Trang chủ Doanh nghiệp

Trong gian khó, bản lĩnh, sự sáng tạo và kiên cường của doanh nhân Việt Nam sẽ tỏa sáng

Thái An

03/10/2025, 22:46

Tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF), Ban tổ chức đã vinh danh Top 10 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đổi mới – Hội nhập – Vươn tầm.

https://www.youtube.com/embed/LqpGwM5DltY

Đại diện cho các doanh nhân, phát biểu tại buổi lễ, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) bày tỏ: Gần bốn thập kỷ qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc hội nhập và phát triển đất nước.

Từ những tập đoàn, doanh nghiệp tiên phong đưa hàng trăm thương hiệu quốc tế vào Việt Nam, kiến tạo hệ sinh thái bán lẻ, hàng không, tài chính, công nghệ và giáo dục, cho đến những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, dấn thân trên các lĩnh vực mới mẻ, tất cả đều góp phần khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

"Tôi về Việt Nam vào đầu năm 1985 khi đất nước còn nhiều khó khăn và muốn góp phần mở cánh của hội nhập của Việt Nam ra thế giới. Tôi đã có cơ hội tham gia đàm phán ký kết hiệp định hàng không giữa Việt Nam và Philippines, mở đường bay chính thức đầu tiên từ TP.Hồ Chí Minh đến thủ đô Manila. Đường bay này không chỉ phục vụ vận tải hàng hóa, hành khách mà còn là con đường của niềm tin, khát vọng hội nhập, đặt nền móng cho một Việt Nam đổi mới, kết nối mạnh mẽ hơn với khu vực và quốc tế", Chủ tịch IPPG chia sẻ.

Doanh nhân không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn phải gắn sự phát triển của doanh nghiệp với sự phát triển của đất nước và cộng đồng.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, thách thức năng lượng, biến đổi khí hậu cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo. Doanh nghiệp nào chậm chân sẽ bị bỏ lại phía sau.

Trong bối cảnh này, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn như hạn chế về vốn, công nghệ, quản trị, thiếu nhân lực chất lượng cao và Nhà nước chưa thật sự có chính sách đồng bộ để hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, chính trong gian khó, bản lĩnh, sự sáng tạo và kiên cường của doanh nhân Việt Nam sẽ tỏa sáng. 

Tuy nhiên, để khát vọng trên được thực hiện hóa trọn vẹn, cộng đồng doanh nhân Việt Nam rất cần sự đồng hành, hỗ trợ và kiến tạo môi trường thuận lợi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Cần có một cơ chế chính sách minh bạch, ổn định và nhất quán. Cải cách thể chế thực chất, giảm rào cản, thủ tục, tạo môi trường minh bạch và thông suốt sẽ là nền tảng quan trọng để doanh nhân tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, cùng nhau xây dựng một nền kinh tế Việt Nam lớn mạnh và tự chủ.

Tập đoàn Liên Thái Bình Dương cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào những lĩnh vực có thể góp phần tạo ra sự tăng trưởng vượt bậc cho đất nước chúng ta. Việt Nam sẽ không chỉ trở thành một nền kinh tế thịnh vượng, mà còn vươn tầm sánh vai cùng cường quốc năm châu.

