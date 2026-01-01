Giải phóng thành công 500 container chè bị kẹt tại cảng Karachi

Giá vàng trong nước và thế giới
Ngày 31/12/2025, Bộ Thương mại Pakistan đã có văn bản chính thức cho phép miễn trừ các quy định hiện hành và chấp thuận cho các container hàng hóa của Việt Nam bị kẹt tại cảng Karachi được tái xuất sang các cảng biển khác..
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, sau thời gian dài bị kẹt tại cảng Karachi (Pakistan) không thể quá cảnh để xuất khẩu sang Afghanistan do căng thẳng, xung đột ở biên giới, gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam đã chính thức được phía Pakistan cho phép tái xuất.
Kết quả này đạt được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc quyết liệt, liên tục của Bộ Công Thương, thông qua nhiều kênh làm việc song phương với các cơ quan chức năng của Pakistan.
Ngay sau khi nhận được phản ánh của Hiệp hội Chè Việt Nam và các doanh nghiệp về tình trạng gần 500 container chè bị kẹt kéo dài tại cảng Karachi, Bộ Công Thương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Pakistan thường xuyên làm việc trực tiếp với các cơ quan liên quan của Pakistan, bao gồm Hải quan, cảng vụ Karachi, Bộ Thương mại và các đơn vị chức năng, để tìm giải pháp tháo gỡ.
Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi trực tiếp ở các cấp để thúc đẩy phía Pakistan sớm có biện pháp xử lý linh hoạt đối với các lô hàng chè của Việt Nam.
Bộ Công Thương cũng đã gửi công hàm và công thư chính thức tới Bộ Thương mại Pakistan, đề nghị xem xét cơ chế đặc thù, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tái xuất các container chè đi thị trường thứ ba.
Mặt khác, báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý vụ việc ở cấp cao, trong đó có việc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam gửi thư và dự kiến điện đàm trực tiếp với Thủ tướng Pakistan để thúc đẩy giải quyết.
Nhờ các nỗ lực trên, ngày 31/12/2025, Bộ Thương mại Pakistan đã có văn bản chính thức cho phép miễn trừ các quy định hiện hành (tạm dừng quá cảnh hàng hóa sang Afghanistan) và chấp thuận cho các container hàng hóa của Việt Nam bị kẹt tại cảng Karachi được tái xuất sang các cảng biển khác, theo đề nghị của doanh nghiệp hoặc các đơn vị logistics liên quan.
Quyết định này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để giải phóng gần 500 container chè của Việt Nam, giúp doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại về chi phí lưu kho, lưu bãi, bảo toàn chất lượng hàng hóa và ổn định dòng tiền.
Việc tháo gỡ thành công vướng mắc đối với các lô hàng chè tại Pakistan khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và đồng hành của Bộ Công Thương trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người trồng chè Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thương mại quốc tế và logistics khu vực còn nhiều biến động khó lường.
Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát quá trình triển khai tái xuất trên thực tế, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Pakistan để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục cần thiết, cũng như tăng cường cảnh báo rủi ro thị trường, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động xuất khẩu thời gian tới.
