7 doanh nghiệp cam kết tiếp nhận 2.706 công nhân mất việc tại Công ty Panko Vina

Ngày 23.12 vừa qua, Công ty TNHH Panko Vina phát đi thông báo về việc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 1.2.2026.

Công ty TNHH Panko Vina đã hoạt động ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Bến Cát, TPHCM được 23 năm, đây là một trong những doanh nghiệp đầu tiên ở khu công nghiệp này. Panko Vina có khoảng 2.700 lao động đang làm việc.

Ngoài nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, doanh nghiệp này còn nhà máy tại tỉnh Quảng Nam trước đây (nay là thành phố Đà Nẵng).

Theo báo cáo của Panko Vina, sau đại dịch Covid-19, doanh nghiệp liên tục thiếu hụt đơn hàng, buộc phải thu hẹp sản xuất và tập trung hoạt động tại nhà máy ở TP Đà Nẵng. Nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 1 sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 1/2/2026.

Việc chấm dứt hoạt động ảnh hưởng đến 2.706 lao động, trong đó có 2.285 lao động nữ. Đáng chú ý, doanh nghiệp hiện trong số này có 43 lao động đang mang thai, 70 người nghỉ thai sản.

Sáng 30/12, đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất, công nghiệp TP.HCM (Hepza) cho biết doanh nghiệp này sẽ chi trả lương tháng 13 cho công nhân trước khi đóng cửa.

Đối với lương tháng 1/2026, dù người lao động chỉ làm việc đến ngày 15/1 để hoàn tất đơn hàng, công ty cam kết trả đủ lương đến hết ngày 31/1 theo mức lương tối thiểu vùng mới, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 5/2/2026.

Doanh nghiệp cũng cam kết thực hiện đầy đủ chế độ thai sản, thanh toán tiền phép năm chưa nghỉ và tiếp tục bố trí nhân sự sau ngày 31/1/2026 để hoàn tất việc chốt sổ bảo hiểm xã hội, ra quyết định nghỉ việc cho người lao động.

Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM xây dựng phương án hỗ trợ toàn diện cho người lao động bị ảnh hưởng.

Theo kế hoạch, các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm sẽ được tổ chức trực tiếp ngay tại khu vực doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm.

Thành phố sẽ mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, đặc biệt là các đơn vị thuộc lĩnh vực may mặc, da giày, sản xuất công nghiệp và dịch vụ - những ngành đang có nhu cầu lớn về lao động tham gia tuyển dụng.

Theo ông Trương Văn Phong, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (Hepza), hiện đã có 7 doanh nghiệp lân cận đăng ký tiếp nhận lao động từ công ty TNHH Panko Vina, với tổng nhu cầu tuyển dụng khoảng 3.768 vị trí, vượt số lao động hiện có của doanh nghiệp.

7 công ty muốn tuyển lao động mất việc tại công ty Panko Vina gồm có:

Công ty Motomotion Việt Nam tuyển khoảng 2.148 người; Công ty Zhigao Furniture Việt Nam tuyển 70 người; Công ty New Wide (Việt Nam) tuyển 500 người; Công ty Yazaki EDS Việt Nam tuyển 300 người; Công ty Kỹ nghệ gỗ Hoa Nét (Wanek Furniture) tuyển khoảng 1000 người; Công ty Endo Kondo Việt Nam tuyển 50 người; Công ty Da Nu tuyển khoảng 500 người.