốn quay lại và góp phần tạo ra giá trị cho điểm đến...

TP.HCM mong muốn phát huy giá trị văn hóa bản địa trong khởi nghiệp du lịch. Ảnh minh họa: Vibrant Ho Chi Minh City

Ngày 30/9, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố (Sở Du lịch TP.HCM) phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Du lịch TP.HCM lần thứ 4 năm 2026 (HIST 2026).

Với thông điệp “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch – Bứt phá bền vững”, HIST 2026 hướng đến tìm kiếm, tuyển chọn, phát triển và kết nối các giải pháp đổi mới sáng tạo có khả năng nâng cao trải nghiệm du khách, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của ngành du lịch Thành phố.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho rằng ngành du lịch đang đứng trước cơ hội phát triển mới và cần những giải pháp đổi mới sáng tạo có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Sự cộng hưởng của hai động lực chính sách quan trọng là Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 đang mở ra cơ hội lịch sử để TP.HCM tạo bước chuyển mạnh mẽ, tháo gỡ căn cơ những "điểm nghẽn" kéo dài nhiều năm, đưa du lịch thực sự trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố.

"Để tận dụng những cơ hội đó, ngành du lịch cần các giải pháp đổi mới sáng tạo có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Các nhóm dự thi nên bắt đầu từ một vấn đề cụ thể trong hành trình của du khách hoặc hoạt động của doanh nghiệp, sau đó thử nghiệm và điều chỉnh dựa trên phản hồi của thị trường", ông Bình nói.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, ông Phạm Huy Bình phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Vibrant Ho Chi Minh City

Theo ban tổ chức, một trong những yêu cầu đặt ra với các dự án tham gia là phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của du khách và doanh nghiệp. Cụ thể, 5 nhóm chủ đề được ưu tiên tại HIST 2026 gồm du lịch và kinh tế đêm, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong du lịch, du lịch văn hóa và sáng tạo, vận hành xanh và bền vững, thương mại hóa kết quả nghiên cứu của viện, trường.

Trong đó nhóm du lịch và kinh tế đêm hướng đến các sản phẩm, dịch vụ và mô hình vận hành có thể gia tăng hoạt động, mức chi tiêu cũng như thời gian lưu trú của du khách vào ban đêm. Ở nhóm du lịch văn hóa và sáng tạo, các giá trị về văn hóa, lịch sử, ẩm thực, nghệ thuật, di sản và bản sắc địa phương được đặt trong mục tiêu hình thành những sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn khách trong nước và quốc tế.

HIST 2026 mở cổng đăng ký từ ngày 30/9/2026 tại website hist.visithcmc.vn. Các vòng gồm sơ tuyển, tranh đấu, đào tạo - huấn luyện, chung kết và hoạt động gọi vốn. Điểm mới của mùa thi năm nay là chia thành hai bảng, phù hợp với mức độ phát triển khác nhau của dự án. Bảng 1 – Aspiring Founders dành cho ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên; Bảng 2 – Early-Stage Startups dành cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp giai đoạn sớm.

Giám đốc Sở Du lịch Phạm Huy Bình và Phó Giám đốc Sở Du lịch Lê Trương Hiền Hòa cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động. Ảnh: Vibrant Ho Chi Minh City

Ngoài giải thưởng tiền mặt và gói ươm tạo khởi nghiệp theo Chương trình UII Sandbox, các đội đạt giải còn có cơ hội tiếp cận các gói hỗ trợ công nghệ, công cụ quản trị và dịch vụ dành cho startup với tổng hạn mức công bố lên đến trên 14 tỉ đồng (tương đương 563.000 USD), tùy theo điều kiện và chính sách của từng nhà cung cấp.

Đặc biệt, các startup đáp ứng tiêu chí đầu tư có cơ hội nhận đầu tư từ Quỹ đầu tư mạo hiểm Expara SEA Ventures VI với giá trị từ 2,6 tỉ đồng (tương đương 100.000 USD) trở lên. Bên cạnh đó, các đội vượt qua Vòng Tranh đấu sẽ được tham gia vào chương trình đào tạo Expara Academy với quyền lợi trị giá hơn 156 triệu đồng (tương đương 6.000 USD).

Đồng thời, các đội này còn được được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, chiến lược thị trường, kế hoạch tài chính và phương án thuyết trình; đồng thời kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia, đối tác và nhà đầu tư trong hệ sinh thái du lịch TP.HCM.

Ban tổ chức cuộc thi kỳ vọng tìm được những ý tưởng có thể làm phong phú trải nghiệm của du khách tại TP.HCM, những dự án khởi nghiệp sáng tạo giải quyết những vấn đề thiết thực của ngành, tăng cường kết nối giữa thành phố với các quốc gia có tiềm năng về đổi mới sáng tạo và tạo thêm giá trị cho cộng đồng, doanh nghiệp thành phố. Ngoài ra, việc mở rộng kết nối quốc tế của cuộc thi là dịp để giới thiệu TP.HCM năng động, cởi mở và sẵn sàng đón nhận các mô hình du lịch mới.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, ông Lê Trương Hiền Hòa phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Vibrant Ho Chi Minh City

Từ góc độ đầu tư, đại diện các quỹ đầu tư cũng nhấn mạnh các yếu tố được quan tâm khi đánh giá startup du lịch gồm khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tính khác biệt, khả năng kiểm chứng thị trường, mô hình doanh thu và khả năng mở rộng.

Đây cũng là hướng để TP.HCM khai thác tốt hơn những lợi thế sẵn có của một đô thị lớn. Thay vì mỗi hoạt động chỉ tạo ra một trải nghiệm riêng lẻ, các sản phẩm có thể được kết nối thành chuỗi trải nghiệm, từ đó tạo thêm lý do để du khách dành nhiều thời gian hơn tại thành phố.

Trong 9 tháng năm 2026, ngành du lịch TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, đóng góp tích cực vào khu vực dịch vụ và mục tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố. Riêng tháng 9/2026, TP.HCM ước đón hơn 746.000 lượt khách quốc tế, tăng 3,48% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt hơn 8,5 triệu lượt, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 77,4% kế hoạch năm. Tổng thu du lịch 9 tháng đầu năm 2026 của TP.HCM ước đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2025 và đã hoàn thành 85,7% kế hoạch cả năm.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết mục tiêu thành phố đề ra tăng gần 20% so với kế hoạch năm 2025. Hiện ngành du lịch sau 9 tháng đã đạt trên 70% tất cả các hạng mục của kế hoạch năm. Đây là tín hiệu, cũng là đòn bẩy tích cực để ngành du lịch "về đích" trong 3 tháng cao điểm cuối năm.