7 doanh nghiệp cam kết tiếp nhận 2.706 công nhân mất việc tại Công ty Panko Vina

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 01/01/2026
Song Hoàng
01/01/2026, 08:52
Theo báo cáo của Công ty Panko Vina, sau đại dịch Covid-19, doanh nghiệp liên tục thiếu hụt đơn hàng, buộc phải thu hẹp sản xuất. Nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Phước, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 1/2/2026...
Ngày 23.12 vừa qua, Công ty TNHH Panko Vina phát đi thông báo về việc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 1.2.2026.
Công ty TNHH Panko Vina đã hoạt động ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Bến Cát, TPHCM được 23 năm, đây là một trong những doanh nghiệp đầu tiên ở khu công nghiệp này. Panko Vina có khoảng 2.700 lao động đang làm việc.
Ngoài nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, doanh nghiệp này còn nhà máy tại tỉnh Quảng Nam trước đây (nay là thành phố Đà Nẵng).
Theo báo cáo của Panko Vina, sau đại dịch Covid-19, doanh nghiệp liên tục thiếu hụt đơn hàng, buộc phải thu hẹp sản xuất và tập trung hoạt động tại nhà máy ở TP Đà Nẵng. Nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 1 sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 1/2/2026.
Việc chấm dứt hoạt động ảnh hưởng đến 2.706 lao động, trong đó có 2.285 lao động nữ. Đáng chú ý, doanh nghiệp hiện trong số này có 43 lao động đang mang thai, 70 người nghỉ thai sản.
Sáng 30/12, đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất, công nghiệp TP.HCM (Hepza) cho biết doanh nghiệp này sẽ chi trả lương tháng 13 cho công nhân trước khi đóng cửa.
Đối với lương tháng 1/2026, dù người lao động chỉ làm việc đến ngày 15/1 để hoàn tất đơn hàng, công ty cam kết trả đủ lương đến hết ngày 31/1 theo mức lương tối thiểu vùng mới, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 5/2/2026.
Doanh nghiệp cũng cam kết thực hiện đầy đủ chế độ thai sản, thanh toán tiền phép năm chưa nghỉ và tiếp tục bố trí nhân sự sau ngày 31/1/2026 để hoàn tất việc chốt sổ bảo hiểm xã hội, ra quyết định nghỉ việc cho người lao động.
Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM xây dựng phương án hỗ trợ toàn diện cho người lao động bị ảnh hưởng.
Theo kế hoạch, các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm sẽ được tổ chức trực tiếp ngay tại khu vực doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm.
Thành phố sẽ mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, đặc biệt là các đơn vị thuộc lĩnh vực may mặc, da giày, sản xuất công nghiệp và dịch vụ - những ngành đang có nhu cầu lớn về lao động tham gia tuyển dụng.
Theo ông Trương Văn Phong, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (Hepza), hiện đã có 7 doanh nghiệp lân cận đăng ký tiếp nhận lao động từ công ty TNHH Panko Vina, với tổng nhu cầu tuyển dụng khoảng 3.768 vị trí, vượt số lao động hiện có của doanh nghiệp.
7 công ty muốn tuyển lao động mất việc tại công ty Panko Vina gồm có:
Công ty Motomotion Việt Nam tuyển khoảng 2.148 người; Công ty Zhigao Furniture Việt Nam tuyển 70 người; Công ty New Wide (Việt Nam) tuyển 500 người; Công ty Yazaki EDS Việt Nam tuyển 300 người; Công ty Kỹ nghệ gỗ Hoa Nét (Wanek Furniture) tuyển khoảng 1000 người; Công ty Endo Kondo Việt Nam tuyển 50 người; Công ty Da Nu tuyển khoảng 500 người.
Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026 đối với 14 nhóm người có công với cách mạng…
Từ tháng 1/2026, hơn 500 trường (bao gồm THCS, THPT và giáo dục nghề nghiệp) tại TP.HCM sẽ hạn chế học sinh dùng điện thoại giờ ra chơi nhằm tăng cường vận động và tương tác trực tiếp...
Sáng 31/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hồ Chí Minh chính thức ra mắt tại địa chỉ 43 Nguyễn Văn Bá (phường Thủ Đức). Đây là trung tâm hành chính công đầu tiên của TP.Hồ Chí Minh sau khi đưa bộ phận một cửa của các sở, ngành về chung một đầu mối, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương có liên quan.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: