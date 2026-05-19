Phát hiện hàng nghìn sản phẩm nghi là “hàng hiệu” giả trong các lô hàng ở cửa khẩu

Hạnh Vân - Hoàng Tuấn
19/05/2026, 08:54
Hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng là quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Burberry, Crocs, Adidas, Coach, Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Sadoer... vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực cửa khẩu.
Sáng ngày 19/5, thông tin từ Cục Hải quan cho biết, tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Đội Kiểm soát chống buôn lậu miền Bắc, Chi cục Điều tra chống buôn lậu vừa phối hợp với Hải quan cửa khẩu Chi Ma thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI kiểm tra thực tế lô hàng nhập khẩu loại hình A11 nhập kinh doanh tiêu dùng. Qua kiểm tra phát hiện 7 mục hàng hóa có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm: 30 áo phông nam ngắn tay gắn nhãn hiệu BURBERRY; 490 đôi dép người lớn và trẻ em gắn nhãn hiệu CROCS, adidas; 180 túi xách gắn nhãn hiệu COACH.
Ngay sau đó, Chi cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục chủ trì phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kiểm tra lô hàng quá cảnh mở tờ khai từ ngày 10/5/2026. Kết quả kiểm tra cho thấy có 14 mục hàng không khai báo; đồng thời phát hiện 4 mục hàng không phù hợp khai báo có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm: 432 tuýp sữa rửa mặt, 2.592 tuýp kem trị sẹo, 936 hộp kem ủ tóc, 432 hộp kem bôi săn chắc mông, 480 hộp kem dưỡng ẩm mang nhãn hiệu SADOER; 4.200 hộp kem chống nắng nhãn hiệu FORMBO và 250 đôi giày cao gót nữ gắn nhãn hiệu DOLCE&GABBANA.
Tại địa bàn Móng Cái, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra lô hàng quá cảnh, phát hiện 3 mục hàng có nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo nhãn hiệu, giả mạo xuất xứ gồm 504 dây sạc điện thoại, có ghi xuất xứ made in Việt Nam; 1.000 chiếc củ sạc điện thoại có quả táo Apple - Designed Apple; 15 đôi dép nam gắn nhãn hiệu Louis Vuitton.
Hiện các vụ việc đang được cơ quan Hải quan tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Dưới đây là một số hình ảnh các sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vừa được lực lượng Hải quan phát hiện:
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?