Nếu không đồng ý cập nhật điều khoản mới, Zalo "có nghĩa vụ" phải xóa dữ liệu của người dùng

Sau nhiều ngày “tạo” ra tranh luận trái chiều và nhận những đánh giá không mấy thiện cảm từ không ít người dùng liên quan đến yêu cầu cập nhật điều khoản sử dụng mới, chiều ngày 31/12, Zalo bất ngờ thông tin và trả lời một số câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư của người dùng và các điều khoản sử dụng…

Về câu hỏi tại sao lại cần các dữ liệu như trong điều khoản sử dụng, Zalo cho biết trong quá trình vận hành, Zalo cần một số dữ liệu của bạn để cung cấp các tính năng ứng dụng, đảm bảo dịch vụ hoạt động ổn định, và bảo mật tài khoản. Các mục đích này được nêu chi tiết trong Điều khoản sử dụng và dữ liệu chỉ được sử dụng cho đúng mục đích đã nêu.

Đối với thông tin căn cước công dân chỉ được thu thập trong một số trường hợp giới hạn khi cần xác minh, bảo vệ tài khoản, chống lừa đảo. Việc xử lý các thông tin này luôn tuân thủ quy định của pháp luật.

“Ngoài ra, Zalo có nghĩa vụ phải yêu cầu thông tin về quan hệ gia đình, nhằm xác minh người giám hộ và bảo đảm quyền lợi với người dưới 16 tuổi”, nền tảng mạng xã hội này thông tin.

Về việc thực hiện các biện pháp nào để bảo vệ dữ liệu của người dùng, Zalo cho biết hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022 về an toàn thông tin và đã được tổ chức BSI đánh giá, cấp chứng nhận. Đây là tiêu chuẩn an toàn thông tin được áp dụng phổ biến trên thế giới. Chúng tôi cũng tuân thủ theo các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy chuẩn và quy định của pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, nền tảng cho biết đang thực hiện các thủ tục xin phép cơ quan chức năng để triển khai mã hóa đầu cuối (E2EE) để tăng cường bảo mật cho các hội thoại cá nhân.

Zalo cho biết sẽ xoá tài khoản người dùng nếu không chấp nhận Thoả thuận dịch vụ.

Đối với việc dữ liệu bị chia sẻ với bên thứ ba, Zalo thông tin: “Việc chia sẻ với bên thứ ba phải do người dùng chủ động xác nhận đồng ý theo đúng yêu cầu của pháp luật. Ví dụ, khi người dùng truy cập vào các ứng dụng bên thứ ba, chúng tôi sẽ hiển thị màn hình để người dùng có thể quyết định chia sẻ thông tin cho ứng dụng đó”.

Nền tảng khẳng định người dùng luôn có thể xem và rút lại quyền chia sẻ dữ liệu của mình tại mỗi ứng dụng ở mục Quản lý quyền trong Zalo. “Zalo chủ động không lưu trữ nội dung tin nhắn, cuộc gọi giữa các cá nhân”, nền tảng này khẳng định và cho biết “cam kết không sử dụng nội dung tin nhắn, cuộc gọi giữa các cá nhân cho mọi mục đích”.

Với câu hỏi người dùng có quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của mình như thế nào? Zalo cho biết người dùng có thể xem, cập nhật, hoặc điều chỉnh các thiết lập liên quan đến quyền riêng tư ngay trong ứng dụng Zalo (vào Cá nhân > Quyền riêng tư) cũng như liên hệ với Zalo khi cần hỗ trợ về dữ liệu cá nhân.

Chuyện gì xảy ra khi không đồng ý với điều khoản sử dụng của Zalo? Nền tảng này cho biết chỉ có thể xử lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ khi có sự đồng ý của người dùng với điều khoản sử dụng.

Trong trường hợp người dùng không đồng ý việc cập nhật điều khoản mới, Zalo cho biết theo quy định của pháp luật về dữ liệu cá nhân, Zalo “có nghĩa vụ” phải xoá dữ liệu trước đây của người dùng.

Trước đó, liên quan đến yêu cầu “cập nhật điều khoản dịch vụ mới” của Zalo, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã có giấy mời gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, về việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo. Buổi làm việc dự kiến diễn ra vào sáng 31/12 nhằm làm rõ thông tin phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu VNG phối hợp báo cáo, cung cấp nhiều nhóm thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến người dùng cá nhân.

Trước hết là thông tin pháp lý cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm tư cách pháp lý, vai trò của VNG trong việc sở hữu, quản lý, vận hành nền tảng Zalo tại Việt Nam, cũng như đối tượng người dùng của nền tảng này.

Đồng thời, cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu liên quan đến điều khoản sử dụng Zalo hiện đang áp dụng đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam; các phiên bản điều khoản sử dụng đã được áp dụng trong thời gian 12 tháng gần nhất.

Đối với từng phiên bản, đề nghị làm rõ thời điểm ban hành, thời điểm có hiệu lực và hình thức công bố tới người dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng yêu cầu VNG cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật các điều khoản sử dụng, bao gồm: Cách thức thông báo cho người dùng, việc yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản mới và các hệ quả phát sinh trong trường hợp người dùng không chấp nhận các nội dung cập nhật…

Dù vậy, tới ngày 31/12, thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương), cho biết Công ty VNG, đơn vị vận hành Zalo, đã xin hoãn làm việc do chưa hoàn tất tài liệu cần thiết.