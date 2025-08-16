TP.HCM ưu tiên vốn “xanh”, hút dòng vốn FDI thế hệ mới

Trong kỷ nguyên chuyển dịch toàn cầu sang mô hình phát triển bền vững, TP.HCM trong vai trò đầu tàu kinh tế, tài chính và thương mại của cả nước đang từng bước chuyển mình theo hướng “tăng trưởng xanh, lan tỏa toàn diện”. Bài toán đặt ra cho thành phố không còn là thu hút nhiều vốn FDI, mà là vốn FDI chất lượng cao, gắn liền với các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) - một cam kết trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế...

Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế truyền thống, vốn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và mở rộng quy mô, sang mô hình "tăng trưởng xanh, lan tỏa toàn diện" nhằm giải quyết các vấn đề như ô nhiễm môi trường và gia tăng khí thải nhà kính. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đã xác định FDI "xanh" là ưu tiên chiến lược, tập trung vào việc thu hút vốn đầu tư chất lượng cao, gắn liền với các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

FDI "xanh" được xem là "đòn bẩy kép", vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Các dự án FDI "xanh" sử dụng công nghệ sạch, quản lý hiệu quả tài nguyên và tuân thủ báo cáo bền vững. Những khoản đầu tư này không chỉ mang lại công nghệ hiện đại mà còn nâng cao năng lực quản trị trong nước và giúp Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế xanh trong khu vực.

Để thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng một hệ sinh thái chính sách ưu tiên đầu tư có chọn lọc, thúc đẩy các dự án "xanh hóa" từ công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, giao thông xanh đến kinh tế tuần hoàn. Thành phố đã công bố các mục tiêu chiến lược, bao gồm phát triển điện mặt trời áp mái, khai thác khí sinh học từ xử lý rác và chuyển đổi dần từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch.

Các chuyên gia đã đưa ra nhiều đề xuất để xây dựng một bộ công cụ chính sách hiệu quả nhằm thu hút FDI "xanh".

Để hiện thực hóa các chính sách trên, các chuyên gia đề xuất cần có một cơ chế điều phối liên ngành mạnh mẽ do Ủy ban Nhân dân TP.HCM đứng đầu, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các sở, ngành liên quan. Đồng thời, cần áp dụng cơ chế minh bạch và trách nhiệm giải trình bằng cách công khai thông tin hồ sơ, thời gian xử lý và danh mục dự án FDI xanh. Các chế tài như phạt hành chính cũng cần được áp dụng nếu các cơ quan liên quan trì hoãn hoặc xử lý không đúng tiến độ cam kết.

Việc thu hút FDI "xanh" không chỉ là một xu hướng mà còn là điều kiện tiên quyết để Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đầu tư chất lượng và phát triển bền vững. Với những lợi thế sẵn có, thành phố có đủ tiềm lực để trở thành "điểm đến FDI xanh" hàng đầu trong nước và khu vực...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/8/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: VNEconomy - Tạp chí Kinh tế Việt Nam